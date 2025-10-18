אריה: לא מסתפקים בנקודה, זה פתח להמשך

המחזור השביעי של ליגת העל נפתח היום (שבת), ואחד מהמשחקים הפגיש בין הפועל פתח תקווה להפועל ירושלים, למשחק שהסתיים ב-0:0. זוהי הנקודה הראשונה של האורחת העונה, לאחר שרשמה שישה הפסדים רצופים מפתיחתה.

מאמן הפועל י-ם, זיו אריה, דיבר לאחר המשחק: "אנחנו לא מסתפקים אף פעם בנקודה, גם לא היום. אנחנו צריכים לשחק יותר טוב, במצבנו זה קשה, אז לא לספוג ונקודה ראשונה נקווה שזה פתח להמשך. לא ספגנו, לקחנו נקודה, רצינו יותר, היינו יכולים לשחק יותר טוב, נתחיל מזה. נלחמנו, רצינו ניסינו, משחק הבא".

לגבי החילוף של ז’ארדל, שנכנס עם תחילת המחצית השנייה והוחלף בהמשכה: "החילוף של ז'ארדל אחרי 20 דקות הגיע כי הוא נפצע".

נדב זמיר מאושר אחרי הפנדל (שחר גרוס)

לקראת המשחק הבא שיפגוש את סכנין: "לקראת סכנין, נמשיך לעבוד קשה באימונים ונעשה את המקסימום הכי טוב שאפשר ונקווה שיעבוד לנו".



המאמן בצד השני, עומר פרץ, דיבר גם הוא: "לפעמים המצבים הכי ברורים לא נכנסים ואתה יכול לקבל גול משום סיטואציה, זה המקצוע שאנחנו עוסקים בו".

"הגענו למספיק מצבים כדי לכבוש, לא משחק טוב שלנו בלשון המעטה. לא עשינו מספיק כדי לסיים אותו לצד שלנו. מצד שני, היו משחקים בהם היינו יותר טובים וגם לא ניצחנו".

עומר פרץ (שחר גרוס)

על מה לא עבד: "היה חסר לנו קצב במשחק, בטח במחצית הראשונה. לא היינו מספיק קצביים, לא יצרנו מצבים. מחצית שנייה היינו קצת יותר מאורגנים, אבל גם הגיעה קבוצה שלא לקחה עדיין נקודה בליגה ורצתה גם לשמור על תוצאת תיקו מהצד שלה. מהצד שלנו זה לא היה מספיק טוב, גם החמצנו פנדל לצערי שיכל לפתוח לנו את המשחק. אבל צריך לדעת לחבק נקודה בליגה".

על ג’וסלין טאבי אמר: "טאבי הוא שחקן משמעותי שמייצר מלא מצבים, צריך לדעת להתמודד גם בלי טאבי. אנחנו לא נשענים על שחקן אחד בקבוצה".

"עוד מוקדם לדעת על הפציעות של קליי וטאבי. טאבי קיבל רגל עץ נראה בהמשך השבוע מה חומרת הפציעה. מהצד של קליי לפי מה שאנחנו מבינים זה לא היה קרע, אלה נתפס לו השריר, אבל גם נדע בימים הקרובים".

ג'וסלין טאבי יורד מהדשא (שחר גרוס)

"אנחנו תמיד פתוחים לשנות ולשפר. לנתח ולהבין מה אפשר לעשות יותר טוב. אני לא חושב שאנחנו במצב כזה גרוע שצריך לעשות פה מהפכות. דווקא היינו היום יותר טובים, גם נגד בית"ר ירושלים מה שהיה שמה, היינו במשחק טוב אבל נתנו אותו במתנה".