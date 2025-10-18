הפסד ראשון העונה לאייאקס וגלוך, 2:0 לאלקמאר

המחזור התשיעי של הליגה ההולנדית נמשך היום (שבת) עם קרב צמרת מסקרן במיוחד, בו אייאקס ואוסקר גלוך אירחו ביוהאן קרויף ארנה את אלקמאר וקיוו להמשיך בפתיחת העונה הטובה, אך לאורחת היו תוכניות אחרות ובתום 90 דקות היא יצאה עם שלוש הנקודות בזכות 0:2.

המשחק נפתח דווקא בשליטה מוחלטת של הקבוצה מהבירה, ששחפה קדימה ורשמה מספר החמצות, אלא שדווקא אז, בדקה ה-25, אקס מכבי ת”א, ווסלי פטאצ’י, עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה והפציץ מקרוב את הרשת כדי לתת לאלקמאר את היתרון.

אייאקס לא אמרה נואש והמשיכה ללחוץ את שער יריבתה, כאשר גם אוסקר גלוך סיפק החמצה גדולה כשהשתלט על כדור עומק בתוך הרחבה אך לא הצליח לספק בעיטה ראויה. אלקמאר שוב הרגישה את שיש אפשרות לעקוץ, ושלוש דקות לסיום המחצית לוקאס רוסה ביצע עבירה ברחבה, שאפשרה לטרוי פארוט לכבוש מהנקודה הלבנה ולקבוע את תוצאת הסיום, כבר במחצית הראשונה.

כעת קבוצתו של הישראלי, שהשלים הערב 90 דקות, תקווה לחזור למסלול הניצחונות כשתתארח במחזור הבא של הליגה ההולנדית אצל טוונטה, כאשר עוד לפני כן מצפה לה מפגש לא קל בכלל, בדמות צ’לסי בסטמפורד ברידג’ בליגת האלופות.

מחצית ראשונה:

דקה 1: כדור אדיר של אוסקר גלוך לקנת’ טיילור בתוך הרחבה הסתיים בסופו של דבר ברשת, אך לצערו הדגל לנבדל הונף.

דקה 8: טיילור הגיע להזדמנות טובה על קו הרחבה ושחרר כדור חד, שחלף ליד הקורה.

דקה 19: טרוי פארוט ניצל טעות בהגנת אייאקס ושחרר כדור חזק מקצה הרחבה, אך פספס את המסגרת במעט.

דקה 25: שער! אלקמאר עלתה ל-0:1: מי אם לא הוא? אקס מכבי ת”א, ווסלי פטאצ’י, היה בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון כדי לשחרר מקרוב בעיטה חזקה ישר לרשת!

דקה 38: אוסקר גלוך קיבל כדור עומק אדיר בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של השוער.

דקה 42: שער! אלקמאר עלתה ל-0:2: לוקאס רוסה ביצע עבירה בתוך הרחבה, טרוי פארוט לא התבלבל מהנקודה הלבנה!

מחצית שנייה:

דקה 49: גלוך הכניס כדור עומק ענק לואוט וחהורסט, שלא הצליח להשתחרר למצב בעיטה נוח.

הרכב אייאקס: ויטסלאב יארוש, ג’ורטי מוקיו (דייבי קלאסן, 58’), יורי באס, אנטון גאיי (ג’ראלד אלדרס, 78’), לוקאס רוסה, יוסיפ סוטאלו, קנת’ טיילור, אוסקר גלוך (ג’יימס מקונל, 70’), מיקה גודטס (ראיין בונידה, 78’), אוליבר אדבארדסן (ראול מורו, 70’), ו-ואוט וחהורסט.

הרכב אלקמאר: ג’יידן אווסו אודורו, דנסו קסיוס, ווטר גואס, פנטרה, מיס דה ויט (מתאו גרסיה, 73’), פיר קופמיינרס, סוון מיחנאנס, קיס סמית, ווסלי פטאצ’י (מטיי סין, 73’), איסאק ינסן וטרוי פארוט (איברהים סאדיק, 73’).