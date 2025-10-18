יום שני, 20.10.2025 שעה 21:16
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1612-179אייאקס4
1513-149כרונינגן5
1417-259ניימיכן6
1414-179טוונטה אנסחדה7
1311-189אוטרכט8
1313-139פורטונה סיטארד9
1322-139ספרטה רוטרדם10
1215-159הירנביין11
1016-159גו אהד איגלס12
917-89אקסלסיור רוטרדם13
816-109נאק ברדה14
817-99זוולה15
718-129טלסטאר16
716-109וולנדם17
327-79הראקלס אלמלו18

הפסד ראשון העונה לאייאקס וגלוך, 2:0 לאלקמאר

הישראלי רשם 70 דקות במהלכן סיפק פספוס ענק, הקבוצה מהבירה סופרת משחק שלישי ללא ניצחון. אקס מכבי ת"א, ווסלי פטאצ'י, וטרוי פארוט (פ'), הכריעו

|
אוסקר גלוך ושחקני אייאקס מאוכזבים (IMAGO)
אוסקר גלוך ושחקני אייאקס מאוכזבים (IMAGO)

המחזור התשיעי של הליגה ההולנדית נמשך היום (שבת) עם קרב צמרת מסקרן במיוחד, בו אייאקס ואוסקר גלוך אירחו ביוהאן קרויף ארנה את אלקמאר וקיוו להמשיך בפתיחת העונה הטובה, אך לאורחת היו תוכניות אחרות ובתום 90 דקות היא יצאה עם שלוש הנקודות בזכות 0:2.

המשחק נפתח דווקא בשליטה מוחלטת של הקבוצה מהבירה, ששחפה קדימה ורשמה מספר החמצות, אלא שדווקא אז, בדקה ה-25, אקס מכבי ת”א, ווסלי פטאצ’י, עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה והפציץ מקרוב את הרשת כדי לתת לאלקמאר את היתרון.

אייאקס לא אמרה נואש והמשיכה ללחוץ את שער יריבתה, כאשר גם אוסקר גלוך סיפק החמצה גדולה כשהשתלט על כדור עומק בתוך הרחבה אך לא הצליח לספק בעיטה ראויה. אלקמאר שוב הרגישה את שיש אפשרות לעקוץ, ושלוש דקות לסיום המחצית לוקאס רוסה ביצע עבירה ברחבה, שאפשרה לטרוי פארוט לכבוש מהנקודה הלבנה ולקבוע את תוצאת הסיום, כבר במחצית הראשונה.

אייאקס מפסידה בבית לאלקמאר, פטאצ'י כבש
אוסקר גלוך עם גאוסקר גלוך עם ג'ון הייטינחה לפני המשחק (IMAGO)

כעת קבוצתו של הישראלי, שהשלים הערב 90 דקות, תקווה לחזור למסלול הניצחונות כשתתארח במחזור הבא של הליגה ההולנדית אצל טוונטה, כאשר עוד לפני כן מצפה לה מפגש לא קל בכלל, בדמות צ’לסי בסטמפורד ברידג’ בליגת האלופות. 

מחצית ראשונה:

דקה 1: כדור אדיר של אוסקר גלוך לקנת’ טיילור בתוך הרחבה הסתיים בסופו של דבר ברשת, אך לצערו הדגל לנבדל הונף. 

קיס סמית מול יוסיפ סוטאלו (IMAGO)קיס סמית מול יוסיפ סוטאלו (IMAGO)

דקה 8: טיילור הגיע להזדמנות טובה על קו הרחבה ושחרר כדור חד, שחלף ליד הקורה.

גג'ורטי מוקיו מול איסאק ינסן (IMAGO)

דקה 19: טרוי פארוט ניצל טעות בהגנת אייאקס ושחרר כדור חזק מקצה הרחבה, אך פספס את המסגרת במעט.

אוסקר גלוך במאבק (IMAGO)אוסקר גלוך במאבק (IMAGO)

דקה 25: שער! אלקמאר עלתה ל-0:1: מי אם לא הוא? אקס מכבי ת”א, ווסלי פטאצ’י, היה בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון כדי לשחרר מקרוב בעיטה חזקה ישר לרשת! 

ווסלי פטאצ'י חוגג (IMAGO)
ווסלי פטאצווסלי פטאצ'י בטירוף (IMAGO)
ווסלי פטאצווסלי פטאצ'י חוגג (IMAGO)

דקה 38: אוסקר גלוך קיבל כדור עומק אדיר בתוך הרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של השוער.

אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)

דקה 42: שער! אלקמאר עלתה ל-0:2: לוקאס רוסה ביצע עבירה בתוך הרחבה, טרוי פארוט לא התבלבל מהנקודה הלבנה!

טירוף באלקמאר אחרי ה-0:2 (IMAGO)
שחקני אלקמאר מאושרים (IMAGO)שחקני אלקמאר מאושרים (IMAGO)
שחקני אלקמאר חוגגים (IMAGO)שחקני אלקמאר חוגגים (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 49: גלוך הכניס כדור עומק ענק לואוט וחהורסט, שלא הצליח להשתחרר למצב בעיטה נוח.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

הרכב אייאקס: ויטסלאב יארוש, ג’ורטי מוקיו (דייבי קלאסן, 58’), יורי באס, אנטון גאיי (ג’ראלד אלדרס, 78’), לוקאס רוסה, יוסיפ סוטאלו, קנת’ טיילור, אוסקר גלוך (ג’יימס מקונל, 70’), מיקה גודטס (ראיין בונידה, 78’), אוליבר אדבארדסן (ראול מורו, 70’), ו-ואוט וחהורסט.

הרכב אלקמאר: ג’יידן אווסו אודורו, דנסו קסיוס, ווטר גואס, פנטרה, מיס דה ויט (מתאו גרסיה, 73’), פיר קופמיינרס, סוון מיחנאנס, קיס סמית, ווסלי פטאצ’י (מטיי סין, 73’), איסאק ינסן וטרוי פארוט (איברהים סאדיק, 73’).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
