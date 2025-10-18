איטודיס: אנחנו קבוצה חדשה, צריכים את הביחד

הפועל תל אביב ניצחה אמש (שישי) את פאריס 88:89 במשחק דרמטי במיוחד, והמשיכה את הכושר הנהדר שלה ביורוליג. אחרי המשחק המאמן שלה, דימיטריס איטודיס דיבר על תומר גינת, והחשיבות של כל השחקנים בקבוצה שלו.

המאמן פתח: “אני רוצה להתנצל על האיחור במחצית, הייתי צריך לדבר לקבוצה, זה לא היה בגלל חוסר כבוד”.

חמישה משחקים, ארבעה ניצחונות. התחלה מעולה ביורוליג, מה עשה את ההבדל הערב?

ברכות לקבוצה, הוכחנו שאפילו שהמשחק יכל ללכת בצורה אחרת, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות דברים טוב. אנחנו יכולים להסתכל עמוק לספסל ולהעלות אנשים שיעזרו לנו. כל מי שעלה וגם החמישייה עשו עבודה נהדרת. אנחנו קבוצה חדשה. אנחנו צריכים אחד את השני, את הביחד.

כמה היו חשובים הסלים בק טו בק של תומר גינת?

“הוא ענק, גם כשמלקולם חזר היה לו שלשות קריטיות, הוא אוהב לשחק. כמו שאמרת, תומר הוא שחקן מאוד חכם, יש לו הרבה ניסיון. שוב, אנחנו צריכים להיעזר בכל חדר ההלבשה ואנחנו צרכים אחד את השני”.