יום שבת, 18.10.2025 שעה 21:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
166-178מנצ'סטר סיטי1
163-147ארסנל2
159-137ליברפול3
1511-148בורנמות'4
145-137טוטנהאם5
149-168צ'לסי6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1211-128ברייטון9
119-98אברטון10
1011-97מנצ'סטר יונייטד11
97-78ניוקאסל12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20

מכונה: צמד להולאנד ב-0:2 של סיטי על אברטון

הנורבגי המשיך להיות בלתי ניתן לעצירה והגיע ל-11 שערים ב-8 מחזורים. 0:3 לצ'לסי על פורסט, 3:3 עוצר נשימה בין פאלאס לבורנמות', 0:2 לסנדרלנד

|
ארלינג הולאנד חוגג צמד (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג צמד (IMAGO)

פגרת הנבחרות הסתיימה והכדורגל חזר אלינו עם הליגה האנגלית. צ’לסי הוציאה לדרך את המחזור ה-8 עם 0:3 חד וחלק על פורסט, ואז סיטי הצטרפה וניצחה 0:2 את אברטון. בנוסף, ברייטון ניצחה 1:2 את ניוקאסל, ברנלי ניצחה 0:2 את לידס, סנדרלנד חגגה עם 0:2 על וולבס ומשחק המחזור הגיע מפאלאס ובורנמות’, כששתי ההפעות של העונה סיפקו 3:3 עוצר נשימה.

צ’לסי – נוטינגהאם פורסט 0:3

מחצית חלשה מצד שתי הקבוצות הסתיימה בדקה ה-49, כשפדרו נטו התעורר ובישל לג’וש אצ’מפונג את שער היתרון. ההגנה הרעועה של המארחת, שספגה משחק עשירי ברצף, התפרקה במהירות וספגה שער שני, כשהפעם הפורטוגלי מצא את הרשת ממסירה של ריס ג’יימס. בדקה ה-84 ג’יימס הצליח לחתום את תוצאת המשחק כשהפציץ את מרכז השער של מאטס סלס. מאלו גוסטו הורחק לקראת הסיום אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני, אבל גם בעשרה שחקנים, שחקניו של אנצו מארסקה הצליחו לשמור על רשת נקייה.

מנצ’סטר סיטי – אברטון 0:2

ניצחון שלישי ברציפות בליגה לתכולים, ונראה שהם תפסו את הקצב. נראה שכל משחק שארלינג הולאנד לא כובש בו זה סיפור אדיר, אז הוא דאג שלא יהיה סיפור שכזה והוא העלה את סיטי ל-0:1, ואז דאג גם לעלות אותה ל-0:2 בדקות 58 ו-63, והנורבגי הגיע ל-11 שערים ב-8 משחקים העונה (!). אברטון נעצרה אחרי שני משחקים ללא הפסד, אך היא עדיין בצמרת. פפ גווארדיולה וחניכיו עלו ל-16 נק’, ובאופן זמני זה מעל ליברפול וטוטונהאם.

קריסטל פאלאס – בורנמות’ 3:3

שתי הקבוצות הכי מפתיעות העונה באנגליה סיפקו מופע עוצר נשימה בסלהרסט פארק. אלי ג’וניור קרופי השלים צמד כבר אחרי 38 דקות, ז’אן פיליפ מאטטה השווה עם צמד בזק בדקות 64 ו-67, ראיין כריסטי חשב שהוא ניצח את המשחק בדקה ה-89 עבור האורחת, שהייתה יכולה לעלות זמנית לפסגה, אך מאטטה הרס לה והשלים שלושער מרהיב בדקה ה-97. בורנמות’ עם 15 נק’, פאלאס עם 13.

סנדרלנד – וולבס 0:2

איזו קבוצה זו העולה החדשה. אחד המועדונים הכי מרגשים בעולם המשיך בפתיחת העונה הנהדרת וחזר לנצח, כשהוא עם 14 נקודות מתוך 24 אפשריות, מאזן נהדר. מנגד, נועלת הטבלה בצרות, ואולי אפשר כבר להתחיל להכריז עליה כיורדת, כן, כבר אחרי שמונה מחזורים. שישה הפסדים, שתי תוצאות תיקו ואפס עגול בניצחונות שווה מקום אחרון. נורדי מוקיאלה כבש בדקה ה-16, לדילסב קרצ’י חתם עם שער עצמי בתוספת הזמן.

ברייטון – ניוקאסל 1:2

השחפים השיגו ניצחון דרמטי וחזרו לנצח, כשבסך הכל הם עם ארבעה משחקים ברציפות ללא הפסד. מנגד, המגפייז עשו את ההפך המוחלט ושבו להפסיד אחרי שדווקא ניצחו במחזור הקודם, ופתיחת העונה הזו הבטיחה יותר עבור הלבנים-שחורים, שעם 9 נקודות בלבד, ברייטון עם 12. דני וולבק כבש ראשון בדקה ה-41, ניק וולטמאדה השווה בדקה ה-76, אבל דני וולבק השלים צמד בדקה ה-84 ונתן 3 נק’ לקבוצתו.

תוצאות נוספות

ברנלי – לידס 0:2

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */