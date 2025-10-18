בכורה לאגבה בהרכב מכבי חיפה מול מכבי נתניה

דורון בן דור
מכבי חיפה תחזור הערב (שבת) ב-20:00 מהפגרה כשתארח מכבי נתניה ותקווה לחזור לנצח אחרי שצברה נקודה בלבד משלושת המשחקים האחרונים. מנגד, היהלומים רוצים להתאושש מההפסד לסכנין. ההרכבים למשחק פורסמו.
הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, ילה בטאיי, פטר אגבה, עלי מוחמד, איתן אזולאי, סוף פודגוראנו, דולב חזיזה וטריבנטה סטיוארט.
הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג'אבר, בני פלדמן, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג'וניור דיומנדה ו-וילסון האריס.