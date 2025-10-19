יום שני, 20.10.2025 שעה 21:17
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1612-179אייאקס4
1513-149כרונינגן5
1417-259ניימיכן6
1414-179טוונטה אנסחדה7
1311-189אוטרכט8
1313-139פורטונה סיטארד9
1322-139ספרטה רוטרדם10
1215-159הירנביין11
1016-159גו אהד איגלס12
917-89אקסלסיור רוטרדם13
816-109נאק ברדה14
817-99זוולה15
718-129טלסטאר16
716-109וולנדם17
327-79הראקלס אלמלו18

גלוך: רוצה לשחק כל דקה, לא דיברתי עם המאמן

קשר אייאקס אחרי ההפסד 2:0 לאלקמאר: "אף אחד לא אוהב להיות מוחלף, לא יודע אם אני מבין את זה". הייטינחה על החלפתו: "רצינו לשנות את מרכז השדה"

|
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

“אני רוצה לשחק בכל דקה", כך אמר אוסקר גלוך אחרי ההפסד של אייאקס אתמול (שבת) 2:0 לאלקמאר. הקשר פתח בהרכב, הוחלף בדקה ה-70 ואוהדי אייאקס הגיבו בבוז בעקבות ההחלטה של ג’ון הייטינחה. המאמן עלול לסיים את תפקידו בעקבות היכולת והתוצאות המאכזבות של המועדון מאמסטרדם העונה.

גלוך עצמו הוסיף בסיום המשחק: “אף שחקן לא אוהב להיות מוחלף. אם המאמן מחליט אז זה זה בסדר, האם אני מבין את זה? אני לא יודע, לא דיברתי עם המאמן עדיין, אולי נעשה את זה בימים הקרובים".

הייטינחה הסביר את החלפת גלוך: "רצינו לשנות את מרכז השדה. הכנסנו את ג'יימס מקונל ואת ראיין בונידה, שיכול לשחק טוב באזורים צפופים. ניסינו להחזיר שליטה מול קבוצה מסודרת כמו אלקמאר".

מאמן אייאקס הוסיף: “התחלנו טוב, אבל מיד ראיתם שאנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב שאנחנו בו עכשיו. כבשנו שער, שנפסל בצדק, ואז מיד אחר כך חטפנו מקרן. זה פגע בביטחון. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה ולנסות להחזיר את האמונה - זו המשימה שלי ושל הצוות המקצועי. אנחנו חייבים להמשיך קדימה, לעבוד קשה, ולהחזיר לעצמנו את הביטחון. זה לא נגמר"

אייאקס מפסידה בבית לאלקמאר, פטאצ'י כבש

.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */