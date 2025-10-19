ההתפרקות של מכבי חיפה מול מכבי נתניה שסבלה מהיעדרויות רבות בסמי עופר אמש (שבת) אמורה להוביל לסיום תפקידו של דייגו פלורס. לכולם ברור, זו קבוצה בלי מאמן ובלי מעוף. אלא שלא נכון להפיל את הכישלון על אדם אחד, בין אם זה שחקן או מאמן, כי מדובר בכישלון מערכתי – וכרגע, מכבי חיפה צריכה לחזור להיות מועדון כדורגל רציני.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם גידי ליפקין, אסי ממן ועמיר יניב מסכם עוד ערב עגום בהפסד 3:2 למכבי נתניה: הכישלון לא רשום רק על האיש על הקווים, אלא גם על מי שמינה אותו, מי שמינה את מי שמינה אותו, ומי שמנהל את מי שמינה את מי שמינה אותו.

כלומר, זה קודם כל כישלון מערכתי של ההנהלה ואנשי המקצוע לא מנוסים שבחרו לעשות ניסויים על מכבי חיפה. עד כה הירוקים הפסידו יותר נקודות מאשר הרוויחו, רושמים מאזן שלילי, בנו קבוצה שמתפרקת על הדשא ורחוקה מהצמרת, העלימו את מלך השערים של ליגת העל גיא מלמד, שחררו שחקנים בכירים ולא הביאו פתרונות ראויים, ובסוף גם אין טביעת אצבע של מאמן על הקווים.

ועדיין, אולי יש סיבות לאופטימיות? קבוצת הרכישה שעשויה להיכנס החל מהעונה הבאה לבעלות על המועדון, חלוקת התפקידים במועדון עשויה להשתנות. וגם: הטקס המרגש לשובם של החטופים. האזינה נעימה.