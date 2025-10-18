יום שבת, 18.10.2025 שעה 14:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

רוני נגד רשפורד: הכי קל להאשים את הסביבה

חלוץ העבר של יונייטד ביקר את כוכב ברצלונה שאיתו חלק חדר הלבשה: "הוא יכול לעשות יותר". אלן שירר לא אהב את האיחור שגרם לענישתו: "לא מקצועי"

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

מאז שמרקוס רשפורד עבר לברצלונה, יש לו מבקר חריף במיוחד במולדתו, לא אחר מאשר וויין רוני. אגדת מנצ’סטר יונייטד לא חסך בביקורת כלפי שחקן ההתקפה האנגלי, הן על התנהלותו בתקופתו באולד טראפורד והן על הופעותיו הראשונות במדי ברצלונה.

רשפורד, שהתראיין לאחרונה על השנים האחרונות שלו ביונייטד, הסביר את הירידה ביכולתו בכך שהיה "בסביבה לא עקבית במשך זמן רב". הדברים הללו הרתיחו את רוני, שהגיב לדבריו בפודקאסט של ה-’BBC’.

"אני חושב שהסביבה באמת לא הייתה נכונה, דיברתי על זה כבר לפני כמה שבועות, אבל זו גם אשמתו", אמר רוני. "אם אתה לא משחק טוב או לא נמצא בהרכב, הרבה יותר קל להאשים את הסביבה. זה תלוי כמה אתה דוחף את עצמך. במשחקים שראינו אותו, אנחנו יודעים שהוא יכול לעשות יותר, שהוא יכול לרוץ יותר, וזה לא קשור לסביבה. אולי אני טועה, ואני באמת מחבב את מרקוס כאדם, אבל קל מאוד לומר את זה לאחרים".

וויין רוני (IMAGO)וויין רוני (IMAGO)

לדברי רוני, האשמה לא נעוצה רק בנסיבות שסביב רשפורד, אלא גם בביצועים האישיים שלו על המגרש. רוני, ששיתף חדר הלבשה עם רשפורד במנצ’סטר יונייטד והיה אז קפטן הקבוצה, מכיר מקרוב את תהליך ההתבגרות של הכישרון הצעיר שפרץ בזמנו באולד טראפורד.

ביקורות קשות מאנגליה

זו לא הפעם הראשונה שרוני יוצא נגד רשפורד. בינואר האחרון, הוא מתח עליו ביקורת חריפה לאחר שזה החמיץ 11 משחקים רצופים ולא נכלל בסגל של המאמן רובן אמורים. רוני סיפר על תקרית שחווה כשלקח את ילדיו למתחם האימונים של יונייטד בקרינגטון.

"רשפורד היה שם עם מאמן הכושר, אבל באזור מרוחק, ליד המקום שבו ההורים עומדים לצפות במשחקים של הילדים שלהם. הסתכלתי עליו וחשבתי כמה זה משפיל בשבילו לראות את ההורים עוברים לידו. זה מטורף שהמאמנים יצאו ואמרו בפומבי שהוא לא מתאמן כמו שצריך. זה פשוט מדכא. צריך לשמור על גאווה אישית".

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

אך רוני אינו היחיד שמבקר את התנהלותו של רשפורד. גם אלן שירר, אגדת ניוקאסל והכובש הגדול בתולדות הפרמייר ליג, הצטרף לביקורת לאחר שרשפורד הוחלף במשחק מול חטאפה בשל איחור להגעה: "הוא היה מדהים נגד ניוקאסל, במיוחד במחצית השנייה, פשוט נהדר. אבל אתה לא יכול להיות לא מקצועי. למה שכל האחרים יגיעו בזמן ורק אתה תאחר? לא משנה אם זה באיחור של שתי דקות או עשרים. אתה מאחר, והחברים שלך לקבוצה צריכים לחכות לך, וזה לא בסדר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */