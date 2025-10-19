ברדה: שי בן דוד אדיר, צריך לייצג את הנבחרת

במשך מספר שבועות, עירוני קריית שמונה הייתה מתוסכלת: מדי שבוע היא לא נפלה מהיריבות ויצאה עם המחמאות, במיוחד מול הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים. אך אמש (שבת), זה סוף סוף הגיע. דווקא במקום הכי לא צפוי, מול המוליכה המושלמת הפועל באר שבע, החניכים של שי ברדה חזרו לנצח 0:1 עם שער דרמטי בתוספת הזמן, ששחרר את כל התסכול מהתקופה האחרונה.

עוד לפני המשחק, כינס ברדה את השחקנים לאסיפה וציטט את הפילוסוף פרידריך ניטשה כשאמר להם: “בכל מקום בו יש חולשה, מישהו ידע לנצל אותה. אם נראה חולשה, אנחנו ניזוק. אנחנו לא משנים את סגנון המשחק מול אף קבוצה ובאים ללחוץ, גם כשאנחנו כרגע בתחתית”.

ואכן, ק"ש ניצחה את ב"ש בכדורגל יוזם ולוחץ, לא בבונקר. גם המאמן היריב, רן קוז'וק, ידע לפרגן בסיום לק"ש, כאשר ברדה הנחה את שחקניו ללחוץ הכי גבוה שיש. בראש ובראשונה, מי שבלטו היו שחקני ההגנה: בילאל שאהין, שסיפק את משחקו הטוב בקריירה, ושי בן דוד, שהמשיך את רף ההתקדמות שהפך אותו לאחד הבלמים הישראלים הטובים בליגה.

שחקני קריית שמונה מאושרים (ראובן שוורץ)

“אני חושב ששי בן דוד הוא שחקן שעושה תהליך והוא כל הזמן מביא עוד ועוד דברים כבלם. בעיניי הוא בלם אדיר שצריך לעשות עוד מקפצה קדימה, לא בק"ש, אלא לייצג את הנבחרת שלנו. זו דעתי”, אמר ברדה על הבלם שלו אמש.

שאהין, שבלט גם הוא, דיבר בסיום: “האמנו מתחילת השבוע, עבדנו והסתכלנו על ב"ש. באנו מוכנים ומי שראה את המשחק הבין את זה. דיברנו כל השבוע על משחק הלחץ ועל לא להתבנקר וזה עבד לנו. סוף סוף זה בא. בכל משחק אנחנו לוחצים, יותר טובים מהיריבה ולא באו הניצחונות. עכשיו זה הגיע וזה הזמן לייצר רצף”.

על העובדה שהשנה בק"ש הוחלט לתת לו את הבמה: “התרגשתי מאוד כששמעתי שנותנים לי את המושכות. אמרתי לעצמי שאקח את זה בשתי ידיים, שבכל משחק אתן את הכול ואשאיר את הלב שלי על הדשא. אני יודע שאני צריך להמשיך ככה, אנחנו עדיין בתחילת הדרך ואני צריך לעזור לקבוצה”.

שי בן דוד מאושר (ראובן שוורץ)

על שילוב שחקני הבית, אמר: “כל המדינה רואה שיש לנו שחקני בית מדהימים, כל שחקן שעולה מהנוער משחק בקבוצה הבוגרת: אבו רומי, יאיר מרדכי, אני וחלבי”.

בק"ש ידעו לפרגן גם לקשר עלי מוסה, על משחק הלחץ שהפגין. מסתבר, שלפני שבועיים, הוציא המאמן שי ברדה את השחקן מהאימון לאחר שהתחצף לאחד מאנשי הצוות וזאת גם הסיבה שלא פתח במשחק הקודם מול הפועל חיפה ושולב רק למספר דקות. אמש, החמיאו במועדון לשחקן על שינוי הגישה.

מי שעוד זכו למחמאות היו יאיר מרדכי שנכנס מהספסל בצורה טובה ובישל את שער הניצחון וסאקו בנגורה, שהיה בכל מקום במגרש עד אשר נפצע בידו. הוא צפוי לעבור צילום בימים הקרובים כדי לשלול שבר. מנגד, במועדון לא אוהבים את הקלות שבה צוותי השיפוט מרחיקים אנשי צוות, כשאמש היה זה מנהל הקבוצה עדי פרג' שהורחק.