יום שבת, 18.10.2025 שעה 05:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1311-158סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
617-58ג'ירונה17
616-49אוביידו18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

חריג: המחאה בליגה הספרדית נגד ברצלונה

הסערה בלה ליגה ממשיכה: בתיאום עם ארגון השחקנים, שחקני אוביידו ואספניול מחו על המשחק של האלופה נגד ויאריאל במיאמי, כאשר הטלוויזיה בספרד צנזרה

|
אספניול מול אוביידו (צילום מסך)
אספניול מול אוביידו (צילום מסך)

הסערה סביב המשחק המתוכנן בין ויאריאל לברצלונה, שייערך ב־20 בדצמבר במיאמי, ארצות הברית, ממשיכה להסעיר את הכדורגל הספרדי. לאחר חילופי ההצהרות בין הנהלת לה ליגה לבין ארגון שחקני הכדורגל הספרדים בימים האחרונים, החליטו קבוצות הליגה הבכירה לנקוט צעד נוסף ולקיים מחאה משותפת נגד האופן שבו הדברים מתנהלים.

השחקנים אינם מתנגדים לעצם קיום המשחק מעבר לים, אך לטענתם הם חשים מוחרגים ומודרים מהתהליך, בשל חוסר שקיפות, חוסר דיאלוג וחוסר עקביות מצד הנהלת הליגה, מצב שבארגון השחקנים עצמו גינו בפומבי מוקדם יותר השבוע. המתיחות גברה לאחר שלא הושג סיכום לקביעת פגישה עם נשיאי לה ליגה, ויאריאל וברצלונה. נציג מטעם הקפטנים הזמין אותם למשרדי ארגון השחקנים ביום שלישי האחרון, אך אף אחד מהם לא הגיע.

כתגובה לכך, החליטו קפטני הקבוצות בליגה הספרדית הראשונה על פעולת מחאה משותפת ובולטת לעין ברחבי העולם. מתוך כמה הצעות שנשקלו, הוחלט שכל קבוצות הליגה יפתחו את משחקיהן במסגרת המחזור התשיעי בעיכוב, ולא ישחקו במהלך השניות הראשונות של ההתמודדות.

אספניול מול אוביידו (La Liga)אספניול מול אוביידו (La Liga)

עוד לפני פתיחת המשחקים פרסם ארגון השחקנים הודעה חריפה, בה נאמר: "אנו דוחים נחרצות פרויקט שאינו כולל את אישורם של השחקנים, שהם הגורם המרכזי בענף, ודורשים מההתאחדות להקים שולחן משא ומתן שבו יועברו כל המידע הרלוונטי וינותחו מאפייני הפרויקט החריגים. כמו כן, יש לדון בצרכים ובחששות של השחקנים ולהבטיח את שמירת זכויותיהם התעסוקתיות בהתאם לחוק".

בהקשר זה, היו אלה דווקא שחקני אוביידו ואספניול שפתחו את המחאה באופן רשמי. במשחק הפתיחה של המחזור ה־9, שנערך באצטדיון קרלוס טרטיירה, עמדו שחקני שתי הקבוצות במקומם על כר הדשא במשך כ־20 שניות, כאות מחאה על האופן שבו התקבלו ההחלטות סביב משחק מיאמי.

אלא שהמחאה, שתוכננה להיות מתוקשרת ורבת תהודה, לא שודרה כלל בטלוויזיה. השידור החל רק לאחר סיום דקת המחאה, כך שהצופים בבית לא נחשפו למעמד.

לאחר מכן, המשחק נמשך כסדרו וללא אירועים חריגים. עם זאת, צעד המחאה הזה צפוי להתרחש בכל משחקי המחזור הקרוב בליגה, למעט במשחקיהן של שתי המעורבות הישירות, ברצלונה ו-ויאריאל, שביניהן אמור להתקיים המשחק במיאמי.

במפגש עצמו, אספניול ניצחה 0:2 משערים של קיקה גארסיה (70) ופרה מייה (82) וחלפה לפחות זמנית על פני אתלטיקו מדריד בטבלה כשהיא במקום החמישי, ואף קטעה רצף של ארבעה מחזורים ללא ניצחון. אוביידו מנגד עם הפסד שני ברצף וחמישי בששת המחזורים האחרונים והיא רק במקום ה-18, כשבסיום המחזור עלולה למצוא את עצמה אחרונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */