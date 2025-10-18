יום שני, 20.10.2025 שעה 21:17
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1612-179אייאקס4
1513-149כרונינגן5
1417-259ניימיכן6
1414-179טוונטה אנסחדה7
1311-189אוטרכט8
1313-139פורטונה סיטארד9
1322-139ספרטה רוטרדם10
1215-159הירנביין11
1016-159גו אהד איגלס12
917-89אקסלסיור רוטרדם13
816-109נאק ברדה14
817-99זוולה15
718-129טלסטאר16
716-109וולנדם17
327-79הראקלס אלמלו18

גלוך ירד בפיגור 2:0, הקהל הגיב בבוז להייטינחה

אוהדי אייאקס לא אהבו את הוצאת הקשר בדקה ה-70, בהולנד קוטלים את המאמן: "רק טועה, כמאמן אייאקס אתה לא מוציא את ה-10 שלך בפיגור. ימיו ספורים"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

ייתכן שאוהדי אייאקס ראו את המשחק האחרון של המאמן שלהם על הקווים של המועדון, כאשר ג’ון הייטינחה עלול לסיים את המחיר לאחר הפסד נוסף העונה, הפעם 2:0 נגד אלקמאר היום (שבת). מעבר להפסד על המגרש, אייאקס גם הפסידה את המקום השלישי ליריבה, והמועדון מאמסטרדם רחוק שש נקודות מהפסגה, כאשר לפיינורד יש עוד משחק חסר וזה יכול להיות 9 נק’.

אקס מכבי תל אביב, ווסלי פטאצ’י, כבש את השער הראשון במשחק וטרוי פארוט הכפיל וחתם עוד לפני ההפסקה. בדקה ה-70 הייטינחה החליט להוציא את אוסקר גלוך מהמשחק, והצעד הזה לא עבר חלק ליושבים ביוהאן קרויף ארנה, כאשר המאמן שמע קריאות בוז צורמות על כך.

אייאקס מפסידה בבית לאלקמאר, פטאצ'י כבש

גם בתקשורת לא אהבו את המהלך: “אייאקס לא הבריקה וגם גלוך לא היה בשיאו, ועדיין כשהקבוצה עשתה משהו יפה בהתקפה זה עבר דרכו. כשאתה מאמן את אייאקס ואתה בפיגור בבית של 2:0, אתה לא מוציא את עושה המשחק שלך, הייטינחה עושה טעות על טעות, וכנראה שימיו ספורים”.

גג'ון הייטינחה (IMAGO)

בלא מעט אתרים בהולנד אומרים שמעמדו של הייטינחה מעורער ולא מן הנמנע שהנהלת אייאקס תחליט לזעזע ולפטר את המאמן. בתשעה משחקים בליגה, אייאקס עם ארבעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו והפסד אחד, כאשר גם באלופות היא פתחה נורא עם 2:0 נגד אינטר ו-4:0 נגד מארסיי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */