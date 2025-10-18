יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

ניצחונות של אופי: הפועל ת"א חתמה שבוע הכרחי

פודקאסט הפועל סל סיכם שבוע מושלם: הניצחון המבריק בוולנסיה, האופי בפאריס, היכולת של בלייקני, חשיבות מיציץ', אוטורו ומוטלי ביחד ועוד. האזינו

|
דן אוטורו מטביע (הפועל ת
דן אוטורו מטביע (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב חוותה טראומה ספורטיבית לא פשוטה בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, כשהובסה נגד מכבי ת”א, אבל הקבוצה ידעה להתגבר על זה וסיימה שבוע עם מאזן של 0:3, אחרי ניצחונות על קריית אתא, ולנסיה ופאריס, בדרך למאזן של 1:4 במפעל הבכיר באירופה, מאזן ששם אותה במקום השני בליגה אחרי חמישה מחזורים.

ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי ישבו בפודקאסט הפועל ת”א בכדורסל כדי לסכם שבוע מושלם של האדומים: הניצחון המרשים על ולנסיה, הניצחון מול פאריס שהגיע בזכות אופי, היכולת של אנטוניו בלייקני, החשיבות של וסיליה מיציץ’ והשילוב של דן אוטורו וג’ונתן מוטלי ביחד.

וגם: האם יש הפועל תל אביב והפועל סופיה, הרצון לראות יותר את טיילר אניס וגיא פלטין, ההברקות של דימיטריס איטודיס לצד הטעויות שעשה שכמעט עלו ביוקר ומבט לקראת מכבי ראשון לציון ומפגש הצמרת נגד מונאקו בשבוע הבא. האזנה נעימה.

