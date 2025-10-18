מכונה: צמד להולאנד ב-0:2 של סיטי על אברטון

פגרת הנבחרות הסתיימה והכדורגל חזר אלינו עם הליגה האנגלית. צ’לסי הוציאה לדרך את המחזור ה-8 עם 0:3 חד וחלק על פורסט, ואז סיטי הצטרפה וניצחה 0:2 את אברטון. בנוסף, ברייטון ניצחה 1:2 את ניוקאסל, ברנלי ניצחה 0:2 את לידס, סנדרלנד חגגה עם 0:2 על וולבס ומשחק המחזור הגיע מפאלאס ובורנמות’, כששתי ההפעות של העונה סיפקו 3:3 עוצר נשימה.

צ’לסי – נוטינגהאם פורסט 0:3

מחצית חלשה מצד שתי הקבוצות הסתיימה בדקה ה-49, כשפדרו נטו התעורר ובישל לג’וש אצ’מפונג את שער היתרון. ההגנה הרעועה של המארחת, שספגה משחק עשירי ברצף, התפרקה במהירות וספגה שער שני, כשהפעם הפורטוגלי מצא את הרשת ממסירה של ריס ג’יימס. בדקה ה-84 ג’יימס הצליח לחתום את תוצאת המשחק כשהפציץ את מרכז השער של מאטס סלס. מאלו גוסטו הורחק לקראת הסיום אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני, אבל גם בעשרה שחקנים, שחקניו של אנצו מארסקה הצליחו לשמור על רשת נקייה.

מנצ’סטר סיטי – אברטון 0:2

ניצחון שלישי ברציפות בליגה לתכולים, ונראה שהם תפסו את הקצב. נראה שכל משחק שארלינג הולאנד לא כובש בו זה סיפור אדיר, אז הוא דאג שלא יהיה סיפור שכזה והוא העלה את סיטי ל-0:1, ואז דאג גם לעלות אותה ל-0:2 בדקות 58 ו-63, והנורבגי הגיע ל-11 שערים ב-8 משחקים העונה (!). אברטון נעצרה אחרי שני משחקים ללא הפסד, אך היא עדיין בצמרת. פפ גווארדיולה וחניכיו עלו ל-16 נק’, ובאופן זמני זה מעל ליברפול וטוטונהאם.

קריסטל פאלאס – בורנמות’ 3:3

שתי הקבוצות הכי מפתיעות העונה באנגליה סיפקו מופע עוצר נשימה בסלהרסט פארק. אלי ג’וניור קרופי השלים צמד כבר אחרי 38 דקות, ז’אן פיליפ מאטטה השווה עם צמד בזק בדקות 64 ו-67, ראיין כריסטי חשב שהוא ניצח את המשחק בדקה ה-89 עבור האורחת, שהייתה יכולה לעלות זמנית לפסגה, אך מאטטה הרס לה והשלים שלושער מרהיב בדקה ה-97. בורנמות’ עם 15 נק’, פאלאס עם 13.

סנדרלנד – וולבס 0:2

איזו קבוצה זו העולה החדשה. אחד המועדונים הכי מרגשים בעולם המשיך בפתיחת העונה הנהדרת וחזר לנצח, כשהוא עם 14 נקודות מתוך 24 אפשריות, מאזן נהדר. מנגד, נועלת הטבלה בצרות, ואולי אפשר כבר להתחיל להכריז עליה כיורדת, כן, כבר אחרי שמונה מחזורים. שישה הפסדים, שתי תוצאות תיקו ואפס עגול בניצחונות שווה מקום אחרון. נורדי מוקיאלה כבש בדקה ה-16, לדילסב קרצ’י חתם עם שער עצמי בתוספת הזמן.

ברייטון – ניוקאסל 1:2

השחפים השיגו ניצחון דרמטי וחזרו לנצח, כשבסך הכל הם עם ארבעה משחקים ברציפות ללא הפסד. מנגד, המגפייז עשו את ההפך המוחלט ושבו להפסיד אחרי שדווקא ניצחו במחזור הקודם, ופתיחת העונה הזו הבטיחה יותר עבור הלבנים-שחורים, שעם 9 נקודות בלבד, ברייטון עם 12. דני וולבק כבש ראשון בדקה ה-41, ניק וולטמאדה השווה בדקה ה-76, אבל דני וולבק השלים צמד בדקה ה-84 ונתן 3 נק’ לקבוצתו.

תוצאות נוספות

ברנלי – לידס 0:2