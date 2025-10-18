מעל אלף אוהדים באימון המסכם של הפועל ת"א

לראשונה מזה שנה וחצי הדרבי הגדול של תל אביב יצא מחר (ראשון) ב-20:30 לדרך והקהל של הפועל תל אביב בטירוף לקראת המשחק.

למעלה מ-1000 אוהדים הגיעו למתחם האימונים בחודורוב והדליקו את השחקנים תרתי משמע, תוך שימוש בעשרות אמצעי פירוטכניקה כמו זיקוקים, אבוקות ורימוני עשן כשהם מן הסתם קרי קריאות נגד הצהובים.

צפו באימון הפועל ת"א לקראת הדרבי

על כר הדשא באימון המסכם, נראה כי שחר פיבן הצליח להתאמן וצפוי לפתוח מחר במשחק. מבחינת ברדה החשיבות של פיבן קריטית, מאחר ועמית למקין שממלא את מקומו לא כשיר במאה אחוז. מי שבוודאות לא יהיה כשיר הוא מור בוסקילה וגם רוי קורין.

יזן נאסר מוקף באוהדים (שחר גרוס)

אסף צור מקבל אהבה (שחר גרוס)

אבוקות באימון הפועל ת"א (שחר גרוס)

לוקאס פלקאו מתחבק (שחר גרוס)

רימוני עשן בחודורוב לקראת הדרבי (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

צ'יקו בטירוף עם הקהל (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

עשן באימון המסכם של הפועל תל אביב (שחר גרוס)