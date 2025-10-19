יום ראשון, 19.10.2025 שעה 07:46
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

הגיע לה להפסיד: ב"ש בפלאשבק לגישה באירופה

האזינו לפודקאסט: הסיבות להפסד הבכורה ב-1:0 לק"ש, כמה זה משמעותי ביחס לתמרור האזהרה של קוז'וק, השפעת הזרים הירודה, שאלת זלאטנוביץ' ואליאל פרץ

|
אכזבה בהפועל ב
אכזבה בהפועל ב"ש (ראובן שוורץ)

אכזבה גדולה בהפועל באר שבע. אחרי פתיחת עונה מושלמת של 6 ניצחונות מ-6 משחקים, החבורה של רן קוז’וק נעצרה אמש (שבת) דווקא במשחק חוץ נוח על הנייר כשהפסידה לראשונה העונה בליגה 1:0 לעירוני קריית שמונה. 

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע לסיכום ההפסד הבכורה של באר שבע העונת 2025/26: הסיבות למשחק החלש של הדרומיים, האם יש השפעה לעייפות של שחקני הנבחרת, כמה ההפסד הזה משמעותי ביחס לתמרור האזהרה שהניף קוז'וק והנינוחות של באר שבע לאור הרצף היה אמש בעוכריה. 

עוד בפרק: מי היחידים שהגיעו למשחק בנתניה, ההשפעה הירודה מהשחקנים הזרים באה לידי ביטוי בצורה גדולה יותר, שאלת איגור זלאטנוביץ’, החשיבות של אליאל פרץ, הבכורה של ג’וזף סאבובו והכנות למשחק הבא נגד מכבי בני ריינה. האזנה נעימה.

