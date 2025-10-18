"אראוחו הוא גיבור, חלוץ על": בקטלוניה מהללים

ברצלונה עשתה ברצלונה. הקטלונים רצו לחזור מפגרת הנבחרות עם ניצחון, כדי לשוב למסלול אחרי ההפסד לפני היציאה אליה, והם לא רק עשו זאת, אלא עשו זאת בצורה הכי דרמטית שיש, כמו שרק הם יודעים. האלופה ניצחה 1:2 את ג’ירונה במשחק דרמטי במיוחד, עם שער ניצחון של רונאלד אראוחו בדקה ה-93, שבוע לפני הקלאסיקו הגדול (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE).

בארסה עלתה לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה, ובעיקר מנעה מצב שבו שבו לא משנה מה התוצאה בקלאסיקו ריאל תישאר בפסגה, כשכעת, וכמובן בתנאי שריאל תנצח את חטאפה מחר – מי שתנצח במשחק הגדול בעולם, תהיה בפסגת הליגה הספרדית. מי שלא על הקווים במשחק הוא האנזי פליק, שדקה לפני גול הניצחון של אראוחו הורחק על ידי השופט אחרי שהתעצבן עליו.

בקטלוניה חגגו בעיקר עם שחקן אחד, הבלם האורוגוואי, שעלה להיות חלוץ בסיום: “אראוחו הוא גיבור היום”, זעקו במונדו דפורטיבו. “חלוץ על, הציל את ברצלונה. הגול של אראוחו שחרר טירוף ושגעת במונז’ואיק. כולם רצו אליו, כל הספסל כולל לאמין ימאל רצו, דציבלים שלא נשמעו תקופה באצטדיון”.