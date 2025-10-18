שכר ואלמקייס בהרכב ריינה, זיקרי ב-11 בצד השני

פגרת אוקטובר סוף סוף הסתיימה, ואנחנו נקבל היום (שבת) מספר משחקים מרתקים בליגת העל, בניהם מכבי בני ריינה שתארח באצטדיון גרין את הפועל חיפה (19:30), כששתי הקבוצות חייבות את שלוש הנקודות להמשך העונה שלהן.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, איאד חוטבא, ג’וניור פיוס, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, איהאב גנאים, סער פדידה, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, אוסו קוובנה וז’ה טורבו.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רוי נוואי, רועי זיקרי וג’בון איסט.

גל אראל (עמרי שטיין)

הקבוצה המארחת מגיעה למשחק כשהיא עדיין ללא שלוש נקודות העונה בליגה, אלא עם תוצאת תיקו אחת בלבד, לצד חמישה הפסדים. ריינה יודעת שאין לה ברירה אלא לנצח את המשחק הזה, אם היא רוצה לקבל קצת אוויר לנשימה לקראת ההמשך.

מולה, החיפאים, שבעצמם מתקשים בתחילת העונה, כשיש להם שמונה נקודות בשישה מחזורים, והם לא מצליחים לנצח בליגה בשלושת המשחקים האחרונים שלהם. היום, הם מתמודדים נגד אחת מהקבוצות בכושר הכי גרוע בישראל, כשהם יודעים, רק שלוש נקודות הן האופציה עבורם.

שתי הקבוצות נפגשו כבר העונה במסגרת גביע הטוטו, במשחק משוגע בו הפועל חיפה יצאה עם ידה על העליונה אחרי 3:4 לטובתה. בעונה שעברה בליגה, כל קבוצה ניצחה את השנייה פעם אחת.