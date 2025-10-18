יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:17
ספורט אחר  >> ג'ודו

מדליות ארד לתמר מלכה וגפן פרימו בגואדלחארה

נקודות חשובות לדירוג העולמי: הישראליות זכו במדליות בגראנד פרי במקסיקו. מלכה הכניעה יריבה קנדית בריתוק, פרימו גברה על יריבה איטלקית בעונשים

|
תמר מלכה וגפן פרימו (איגוד הג׳ודו)
תמר מלכה וגפן פרימו (איגוד הג׳ודו)

נבחרת ישראל בג׳ודו זכתה לפנות בוקר (שבת) בשתי מדליות ארד בגראנד פרי גואדלחארה שבמקסיקו, לאחר שתמר מלכה וגפן פרימו עלו על הפודיום והשיגו נקודות חשובות לדירוג העולמי.

תמר מלכה, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 48 ק"ג ונחשבת לנציגה הבכירה אחרי פרישתה של שירה ראשוני, פתחה את התחרות במקסיקו ברבע הגמר וגברה באיפון על מירייה רודריגס סאלבדור הספרדייה, אך נכנעה ונוצחה בחצי הגמר בעונשים בגולדן סקור על ידי מריה סיליה לאבורדי האמריקאית.

בעקבות ההפסד בחצי הגמר, מלכה נשרה לקרב על מדליית הארד מול היידי קוץ' הקנדית, אותה הישראלית הכניעה בריתוק. עבור מלכה, זוהי מדליית ארד שנייה ברציפות בשבוע, אחרי שזכתה בארד גם בגראנד פרי פרו. 

גפן פרימו (עד 52 ק"ג) גם החלה את יום הקרבות שלה בשלב רבע הגמר, בו יצאה מהמזרן עם ניצחון באיפון על ניקול מרקס הברזילאית. אלא שגם פרימו נכנעה בחצי הגמר לג'סיקה פריירה הברזילאית.

בעקבות זאת, גפן פרימו עברה לקרב על המקום השלישי בקטגוריה וניצחה את קניה פרנה האיטלקית למרות שעלתה ליתרון וואזרי, זאת לאחר שפרנה ביצעה תנועה לא חוקית שהובילה אותה לשלושה עונשים ולהפסד בקרב.

בנוסף, תמנע נלסון לוי (עד 57 ק"ג) נוצחה באיפון בסיבוב הראשון על ידי אדריאנה רודריגז סאלבדור הספרדייה והודחה מהתחרות כבר בשלב מוקדם באופן די מפתיע. באותה קטגוריית משקל, היא-לי זקרויסקי הפסידה ברבע הגמר וגם בבית הניחומים, ולא זכתה לעלות לקרב על מדליה. 

יצחק אשפיז, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג בה הוא זכתה במדליית הזהב בגראנד פרי בפרו, לא הצליח לשחזר את ההישג והודח כבר בסיבוב השני. באותו המשקל, גם אריאל שולמן הפסיד בקרב הראשון שלו. במשקל של עד 66 ק"ג, גם גיא גוטמן הפסיד בקרב הראשון, ושליו כהן הפסיד והודח בסיבוב השני.

