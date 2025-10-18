יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:47
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

בצרפת שיבחו: הפועל נאבקה עם סכין בין השיניים

ב'לאקיפ' סיכמו את הניצחון האדום על פאריס: "שום דבר לא מנע משתי ההתקפות הטובות להילחם עד הסיום". מאמן הצרפתים: "קיבלנו את המיס מאצ' שרצינו"

וסיליה מיציץ' (הפועל IBI תל אביב)
וסיליה מיציץ' (הפועל IBI תל אביב)

הפועל תל אביב מנעה מפאריס לרשום ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג. באדידס ארנה הביתי, הצרפתים הפסידו לאדומים 89:88. ב’לאקיפ’ המקומי סיכמו את המשחק מהצד של המארחת והתייחסו גם לקבוצה של דימיטרי איטודיס.

“מתקפת הסיום של נאדיר היפי, שזכה לליווי צמוד של ג’ונתן מוטלי, התנפצה על ההגנה הישראלית. הזריקה של הקלע המוביל של היורוליג אפילו לא נגעה בטבעת, ואלייז'ה בראיינט קטף את הריבאונד שסגר את הניצחון להפועל תל אביב עם הישמע השריקה (88:89), באולם דליל שהאמין שהיתרון של ארבע נקודות יספיק”, נכת בצרפת.

“בסיום רבע רביעי שבו שתי המועמדות למעמד מוליכת המפעל אחרי חמישה מחזורים, לצד פנאתינייקוס, נאבקו זו בזו עם סכין בין השיניים, הייתה זו הנציגה הישראלית שחגגה את הופעת הבכורה המרשימה שלה במפעל על חשבון ה’סטודנטית’ הצרפתית (בשנתה השנייה ביורוליג)”, הוסיפו.

“כ-3,352 צופים בלבד נכחו ביציעים, בשל מעמד המשחק כסיכון ביטחוני, והקהל היה נתון לפיקוח משטרתי הדוק. עם זאת, שום דבר לא מנע משתי ההתקפות הטובות להילחם עד הסיום, בין רגעים חזקים לחלשים”.

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מאמן פאריס, פרנצ’סקו טבליני, סיכם: "ידענו בדיוק איפה אנחנו רוצים להיות, ביתרון נקודה, עם 30 שניות לסיום והכדור בידיים שלנו. קיבלנו את המיסמאץ’ שרצינו מול שחקן גדול (מוטלי). זה לא הצליח הפעם, אבל זה יגרום לנו להבין שאנחנו יכולים להתמודד, גם אם עבור רבים מאיתנו זהו שלב חדש שאנחנו רק מגלים".

בעונת הבכורה שאחרי עידן טי.ג’יי שורטס, אלופת צרפת הפקידה את המפתחות בידיו של נאדיר היפי, הרכז הנועז והמבריק שלה. “הוא קלע 13 מתוך 23 הנקודות שלו ברבע האחרון, וביצע מהלך על תומר גינת שגרם לו ליפול על הישבן, לפני שמסר למו פיי מאחורי מוטלי מתחת לסל כדי להעלות את קבוצתו ליתרון 87:88 בתחילת שלושים השניות האחרונות”, ניתחו בצרפת.

“טיילר אניס קלע לאחר מכן שתי זריקות שהחזירו את היתרון להפועל, והכדור האחרון נותר אצל היפי”, הסבירו בצרפת. "הוא כישרון, מיוחד באמת", חייך דימיטריס איטודיס, המאמן היווני של הפועל תל אביב. "נגדו צריך לבצע התאמות, אבל אני לא אגיד לכם אילו".

