צפו במסר המרגש של האחים ברמן לאוהדי מכבי

אחרי שנתיים בשבי אצל ארגון הטרור חמאס, האחים ברמן, גלי וזיו, חזרו סוף סוף הביתה והתאחדו עם המשפחה והחברים. במשך השנתיים הללו אוהדי מכבי תל אביב לא שכחו לרגע את חבריהם ליציע עם שלל מחוות ותפאורות, כשהערב (שבת) השניים פירסמו הודעה מרגשת.

כאמור, בווידאו בו הודו לכולם על התמיכה בזמן שהיו בשבי והעזרה הגדולה עם חזרתם הביתה, גלי וזיו גם שלחו מסר לקהל קבוצתם, ואמרו שהם מחכים לצעוק שוב במשחקים של מכבי.

דבריהם של גלי וזיוי ברמן

כזכור, השניים, שלא התראו במשך כל תקופת השבי הארוכה בעזה, חזרו ארצה במסגרת העסקה האחרונה בין ישראל לחמאס, כשמיד עם שובם לשטח ישראל לבשו את חולצות המועדון הצהוב, והתאחדו גם עם חברתם הטובה אמילי דמארי, גם כן אוהדת האלופה.