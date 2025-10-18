יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1314-169סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
610-78סלטה ויגו17
616-49אוביידו18
619-69ג'ירונה19
512-78ריאל סוסיאדד20

"אראוחו הוא גיבור, חלוץ על": בקטלוניה מהללים

בתקשורת חגגו את ה-1:2 הדרמטי של בארסה על ג'ירונה: "האורוגוואי שחרר טרפת במונז'ואיק, הכל מוכן לריאל". פליק הורחק ולא יהיה על הקווים בקלאסיקו

|
רונאלד אראוחו בטירוף (IMAGO)
רונאלד אראוחו בטירוף (IMAGO)

ברצלונה עשתה ברצלונה. הקטלונים רצו לחזור מפגרת הנבחרות עם ניצחון, כדי לשוב למסלול אחרי ההפסד לפני היציאה אליה, והם לא רק עשו זאת, אלא עשו זאת בצורה הכי דרמטית שיש, כמו שרק הם יודעים. האלופה ניצחה 1:2 את ג’ירונה במשחק דרמטי במיוחד, עם שער ניצחון של רונאלד אראוחו בדקה ה-93, שבוע לפני הקלאסיקו הגדול (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE).

בארסה עלתה לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה, ובעיקר מנעה מצב שבו שבו לא משנה מה התוצאה בקלאסיקו ריאל תישאר בפסגה, כשכעת, וכמובן בתנאי שריאל תנצח את חטאפה מחר – מי שתנצח במשחק הגדול בעולם, תהיה בפסגת הליגה הספרדית. מי שלא על הקווים במשחק הוא האנזי פליק, שדקה לפני גול הניצחון של אראוחו הורחק על ידי השופט אחרי שהתעצבן עליו.

בקטלוניה חגגו בעיקר עם שחקן אחד, הבלם האורוגוואי, שעלה להיות חלוץ בסיום: “אראוחו הוא גיבור היום”, זעקו במונדו דפורטיבו. “חלוץ על, הציל את ברצלונה. הגול של אראוחו שחרר טירוף ושגעת במונז’ואיק. כולם רצו אליו, כל הספסל כולל לאמין ימאל רצו, דציבלים שלא נשמעו תקופה באצטדיון”.

