מקרטעת: פ.ס.ז' שבה מ-3:1 ל-3:3 עם שטרסבורג

המחזור השמיני בליגה הצרפתית נפתח אתמול (שישי) עם קרב מסקרן בפארק דה פראנס, שבו האלופה והמוליכה פאריס סן ז’רמן סיימה ב־3:3 דרמטי מול שטרסבורג מהמקום השלישי.

עבור קבוצתו של לואיס אנריקה, מדובר כבר במשחק שלישי מתוך ארבעת האחרונים בליגה שבו היא לא מצליחה לנצח, למרות קאמבק מרשים לקראת הסיום.

בראדלי ברקולה העלה את פ.ס.ז’ ליתרון מוקדם בדקה ה־6, אך שטרסבורג השוותה בדקה ה־26 משער של חואקין פניצ’לי, ובדקה ה־41 דייגו מוריירה השלים מהפך והעלה את האורחת ל־1:2.

בדקה ה־49 פניצ’לי כבש את השני שלו במשחק וקבע 1:3 לשטרסבורג. פ.ס.ז’ חזרה למשחק עם פנדל של גונסאלו ראמוס בדקה ה־58, וסני מאיולו קבע 3:3 דרמטי בדקה ה-79.

סני מאיולו (IMAGO)

עד הסיום ניסו שתי הקבוצות להכריע, אך התוצאה נותרה בעינה. האלופה ממשיכה להוביל את הטבלה, אך שוב מאבדת נקודות יקרות, בעוד שטרסבורג ממשיכה להרשים עם עמידה עיקשת מול הגדולות של הליגה.

