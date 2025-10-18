רוני נגד רשפורד: הכי קל להאשים את הסביבה

מאז שמרקוס רשפורד עבר לברצלונה, יש לו מבקר חריף במיוחד במולדתו, לא אחר מאשר וויין רוני. אגדת מנצ’סטר יונייטד לא חסך בביקורת כלפי שחקן ההתקפה האנגלי, הן על התנהלותו בתקופתו באולד טראפורד והן על הופעותיו הראשונות במדי ברצלונה.

רשפורד, שהתראיין לאחרונה על השנים האחרונות שלו ביונייטד, הסביר את הירידה ביכולתו בכך שהיה "בסביבה לא עקבית במשך זמן רב". הדברים הללו הרתיחו את רוני, שהגיב לדבריו בפודקאסט של ה-’BBC’.

"אני חושב שהסביבה באמת לא הייתה נכונה, דיברתי על זה כבר לפני כמה שבועות, אבל זו גם אשמתו", אמר רוני. "אם אתה לא משחק טוב או לא נמצא בהרכב, הרבה יותר קל להאשים את הסביבה. זה תלוי כמה אתה דוחף את עצמך. במשחקים שראינו אותו, אנחנו יודעים שהוא יכול לעשות יותר, שהוא יכול לרוץ יותר, וזה לא קשור לסביבה. אולי אני טועה, ואני באמת מחבב את מרקוס כאדם, אבל קל מאוד לומר את זה לאחרים".

וויין רוני (IMAGO)

לדברי רוני, האשמה לא נעוצה רק בנסיבות שסביב רשפורד, אלא גם בביצועים האישיים שלו על המגרש. רוני, ששיתף חדר הלבשה עם רשפורד במנצ’סטר יונייטד והיה אז קפטן הקבוצה, מכיר מקרוב את תהליך ההתבגרות של הכישרון הצעיר שפרץ בזמנו באולד טראפורד.

ביקורות קשות מאנגליה

זו לא הפעם הראשונה שרוני יוצא נגד רשפורד. בינואר האחרון, הוא מתח עליו ביקורת חריפה לאחר שזה החמיץ 11 משחקים רצופים ולא נכלל בסגל של המאמן רובן אמורים. רוני סיפר על תקרית שחווה כשלקח את ילדיו למתחם האימונים של יונייטד בקרינגטון.

"רשפורד היה שם עם מאמן הכושר, אבל באזור מרוחק, ליד המקום שבו ההורים עומדים לצפות במשחקים של הילדים שלהם. הסתכלתי עליו וחשבתי כמה זה משפיל בשבילו לראות את ההורים עוברים לידו. זה מטורף שהמאמנים יצאו ואמרו בפומבי שהוא לא מתאמן כמו שצריך. זה פשוט מדכא. צריך לשמור על גאווה אישית".

מרקוס רשפורד (IMAGO)

אך רוני אינו היחיד שמבקר את התנהלותו של רשפורד. גם אלן שירר, אגדת ניוקאסל והכובש הגדול בתולדות הפרמייר ליג, הצטרף לביקורת לאחר שרשפורד הוחלף במשחק מול חטאפה בשל איחור להגעה: "הוא היה מדהים נגד ניוקאסל, במיוחד במחצית השנייה, פשוט נהדר. אבל אתה לא יכול להיות לא מקצועי. למה שכל האחרים יגיעו בזמן ורק אתה תאחר? לא משנה אם זה באיחור של שתי דקות או עשרים. אתה מאחר, והחברים שלך לקבוצה צריכים לחכות לך, וזה לא בסדר".