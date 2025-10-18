שיחת המוטיבציה של האנזי פליק לשחקני בארסה

כמעט שבועיים אחרי התבוסה הכואבת בסביליה, ולאחר שספג את ההפסד השני ברציפות העונה, האנזי פליק כינס את כל שחקניו באימון לפני היציאה לפגרת הנבחרות, וביקש מהשחקנים “לאפס את הראש”, גם מאלו שיצאו למשימות בין-לאומיות וגם מאלו שנותרו בברצלונה, ונתן להם ארבעה ימי מנוחה כדי להתנתק.

אתמול, עם שובם של כולם, כשפדרי, פאו קוברסי ומרקוס רשפורד היו האחרונים שהצטרפו, ולאחר ניתוח מעמיק של הטעויות שנעשו בשני ההפסדים, במיוחד באצטדיון סאנצ’ס פיחואן שעלה לקבוצה באיבוד הפסגה, העביר פליק מסר ברור לשחקניו. רגע לפני תחילת האימון, הוא כינס את כולם במרכז המגרש וביקש מהם “לתת הכל למען הקבוצה”.

המאמן הגרמני יודע היטב שעוד מעידה אחת עלולה לסבך את המצב, ולכן דרש תגובה מיידית במשחק היום (שבת, 17:15) במונז’ואיק מול ג’ירונה, רגע לפני המשחק בליגת האלופות מול אולימפיאקוס, שגם הוא יתקיים במונז’ואיק. פליק רוצה לראות את ברצלונה חוזרת לשיאה, תוך ניצול שני משחקי הבית הרצופים, עוד לפני הקלאסיקו מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו.

האנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)

פליק, שאינו מתכוון לוותר על סגנון המשחק ההתקפי שלו, דורש מהשחקנים להיות מחויבים ללחץ הגבוה, הדרך היחידה, לדבריו, להימנע מסיכונים בחלק האחורי. למרות שהמשחקים הבינלאומיים גרמו להיעדרותם של רוברט לבנדובסקי ודני אולמו לפחות לשלושת המשחקים הקרובים, כולל הקלאסיקו, פליק לא מחפש תירוצים. הוא דורש מהקבוצה לשחק ברמה הגבוהה ביותר כבר מול ג’ירונה, בדיוק כפי שעשתה בעונה שעברה גם כשהתמודדה עם חיסורים רבים.

מעבר להיבט המקצועי, ניצל המאמן את המפגש גם כדי לטפל בנושא נוסף שמטריד את שחקניו: ריבוי הפציעות והוויכוח סביב הכושר הגופני. פליק ביקש מהשחקנים לשמור על תקשורת פתוחה עם הצוות המקצועי. הוא מודע לכך שחלקם עובדים עם מאמנים פרטיים מחוץ למועדון, והוא מכבד זאת כל עוד הדבר נעשה לטובתם האישית ולתועלת הקבוצה.

פליק ושחקני ברצלונה (IMAGO)

עם זאת, הוא הדגיש את חשיבות התיאום, מאמני הכושר והפיזיותרפיסטים של ברצלונה חייבים לדעת בדיוק אילו עומסים מבצעים השחקנים באימונים האישיים שלהם, כדי למנוע התנגשויות בין העבודה במועדון לזו שבחוץ. פליק מאמין כי ברצלונה תחזור לדרך הנכונה, אך כדי שזה יקרה, כולם חייבים למשוך לאותו כיוון.

איך ייראה ההרכב?

ההיעדרויות האחרונות של דני אולמו, רוברט לבנדובסקי ופראן טורס, שהיעדרותו אושרה אתמול באופן סופי, הופכות את ההרכב של ברצלונה לפאזל מורכב במיוחד, עד כדי כך שהשפעתו ניכרת גם בקישור. פליק ייאלץ להסתדר גם ללא ראפיניה, שלא החלים בזמן, וללא גאבי ומארק-אנדרה טר שטגן, שנעדרים לטווח ארוך. גם השוער ז’ואן גארסיה ימשיך להיעדר.

בעקבות מצב החירום בחלק הקדמי, המאמן חיפש פתרונות לא שגרתיים, חלקם נועזים למדי. אחד הצעדים הבולטים, על פי דיווח ב־SER, הוא הצבתו של אלחנדרו באלדה באגף השמאלי ההתקפי. ללא טורס וללא לבנדובסקי, שני השחקנים ששיחקו עד כה כחלוצים, נראה כי רשפורד יתפקד כחלוץ המרכזי, בזכות ניסיונו בפרמייר ליג. בכנף השנייה צפוי לפתוח לאמין ימאל, מהלך שיסמן את סיום תהליך החזרה ההדרגתי שלו להרכב. שחקני הספסל רוני ברדג’י, דרו וטוני פרננדס ממתינים להזדמנות.

לאמין ימאל (IMAGO)

הניסויים של פליק נוגעים גם לקישור: על פי דיווח ב’מונדו דפורטיבו’, תוכניתו היא לפתוח עם מארק קסאדו ופדרי במרכז, בעוד פרנקי דה יונג יוזז קדימה לעמדת הקשר ההתקפי. ייתכן שגם פדרי עצמו ינוע מעט קדימה, פליק טרם קיבל החלטה סופית בנושא.

בהגנה לא צפויים שינויים מהותיים, אולי רק התאמות קלות. ז’ול קונדה וג’רארד מרטין צפויים לפתוח באגפים, בעוד פאו קוברסי ואריק גארסיה יתפסו את עמדות הבלמים, אלא אם רונאלד אראוחו, שנח לאחרונה, יהיה כשיר לשוב. ליתר ביטחון, פליק כלל באימון גם מספר שחקנים צעירים, חאבי אספרט, חואן פרננדס ואדר אלר, כדי להשלים את סגל השוערים.