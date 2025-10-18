יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:53
רחובות ניצחה את רעננה, כפר סבא את נצרת

אחת מהפתעות העונה שעברה פתחה את המחזור ה-1 עם 0:3 חלק, מחזיקת הגביע לא התקשתה גם היא עם 0:3. גם עיילבון, חדרה ומכבי ת"א רשמו ניצחונות קלים

מכבי רחובות - מכבי רעננה (אלי פאר)
מכבי רחובות - מכבי רעננה (אלי פאר)

ליגת העל לנשים בכדורעף נפתחה בסוף השבוע עם חמישה משחקים (האלופה מכבי אשדוד הייתה חופשית במחזור הראשון). במשחק המרכזי ניצחה מכבי רחובות את מ.כ מכבי רעננה. כמו כן, מחזיקת הגביע הפועל כפר סבא פתחה היטב עם ניצחון על נצרת, ועיילבון גברה על העולה החדשה מרמת אביב.

מכבי רחובות – מ.כ מכבי רעננה 0:3 (19:25, 17:25, 22:25)

רחובות, אחת מהפתעות העונה שעברה, שהגיעה למקום השישי בסיום הליגה והמשיכה לרבע גמר הפלייאוף, ניצחה את רעננה בשלוש מערכות חלקות. במערכה הראשונה, שלטה רחובות. במערכה השנייה, המשחק היה שקול, אך ממצב של 8:9 לרחובות, השחקניות של ישראל אשר מרחובות עשו חמש נקודות רצופות, כולל שתי חסימות של אסטנגלוב ושתי הנחתות מוצלחות של סיריך, ועלו ל-8:14.

מכאן, הדרך לניצחון במערכה השנייה הייתה פשוטה. המערכה השלישית הייתה הצמודה ביותר במשחק; ממצב של 19:22 לרחובות, רעננה הצליחה לצמצם ל-22:21, אך שתי הנחתות מוצלחות של שבצ'וק ואייס של דורושנקו סיימו את המערכה ואת המשחק כולו בניצחון של רחובות. סילבה הצטיינה ברחובות עם 14 נקודות, שבצ’וק עם 12. ברעננה הצטיינה אלכסייב עם 11 נק’.

מכבי רחובות - מכבי רעננה (אלי פאר)

ישראל אשר, מאמן רחובות, אמר בסיום המשחק: “אנחנו שמחים לפתוח את העונה בניצחון חלק. לא היה קל, רעננה נתנו פייט יפה, אבל אופייני למשחק ראשון. הנקודות נשארו בבית וזה הדבר החשוב. כל הכבוד לשחקניות שלי שבאו נחושות לנצח”.

הפועל כפר סבא - מכבי בנות נצרת 0:3 (16:25, 15:25, 12:25)

מחזיקת הגביע מכפר סבא, אחרי שני משחקים במסגרת טורניר mevza באירופה (ניצחון והפסד), פותחת מצוין את העונה עם ניצחון חד וחלק על בנות נצרת, במשחק בו שלטה לכל אורך שלוש המערכות אולוץ (19 נק’, 4 אייסים) ודונאטו (12 נק’) הצטיינו בכפר סבא. אישקאווה (11 נק’) הצטיינה בנצרת.

מ.ס עיילבון - מ.ס רמת אביב 0:3 (18:25, 15:25, 15:25)

שתי המערכות הראשונות הלכו לצד של עיילבון. המערכה השלישית הייתה שקולה מאוד, כאשר אף קבוצה לא הצליחה לברוח לשנייה, אך ממצב של 12:13 לעיילבון, השחקניות של סאהר סמעאן מעיילבון עשו ארבע נקודות רצופות ועלו ל-12:17. מכאן, הדרך לניצחון במערכה ובמשחק כולו הייתה פשוטה יותר.

מכבי חדרה - הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (14:25, 12:25, 16:25)

חדרה פתחה היטב את העונה כאשר ניצחה יחסית בקלות את קריית אתא במשחק בו שלטה לכל אורך שלוש המערכות.

מכבי תל אביב- מכבי חיפה 0:3 (9:25, 4:25, 13:25)

