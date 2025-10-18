"זה מאכזב וקשה, אני מקווה להמשיך בקבוצה"

זה כבר היה שלה, היא כבר הובילה 0:2 והיה נראה שהיא בדרך לניצחון, אך אז מכבי חיפה פשוט איבדה את הראש, ראתה את מכבי נתניה חוזרת ל-2:2 בתוך חמש דקות בלבד, כשברגעי הסיום, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ החמיץ פנדל, מתאוס דאבו מהצד השני כבש מהנקודה הלבנה עמוק בתוספת הזמן והירוקים הפסידו 3:2 דרמטי ליהלומים.

מאמן מכבי חיפה, דייגו פלורס, סיכם: “לא היינו במשחק מהדקה הראשונה, גם כשהובלנו 0:2 זו הייתה מתנה עבורנו, זו פעם ראשונה שזה קורה לנו. אין לי מילים. זה היה משחק רע מאוד. הייתי בקבוצות גדולות והמצב מאוד קשה, בארבעת המשחקים האחרונים עשינו שתי נקודות וזה מאכזב לכולם, צריכים להגיב לזה.

“הקריאות לפיטורים? זה נורמלי, ברור שאני מבין והמצב קשה מאוד, צריך לשנות. אני מקבל את כל הכבוד, אבל המציאות היא שאני המאמן ואני מנסה להשתפר, אנחנו לא יכולים להיראות ככה. אני מקווה להמשיך בקבוצה, אני בטוח שאנחנו יכולים להיראות יותר טוב מזה, אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני מרגיש לא טוב, אנחנו יכולים לנצח את מכבי תל אביב והפועל באר שבע”.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

לסיכום, אמר: “נצטרך לשנות את הדברים על המגרש, זה מסר שאסור לשדר לאוהדים. אני מרגיש שזה קורה בפעם הראשונה, חזרנו במשחק קשים והאווירה הייתה שונה לחלוטין מהמשחק הזה, זה רגע קשה, נצטרך להגיב מיידית. אני בקשר עם ההנהלה כל הזמן ונצטרך לפתח דברים”.

דולב חזיזה אמר: “תחושות קשות, אין יותר מדי מה להגיד, לא הגיע לנו היום, לא הופענו היום, אין לי יותר מדי מה להגיד, הפסד מביך כקבוצה ובטח שלא מייצג את מה שאנחנו, אבל צריך להרים את הראש. הייתי על המגרש ב-0:2 והם הגיעו בכמה פסים לגול שלהם, אין לי איך להסביר את התחושות, מאוכזב וכועס, נצטרך להרים את הראש בשביל הקהל והחברים בחדר ההלבשה, כולם מאוכזבים ולא מבינים איך זה קרה.

“אני לא זוכר תקופות קשות, אבל אני לא יודע כמה זה תקופה קשה, המשחק הזה לא מאפיין את העונה הזאת. הדבר הזה לא אמור לקרות, אסור שיקרה, לא לנצח שלושה משחקים במכבי חיפה זה אסון, וכולם יודעים, כל אחד צריך להסתכל על עצמו ואנחנו השחקנים נצטרך לשחק טוב יותר”.

דולב חזיזה בועט את הפנדל (עמרי שטיין)

לסיכום, אמר: “הסגנון של פלורס? פתחנו את העונה טובה ואז כמה משחקים לא טובים, אני לא יועד מה זה סגנון הגנתי, אנחנו על המגרש וצריך לשחק יותר טוב, הובלנו 0:2 ובסוף הפסדת, מי אשם? אנחנו אשמים, לא המאמן. אתה מצפה לנצח את המשחק ומפסיד 3:2, זה לא קשור למערך, הגנה או התקפה, אתה לא יכול לספוג ככה, אנחנו אשמים, השחקנים, אחרי זה תגידו מה שאתם רוצים. מה חסר? לא יודע, יש אנשים בפן המקצועי שצריכים לדעת מה חסר, מה שאני יודע שב-0:2 בסמי עופר, אתה לא יכול להפסיד”.

מאמן נתניה, יוסי אבוקסיס, אמר: “מרגיש מצוין, אחרי ניצחון כזה, מהפך כזה, במגרש כזה, איך שהגענו למשחק עם כזה הרבה חיסורים ואלתרנו בהגנה, שמח שהשחקנים עשו עבודה טובה, אחד הניצחונות הגדולים. במחצית הראשונה יצאנו לכמה התקפות והמסירה האחרונה לא הייתה טובה, אני שמח שהיה לנו מצבים לכבוש וגם מצבים טובים, המסירה האחרונה לא הייתה נכונה, השתחררנו טוב מהלחץ, יכולנו לכבוש עוד אבל אני שמח על התוצאה הזאת.

“הרגשנו שאנחנו תופסים את מכבי חיפה חשופה, עשינו את ה-2:1 מהר מאוד, יכול להיות שאם לא אז המומנטום לא היה מגיע אלינו, כבשנו מהר. רציתי לבצע חילופים ובסוף לא עשיתי, השחקנים עשו את ההבדל. בהתחלה לא הגיעו אלינו השחקנים שרצינו, דאבו ומקסים לא התאמנו לפני המשחק ובגלל זה לא פתחו, מגיע מילה טוב לבלם הצעיר שלנו, בני פלדמן, עשה משחק טוב. שחקנים צעירים מקבלים הזדמנות ועושים משחקים מצוינים”.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

לסיכום, אמר: “אנחנו שבועיים אחרי ההפסד לסכנין, משחק שלא היינו צריכים להפסיד בו, אבל מצד שני עשינו ניצחון כזה גדול בחוץ אז הכל התאזן. אני שמח שכולם הצטרפו ובסוף השחקנים שרציתי השקיעו בהם הרבה כסף, אתם רואים גם את האיכות שלהם על כר הדשא”.

מאור לוי אמר: “היה משחק מטורף, משחק שזה חלום של כל שחקן לשחק בו, שמח שתרמתי מהחלק שלי לעזור לקבוצה לנצח. נלחמנו, לחזור מפיגור 2:0 זה לא בא בקלות, אני באמת מאושר. אין ספק שזה משחק מיוחד עבורי, גדלתי במועדון הזה וקרה מה שקרה, אני שמח שהצלחתי להוכיח מה אני שווה.

“לי וליוסי יש קשר בין שחקן למאמן, הוא יודע מתי לתת לי לנוח כדי לחזור ליכולת שלי, הוא נתן לי את המושכות היום והחזרתי לו, אני שמח. זה משחק שייתן לנו פוש, באנו בשנים האחרונות לפה והיינו תמיד קרובים, אז אני שמח שהשנה עשינו את הצעד הזה. אנחנו יודעים שאנחנו שווים פה נקודות כל משחק, שמח שהצלחנו לעשות את זה”.