בתום מותחן: הפועל חולון גברה על הפועל י-ם

המחזור השני של ליגת ווינר המשיך הערב (שבת) עם משחק אדיר שנערך בחולון, בו גברה הקבוצה המקומית 77:78 על הפועל ירושלים בתום דרמת ענק. הקבוצה מהבירה הובילה ביתרון דו ספרתי לאורך שלבים ארוכים מהמשחק, אך איבדה את הראש בדומה לשני משחקיה האחרונים באירופה, ושלשה גדולה של ג’ורדן מקריי העניקה ניצחון אדיר לחולון.

המשחק נפתח בקצב איטי כאשר הקבוצות התקשו לייצר נקודות, אך אז רועי הובר עלה מהספסל, צלף שלוש שלשות, ויחד עם ארבע נקודות של ג’סטין סמית’ העלה את הירושלמים ליתרון באמצעות ריצת 0:13 שקבעו 13:22 לחבורה מהבירה בתום הרבע.

ג’ארד הארפר העלה את האורחים ליתרון דו ספרתי, אך אקסבייר מנפורד, טוד ווית’רס ויאיר קרביץ רצו 0:8 כדי לגרום ליונתן אלון לקחת פסק זמן. הירושלמים לחצו שוב על הדוושה, כאשר הובר קלע שלשה נוספת על מנת לעלות את קבוצתו ליתרון 15. ריצת 0:6 של חולון הסתיימה עם נקודותיו הראשונות של דריק וולטון ג’וניור שהורידו את הקבוצות להפסקה בתוצאה 36:45 לירושלים.

שחקני הפועל חולון חוגגים (רועי כפיר)

ברבע השלישי הסטטוס קוו המשיך, כאשר הקבוצות החליפו סלים והיתרון נותר בעינו. נראה היה כי מנפורד הוא היחיד שהגיע למשחק בצהוב, והוא לא ויתר והוריד את ההפרש פעם אחר פעם. שלשה של ליאור קררה על הבאזר הורידה לחד ספרתי את היתרון וקבעה 55:62 בירידה להפסקה בין הרבעים.

ריצת 0:10 של חולון, בהובלת שתי שלשות של וולטון, קבעה שיוויון. אנתוני לאמב החזיר את היתרון לירושלים, ובשלב הזה הקבוצות החליפו קליעות עונשין כדי לתת את היתרון לירושלים.

פרנקו לקח פסק זמן כדי לדבר עם חניכיו, וההתקפה הלכה לכיוונו של ג’ורדן מקריי, שקלע שלשה ענקית מהפינה פחות משנייה לסיום כדי לתת לקבוצתו את הניצחון. בהתקפה האחרונה הארפר לא ייצר שום דבר וחולון השיגה ניצחון בכורה בליגת העל, 77:78 אדיר.

קלעו להפועל חולון: אקסבייר מנפורד 19 נקודות, ליאור קררה ודירק וולטון ג’וניור (10 אסיסטים) 10 נק’ כ”א, יאיר קרביץ וג’ורדן מקריי 9 נק’ כ”א, חסן מרטין 8 נק’ ו-6 ריבאונדים, נתנאל ארצי 7 נק’ ו-5 ריב’, טוד ווית’רס 4 נק’ ועידן זלמנסון 2 נק’.

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר 19 נקודות, רועי הובר 15 נק’ ו-5 אסיסטים, קאדין קרינגטון 12 נק’, אוסטין ווילי 11 נק’ ו-6 ריב’, ג’סטין סמית’ 10 נק’ ו-6 ריב’, אנתוני לאמב 6 נק’, רועי פריצקי ודמיטרו סקפינצב 2 נק’ כ”א.

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

טקס לכבוד בר קופרשטיין (רועי כפיר)

אוהדי הפועל ירושלים (רועי כפיר)

דני פרנקו (רועי כפיר)

יונתן אלון (רועי כפיר)

ג'ורג' חינאס ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

רבע ראשון: 13:22 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי וחסן מרטין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לי ואוסטין ווילי.

הארפר פתח את המשחק עם אסיסטי לווילי, כאשר קרינגטון הוסיף, אך מרטין העלה את המארחים על הלוח. קצב צבירת הנקודות האיטי המשיך, ומנפורד קלע צעד וחצי כדי להפוך את התוצאה. קרינגטון ויאיר קרביץ החליפו שלשות שהקפיצו את הקהל. רועי הובר עלה מספסל והעלה את ירושלים ליתרון לאחר שלוש שלשות רצופות, וארבע נוספות של ג’סטין סמית’ קבעו ריצת 0:13 שהעלתה את התוצאה ל-11:20 לזכות האורחים. שתי נקודות של ליאור קררה קבעו את תוצאת הרבע.

רועי הובר עולה לזריקה (רועי כפיר)

ג'סטין סמית' מטביע (רועי כפיר)

רבע שני: 36:45 להפועל ירושלים

הארפר העלה את קבוצתו ליתרון דו ספרתי עם שתי קליעות עונשין מדויקות, אך מנפורד הגיב עם השלשה הראשונה שלו במשחק, ויחד עם טוד ווית’רס וקרביץ קבע ריצת 0:8 שצימקה את הפער לשלוש בלבד וגרמה ליונתן אלון לקחת פסק זמן עצבני. ירושלים שוב לחצה על הדוושה והקפיצה את יתרונה בעזרת לאמב, הארפר וקרינגטון, 25:34. הובר המשיך ללהוט ותפר את השלשה הרביעית שלו כדי לעלות את הירושלמים ליתרון 15, אך קררה הגיב עם שתיים מנגד כדי לשפר עמדות. ריצת 0:6 של חולון, שהסתיימה עם נקודותיו הראשונות של וולטון על הבאזר, קבעה כי המאחרת תרד למחצית בפיגור חד ספרתי, והתוצאה עמדה על 36:45 לירושלים.

ג'ורדן מקריי נאבק (רועי כפיר)

דמיטרו סקפינצב (רועי כפיר)

עידן זלמנסון במאבק על הכדור עם ג'סטין סמית' (רועי כפיר)

אוסטין ווילי מטביע בחוזקה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 55:62 להפועל ירושלים

ווילי פתח את המחצית השנייה עם סל ועבירה, אך מנפורד הוריד לעשר הפרש לאחר סל משלו מנגד, והוביל בגאון את קלעי קבוצתו. הגבוה של ירושלים הוסיף ארבע נקודות נוספות ועלה לדאבל פיגרס. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, והיתרון של החבורה מהבירה עמד בעינו. הובר המשיך עם המשחק המושלם שלו מבחוץ כאשר רשם את השלשה החמישית שלו מחמישה ניסיונות.

מנפורד לא התכוון לוותר על המשחק הזה, ולמעשה היה בערך היחיד שהגיע בשורות קבוצתו, ובזכות שלשה הוא צימק את הפער לשמונה בלבד, אך הארפר הגיב מיד עם השלשה הראשונה שלו והחזיר את היתרון לדו ספרתי. שלשה גדולה של קררה על הבאזר הורידה את ההפרש לשבע בלבד, 55:62 לחבורה מהבירה.

אקסבייר מנפורד עולה לסל (רועי כפיר)

אוסטין ווילי מרחף (רועי כפיר)

רבע רביעי: 77:78 להפועל חולון

קרביץ פתח את הרבע המכריע עם שתי קליעות עונשין, אך הארפר הגיב עם שלשה נוספת. קרינגטון החזיר את היתרון הדו ספרתי עם חדירה וסיומת יפה בלייאפ נאה. מקריי ו-וולטון צימקו את ההפרש לחמש עם חמש נקודות רצופות משותפות, ושתי קליעות עונשין של ארצי קבעו ריצת 0:7 לחולוניה.

שלשה של וולטון קבעה שיוויון שלוש וחצי דקות לסיום, אך לאמב הגיב עם אחת משלו והרגיע את אלון. מרטין קלע וגרם למאמן ירושלים לקחת פסק זמן לחוץ. מרטין הפך את התוצאה מקו העונשין, אך קרינגטון החזיר את היתרון לבירה לאחר קליעות עונשין משלו. ארצי והארפר החליפו נקודות, ופרנקו לקח פסק זמן כדי לדבר עם חניכיו. ההתקפה הלכה לכיוונו של מקריי, שקלע שלשה ענקית מהפינה פחות משנייה לסיום כדי לתת לקבוצתו את הניצחון. בהתקפה האחרונה הארפר לא ייצר שום דבר וחולון השיגה ניצחון בכורה בליגת העל.

דריק וולטון (רועי כפיר)