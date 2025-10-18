3 נקודות ו-5 אסיסטים לבן שרף בהפסד ברוקלין

בן שרף ממשיך לצבור ניסיון בליגה הטובה בעולם. הרכז הישראלי פתח הלילה (שבת) בחמישייה של ברוקלין נטס במשחק ההכנה האחרון של הקבוצה מול טורונטו, ורשם 22 דקות בהפסד 119:114. שרף סיים עם 3 נקודות (1 מ-4 מהשדה) ו-5 אסיסטים, בעוד דני וולף לא שותף.

לנטס זה היה משחק הכנה רביעי ואחרון לפני פתיחת העונה, והם קיוו לסגור את התקופה בחיוב, אך ספגו הפסד נוסף במשחק שהיה הפכפך למדי. המחצית הראשונה של ברוקלין הייתה רעה מאוד, עם לא פחות מ-16 איבודים שהובילו לסלים קלים של טורונטו, והתקשה להניע את הכדור תחת לחץ ההגנה הקנדי. שרף, שפתח בחמישייה, התקשה בתחילת המשחק מול הלחץ של שומריו, אך בהמשך התייצב והראה קור רוח, כשהוא אחראי למספר מהלכים חכמים שסייעו לקבוצה לחזור לעניינים.

הישראלי בן ה־19, אחד הרכזים הצעירים בליגה, הראה ניצוצות של שליטה במשחק הקצב והבנה טובה של הסיטואציה, גם מול שומרים פיזיים בהרבה ממנו. המאמן ג’ורדי פרננדס העניק לו אשראי בדקות הסיום, מה שמעיד על האמון שהוא רוכש לו כבר בשלב מוקדם זה של הקריירה. שרף חילק חמישה אסיסטים, כולל כמה מסירות מהירות שפרצו את ההגנה של הראפטורס, והיה חלק חשוב בריצה שהחזירה את ברוקלין מפיגור 18 נקודות.

ברבע האחרון הצליחה ברוקלין להפוך את התוצאה, אך לא הצליחה לשמור על היתרון. סקוטי בארנס, שסיים עם 31 נקודות, הוביל את טורונטו לסיום חזק, וברנדון אינגרם קבר שלשה חשובה שנתנה לראפטורס את היתרון הסופי. מי שבלט מהספסל של ברוקלין היה מייקל פורטר ג’וניור, שסיים עם 34 נקודות (12 מ-20 מהשדה), אך גם נחלש בצד ההגנתי. זיאיר ויליאמס הוסיף 20 נקודות וניק קלקסטון תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בצד הצעירים, שרף היה מהיחידים שקיבלו הזדמנות אמיתית בדקות ההכרעה, בעוד נולאן טראורה ודני וולף נותרו על הספסל. למרות ההפסד, בברוקלין יצאו מעודדים מהיכולת של שני הצעירים, ובעיקר מהבגרות שהפגין בן שרף, שממשיך להשתלב בהדרגה ברוטציה של פרננדס ולקבל את ההזדמנות להוביל את ההתקפה מול קבוצות NBA מנוסות. בעונה הקרובה הוא ינסה לבסס את מקומו בליגה ולהפוך לחלק קבוע מהחמישייה של הנטס.