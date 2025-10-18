יום שבת, 18.10.2025 שעה 23:31
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
1710-169ויאריאל3
1610-159בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
616-49אוביידו18
619-69ג'ירונה19
512-78ריאל סוסיאדד20

יש לבארסה 3 נק', אך גם חששות לפני הקלאסיקו

פודקאסט בארסה סיכם דרמה: הקסם של פדרי, "החלוץ" החדש, הבעיות שמובילות להגנה החשופה, הלחץ של פליק, עתיד לבה, אולימפיאקוס והכנה לריאל. האזינו

רונאלד אראוחו בטירוף (IMAGO)
רונאלד אראוחו בטירוף (IMAGO)

שער מאוחר של רונלד אראוחו העניק ניצחון דרמטי וחשוב לברצלונה 1:2 על ג’ירונה בדרבי הקטאלוני, שמונה ימים לפני הקלאסיקו הראשון של העונה. אורי רייך, אורן קדוש ושי לוגסי, אוהד בארסה וסוכן שחקנים בסוכנות של פיני זהבי, מסכמים את המשחק ומתכוננים למפגש עם ריאל מדריד.

מה בתפריט: הפתיחה המבטיחה עם הקסמים של לאמין ימאל ופדרי, האם הכוכב הצעיר באמת איחר לאסיפה לפני פ.ס.ז’, כל הבעיות של בארסה שהובילה את ג’ירונה שוב ושוב למצבים של אחד על אחד, סטטיסטיקת הנייחים של בארסה מאז ימי מסי, האם השער של קובארסי נפסל בצדק והאם הגיע פנדל על ראשפורד. 

בנוסף, הכניסה הנהדרת של פרמין מהספסל, התפקוד שלא כל כך החמיא לדה יונג ולטוני פרננדס, “החלוץ החדש” אראוחו משחזר את ימיו בנוער עם שער ענק – אבל סימני השאלה לגבי ציוות הבלמים הבכיר עדיין איתנו, האדום של פליק והתנועה שעלולה להרחיק אותו למספר משחקים, רוני ברדג’י מוכיח שיש על מי לסמוך גם כשלאמין צריך לנוח, העתיד של לבנדובסקי, השמות המעניינים שמחכים לבארסה במפגש מול אולימפיאקוס ומי הפייבוריטית לקראת המפגש הענק עם ריאל מדריד?

