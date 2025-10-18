יום ראשון, 19.10.2025 שעה 06:59
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
214-277באיירן מינכן1
169-107לייפציג2
156-117שטוטגרט3
146-137בורוסיה דורטמונד4
1411-167באייר לברקוזן5
1110-127פ.צ. קלן6
1014-117אוניון ברלין7
916-176איינטרכט פרנקפורט8
89-96פרייבורג9
810-77המבורג10
816-117ורדר ברמן11
79-86סט. פאולי12
714-127אוגסבורג13
712-96הופנהיים14
513-87וולפסבורג15
414-87מיינץ16
413-67היידנהיים17
315-67בורוסיה מנשנגלדבאך18

לא עוצרת: 1:2 יוקרתי לבאיירן על דורטמונד

הבווארים המשיכו בפתיחת העונה האדירה שלהם, הפעם עם חגיגה בקלאסיקר - קיין פתח, אוליסה הכפיל, וברנדט מעט הלחיץ בדקות הסיום. 3:4 אדיר ללברקוזן

|
שחקני באיירן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן חוגגים (IMAGO)

המחזור השביעי של הליגה הגרמנית נערך היום (שבת) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד. בראש ובראשונה באיירן מינכן שלא עוצרת וניצחה 1:2 את דורטמונד בקלאסיקר. עוד קודם, באייר לברקוזן השיגה 3:4 אדיר מול מיינץ, שטוטגרט מחצה את הופנהיים עם 0:3 ולייפציג השיגה 1:2 מול המבורג.

באיירן מינכן – דורטמונד 

מי יעצור את באיירן מינכן? בשלב זה נראה שאף אחת. הבווארים המשיכו בפתיחת העונה האדירה שלהם בכל החזיתות וגם הפעם השיגו את הניצחון היוקרתי במיוחד מול היריבה הגדולה בצהוב-שחור. זה היה קצת מלחיץ עבורם בדקות האחרונות אחרי השער המצמק, אך גם הפעם המארחים עמדו במשימה ויצאו מחויכים בסיום.

שחקני באיירן בטירוף (IMAGO)שחקני באיירן בטירוף (IMAGO)

הארי קיין הבקיע את הראשון בדקה ה-22, מייקל אוליסה הכפיל את היתרון 11 דקות לסיום, ויוליאן ברנדט צימק בדקה ה-84, אך זה לא הספיק לצהובים-שחורים המאוכזבים. כאמור, אחרי שבעה מחזורים, באיירן עם מאזן משולם ו-21 נקודות, במקום הראשון בבונדסליגה כמובן. המפסידה נותרה עם 14 נקודות ונחלה את הפסדה הראשון מפתיחת העונה בליגה.

מיינץ – באייר לברקוזן 4:3

האלופה הגרמנית מלפני שנתיים ממשיכה בריצה הנפלאה שלה וסופרת ניצחון ליגה שלישי ברציפות. אלכס גרימלדו נתן לה את היתרון מהנקודה הלבנה כבר אחרי 11 דקות, ובדקה ה-24 היתרון הוכפל, אחרי שארנסט פוקו מצא את כריסטיאן קופאנה בתוך הרחבה, האחרון גלגל בקלילות פנימה. 10 דקות בדיוק עברו, ומיינץ חזרה למשחק כשג’יי סונג לי עט על ריבאונד מקרוב וצימק את התוצאה, אלא ששלוש דקות אל תוך תוספת הזמן של המחצית גרימלדו השלים צמד מתוך הרחבה וקבע 1:3 שנתנו לקספר יולמנד את שלוש הנקודות היקרות.

בדקה ה-75 המארחת חזרה בשנית למשחק, כשהפעם היה זה נאדים אמירי שהכניע את פלקן בבעיטה עוצמתית. 12 דקות חלפו, ולברקוזן שוב הצליחה לברוח, עם מרטין טרייר שהשתלט על כדור חוזר בתוך הרחבה ושיגר כדור עוצמתי פנימה. בדקה ה-90 אמירי הוסיף לשער שלו בישול כשפרגן לארמינדו סיאב שכבש וצימק בפעם השלישית את התוצאה, אך זה היה מאוחר מדי ולברקוזן לבסוף יצאה עם שלוש הנקודות.

שחקני לברקוזן בטירוף (IMAGO)שחקני לברקוזן בטירוף (IMAGO)

וולפסבורג – שטוטגרט 3:0

ניצחון רביעי ברציפות בליגה לשטוטגרט, שמתבססת בצמרת הליגה ותפסה את המקום השלישי. עשר דקות לסיום המחצית הראשונה טיאגו תומאס פתח את החגיגה כשעלה מצוין להגבהה של אנחלו סטילר ונגח פנימה את הראשון, כאשר עשר דקות אל תוך המחצית השנייה מקסימיליאן מיטלשטדט עט על כדור ריבאונד ברחבה והכפיל את היתרון. בדקה ה-80 אנחלו סטילר צירף לבישול שלו גם שער, כשנכנס מצוין לרחבה לכדור של בילאל אל קנוס, ירה את הכדור ישר לפינת השער וקבע את תוצאת הסיום.

שחקני שטוטגרט מאושרים (IMAGO)שחקני שטוטגרט מאושרים (IMAGO)

לייפציג – המבורג 1:2

אחרי התיקו מול דורטמונד במחזור הקודם, לייפציג חוזרת למסלול הניצחונות ומתבססת במקום השני בטבלת הבונדסליגה. על סף הירידה למחצית כריסטיאן באומגרטנר עלה נהדר לכדור שהגביה אנטוניו נוסא ונגח לרשת את שער היתרון. שלוש דקות אל תוך המחצית השנייה אלבר סמבי לוקונג השווה את התוצאה כששחרר כדור חזק מתוך הרחבה ישר לרשת, אלא שהשוויון החזיק שתי דקות בלבד, ובדקה ה-50 באומגרטנר השלים צמד כשסיים מהלך קבוצתי נפלא עם כדור לפינת השער ונתן ללייפציג את שלוש הנקודות החשובות.

באומגרטנר חוגג (IMAGO)באומגרטנר חוגג (IMAGO)

תוצאות נוספות

קלן – אוגסבורג 1:1
היידנהיים – ורדר ברמן 2:2

