מתן אנגרסט: תודה שהזכרתם את השם שלי

מרגש: מכבי חיפה קיימה הערב (שבת) לפני משחקה מול מכבי נתניה ובנוכחות אצטדיון כמעט שלם טקס לזכרם של אוהדי הקבוצה ענבר הימן ואיתן לוי ז"ל. במקביל נערך טקס לכבוד 20 החטופים החיים שחזרו משבי החמאס בשני האחרון, ביניהם אוהדי הקבוצה מהכרמל מתן אנגרסט וגיא גלבוע דלאל, שהתאחדו עם משפחותיהם סוף סוף אחרי כשנתיים.

ההודעה של גיא ומתן לאוהדי מכבי חיפה

אנגרסט וגלבוע דלאל הופיעו בסרטונים על גבי המסכים באצטדיון סמי עופר והודו לקהל על התמיכה הגדולה שזכו לה. גלבוע דלאל אמר: "אני מחכה לחזור ליציע הצפוני, לקפוץ יחד איתכם. מחכה ואוהב את כולם. יאללה חיפה".

גיא גלבוע דלאל (עמרי שטיין)

הטקס לזכר הימן ולוי ז"ל (עמרי שטיין)

הטקס לזכר הימן ולוי ז"ל (עמרי שטיין)

בהמשך, אנגרסט, שחזר מהשבי אצל ארגון הטרור ומיד שם על צווארו את הצעיף הירוק, אמר: "תודה שהזכרתם את השם שלי במשך שנתיים. ירוק עולה! מחכה לחזור".