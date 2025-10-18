יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:07
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

שכר ואלמקייס בהרכב ריינה, זיקרי ב-11 בצד השני

האדיה יפתח גם עם ז'ה טורבו בחזרה שלו לקבוצה ב-19:30 נגד הקבוצה מהכרמל, אצלה אופק ביטון, איסט ופרבר בהרכב גם כן. ה-11 המלאים של הצדדים בפנים

|
מוחמד שכר עם הכדור (חג'אג' רחאל)
מוחמד שכר עם הכדור (חג'אג' רחאל)

פגרת אוקטובר סוף סוף הסתיימה, ואנחנו נקבל היום (שבת) מספר משחקים מרתקים בליגת העל, בניהם מכבי בני ריינה שתארח באצטדיון גרין את הפועל חיפה (19:30), כששתי הקבוצות חייבות את שלוש הנקודות להמשך העונה שלהן.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, איאד חוטבא, ג’וניור פיוס, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, איהאב גנאים, סער פדידה, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, אוסו קוובנה וז’ה טורבו.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רוי נוואי, רועי זיקרי וג’בון איסט.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

הקבוצה המארחת מגיעה למשחק כשהיא עדיין ללא שלוש נקודות העונה בליגה, אלא עם תוצאת תיקו אחת בלבד, לצד חמישה הפסדים. ריינה יודעת שאין לה ברירה אלא לנצח את המשחק הזה, אם היא רוצה לקבל קצת אוויר לנשימה לקראת ההמשך.

מולה, החיפאים, שבעצמם מתקשים בתחילת העונה, כשיש להם שמונה נקודות בשישה מחזורים, והם לא מצליחים לנצח בליגה בשלושת המשחקים האחרונים שלהם. היום, הם מתמודדים נגד אחת מהקבוצות בכושר הכי גרוע בישראל, כשהם יודעים, רק שלוש נקודות הן האופציה עבורם. 

שתי הקבוצות נפגשו כבר העונה במסגרת גביע הטוטו, במשחק משוגע בו הפועל חיפה יצאה עם ידה על העליונה אחרי 3:4 לטובתה. בעונה שעברה בליגה, כל קבוצה ניצחה את השנייה פעם אחת.

