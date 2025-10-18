יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:08
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מעל אלף אוהדים באימון המסכם של הפועל ת"א

אוהדי האדומים מוכנים למשחק הגדול מול מכבי ת"א מחר ב-20:30 והדליקו את השחקנים תרתי משמע באימון. פיבן הצליח להשתתף באימון המסכם וצפוי לפתוח

|
אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

לראשונה מזה שנה וחצי הדרבי הגדול של תל אביב יצא מחר (ראשון) ב-20:30 לדרך והקהל של הפועל תל אביב בטירוף לקראת המשחק.

למעלה מ-1000 אוהדים הגיעו למתחם האימונים בחודורוב והדליקו את השחקנים תרתי משמע, תוך שימוש בעשרות אמצעי פירוטכניקה כמו זיקוקים, אבוקות ורימוני עשן כשהם מן הסתם קרי קריאות נגד הצהובים. 

צפו באימון הפועל ת"א לקראת הדרבי

על כר הדשא באימון המסכם, נראה כי שחר פיבן הצליח להתאמן וצפוי לפתוח מחר במשחק. מבחינת ברדה החשיבות של פיבן קריטית, מאחר ועמית למקין שממלא את מקומו לא כשיר במאה אחוז. מי שבוודאות לא יהיה כשיר הוא מור בוסקילה וגם רוי קורין.

יזן נאסר מוקף באוהדים (שחר גרוס)יזן נאסר מוקף באוהדים (שחר גרוס)
אסף צור מקבל אהבה (שחר גרוס)אסף צור מקבל אהבה (שחר גרוס)
אבוקות באימון הפועל ת"א (שחר גרוס)אבוקות באימון הפועל ת"א (שחר גרוס)
לוקאס פלקאו מתחבק (שחר גרוס)לוקאס פלקאו מתחבק (שחר גרוס)
רימוני עשן בחודורוב לקראת הדרבי (שחר גרוס)רימוני עשן בחודורוב לקראת הדרבי (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
צצ'יקו בטירוף עם הקהל (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
עשן באימון המסכם של הפועל תל אביב (שחר גרוס)עשן באימון המסכם של הפועל תל אביב (שחר גרוס)
השלטים עם מסר ברור לשחקנים (שחר גרוס)השלטים עם מסר ברור לשחקנים (שחר גרוס)
