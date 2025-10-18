"הייטינחה כבר לא יכול להתעלם מאוסקר גלוך"

התקשורת ההולנדית מדווחת כי אוסקר גלוך צפוי לחזור להרכב אייאקס במשחק הליגה מול אלקמאר הערב (שבת, 22:00), במסגרת המחזור התשיעי בליגה ההולנדית. אחרי שהישראלי פתח על הספסל לפני פגרת הנבחרות, נראה שהמאמן ג’ון הייטינחה מתכנן להחזירו לעמדת הקשר ההתקפי, המקום המועדף עליו.

לפי הפרסומים, ההחלטה נובעת מהיכולת שהפגין גלוך במשחק הקודם מול ספרטה רוטרדם, שהסתיים ב-3:3. הייטינחה השאיר את הישראלי על הספסל, צעד שעורר אכזבה בקרב אוהדי אייאקס, אך גלוך נכנס כחצי שעה לסיום והצליח להציל נקודה עמוק בתוך תוספת הזמן. בהולנד נכתב כי “הייטינחה כבר לא יכול להתעלם ממנו”, לאור התרומה הישירה שלו להצלת הקבוצה מהפסד נוסף.

בהיעדרו של קיאן פיץ’-ג’ים, גלוך צפוי לפתוח במרכז הקישור לצד הקפטן דייבי קלאסן וקנת טיילור. הכתבות בהולנד מדגישות כי גלוך היה “האיש שהציל את הייטינחה” לאחר שני משחקים מתסכלים, והוא כעת אחד מהשמות המרכזיים בבניית ההרכב לקראת המפגש הקשה מול אלקמאר.

אייאקס, שנמצאת בפיגור של שש נקודות מהמוליכה פיינורד, תקווה שהקאמבק של גלוך להרכב יספק לה את הניצוץ הדרוש כדי לחזור למסלול הניצחונות.