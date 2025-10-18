גלוך ירד בפיגור 2:0, הקהל הגיב בבוז להייטינחה

ייתכן שאוהדי אייאקס ראו את המשחק האחרון של המאמן שלהם על הקווים של המועדון, כאשר ג’ון הייטינחה עלול לסיים את המחיר לאחר הפסד נוסף העונה, הפעם 2:0 נגד אלקמאר היום (שבת). מעבר להפסד על המגרש, אייאקס גם הפסידה את המקום השלישי ליריבה, והמועדון מאמסטרדם רחוק שש נקודות מהפסגה, כאשר לפיינורד יש עוד משחק חסר וזה יכול להיות 9 נק’.

אקס מכבי תל אביב, ווסלי פטאצ’י, כבש את השער הראשון במשחק וטרוי פארוט הכפיל וחתם עוד לפני ההפסקה. בדקה ה-70 הייטינחה החליט להוציא את אוסקר גלוך מהמשחק, והצעד הזה לא עבר חלק ליושבים ביוהאן קרויף ארנה, כאשר המאמן שמע קריאות בוז צורמות על כך.

אייאקס מפסידה בבית לאלקמאר, פטאצ'י כבש

גם בתקשורת לא אהבו את המהלך: “אייאקס לא הבריקה וגם גלוך לא היה בשיאו, ועדיין כשהקבוצה עשתה משהו יפה בהתקפה זה עבר דרכו. כשאתה מאמן את אייאקס ואתה בפיגור בבית של 2:0, אתה לא מוציא את עושה המשחק שלך, הייטינחה עושה טעות על טעות, וכנראה שימיו ספורים”.

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

בלא מעט אתרים בהולנד אומרים שמעמדו של הייטינחה מעורער ולא מן הנמנע שהנהלת אייאקס תחליט לזעזע ולפטר את המאמן. בתשעה משחקים בליגה, אייאקס עם ארבעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו והפסד אחד, כאשר גם באלופות היא פתחה נורא עם 2:0 נגד אינטר ו-4:0 נגד מארסיי.