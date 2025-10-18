סינר ניצח את אלקראס בגמר וזכה בטורניר המלכים

טורניר הראווה מלא הכסף שבערב הסעודית נערך בשבוע האחרון שנה שנייה ברציפות ושוב, מי שיצא עם ידו על העליונה, היה יאניק סינר. הכוכב האיטלקי ניצח 2:6, 4:6 בגמר את קרלוס אלקראס וחגג את התואר, כשהפרס הגדול שמחכה לו – 6 מיליון דולר.

כאמור, 3 ניצחונות בלבד הביאו את המדורג שני בעולם לחגוג בתחרות שבאולם בריאד, והוא עשה זאת בסטייל, כשבימים האלה הוא היה באמת רמה מעל כולם. סינר הגיש היטב, והיה טוב מאלקראס בכל פרמטר, בניגוד לגמר אליפות ארה”ב האחרון ביניהם.

המדורג ראשון בעולם שניצח בחצי הגמר את טיילור פריץ חווה ירידת מתח וזה לא הספיק לו מול האיטלקי, שהיה בכל מקום על המגרש ושיחק כאילו זה טורניר גראנד סלאם מן המניין, ולא טורניר ראווה (מלא בכסף). כידוע, זה הפרס הגדול בתולדות הטניס וסינר רשם הכנסה נאה ביותר, שנה שנייה ברציפות.

במשחק המוקדם, נובאק ג’וקוביץ’ בן ה-38 שניסה לתת מעט שואו לקהל, אבל בעיקר היה חסר אנרגיות בשני משחקיו בטורניר, הפסיד את הסט הראשון בשובר שוויון לפריץ ואז החליט לפרוש מהמשחק על המקום ה-3. בכל מקרה, הסרבי ייקח איתו הביתה לא פחות מ-1.5 מיליון דולר. נוט טו בד (ע”ע הקטע המיתולוגי באוסטרליה למי שמכיר).