80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

ריאל מדריד נכנעה 90:75 לכוכב האדום בלגרד

הבלאנקוס רצו לחבר את הניצחון הרביעי שלהם ברציפות במפעל רגע לפני שהם פוגשים את מכבי ת"א, אך נכנעו לקבוצה הסרבית שהייתה עדיפה ברוב שלבי המשחק

פאקונדו קמפאסו שומר (IMAGO)
פאקונדו קמפאסו שומר (IMAGO)

משחקי היורוליג נמשכו אמש (שישי), כשמלבד המפגש של הפועל תל אביב נגד פאריס, הכוכב האדום בלגרד גברה 75:90 על ריאל מדריד בביתה, אנדולו אפס נכנעה 95:81 לפנאתינייקוס, מונאקו ניצחה 84:90 את ולנסיה, וילבראן הפסידה 90:83 לוירטוס בולוניה וקירולבט באסקוניה ניצחה 79:91 את פרטיזן בלגרד.

הכוכב האדום בלגרד – ריאל מדריד 75:90

הבלאנקוס הגיעו למשחק אחרי שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג, אך זה נקטע היום, כשהקבוצה המארחת עשתה את הניצחון השלישי שלה ברציפות במפעל. הרבע הראשון הסתיים דווקא בהובלה של הקבוצה מבירת ספרד, אך משם, הקבוצה הסרבית ניצחה את כל שאר הרבעים וכאמור יצאו עם ידם על העליונה. קודי מילר-מקלנטיר הוביל את הקבוצה המנצחת עם 18 נקודות. ביום רביעי, ריאל פוגשת את מכבי תל אביב.

אנדולו אפס – פנאתינייקוס 95:81

הקבוצה הטורקית הגיעה למשחק במאזן 2:2, בו בין היתר גברה על מכבי ת”א ונכנעה להפועל תל אביב. לעומתם, החבורה היוונית באה עם מאזן חיובי 1:3, ויחסי הכוחות הברורים התבטאו גם במגרש, כשהאורחת ניצחה. המחצית הראשונה הייתה צמודה ביותר, אך הרבע השלישי נגמר ב-10:26 ליוונים ואנדולו התקשתה להתאושש בעשר הדקות האחרונות. משחק גדול לצ’די אוסמן, שסיים עם 26 נקודות.

מונאקו – ולנסיה 84:90

בעוד משחק מסקרן שהתרחש, הקבוצה מהנסיכות פגשה את זאת מספרד, כששתיהן הגיעו עם מאזן זהה 2:2. האורחת באה אחרי הפסד 100:93 להפועל תל אביב בניסיון להתאושש, אך לא הצליחה, אחרי מחצית ראשונה גרועה שהסתיימה ב-20 הפרש לצרפתים. ולנסיה עוד ניצחה את הרבע השלישי, אך זה לא הספיק.

וילבראן – וירטוס בולוניה 90:83

הקבוצה הצרפתית אירחה בביתה את האיטלקית, כששתיהן מגיעות מהחלק התחתון של הטבלה. לראשונה היה מאזן שלילי, ואילו לשנייה שני ניצחונות ושני הפסדים. היא השיגה בסופו של דבר את הניצחון השלישי הערב, אחרי משחק צמוד ומהפך גדול ברבע האחרון. קארסן אדוארדס בלט עם משחק מפלצתי שכלל 33 נקודות.

קירולבט באסקוניה – פרטיזן בלגרד 91:79

באחד משני המשחקים האחרונים של הערב, הקבוצה מחבל הבאסקים אירחה את הסרבים, כשזאת מספרד הגיעה מהמקום האחרון בטבלה עם 0 ניצחונות. לעומתה, האורחת הייתה עם מאזן 2:2. אחרי משחק מותח במיוחד, האורחת הצליחה להשיג את הניצחון, כשעבור המארחת זה אומר הפסד חמישי ברציפות במפעל.

