ריאל מדריד נכנעה 90:75 לכוכב האדום בלגרד

משחקי היורוליג נמשכו אמש (שישי), כשמלבד המפגש של הפועל תל אביב נגד פאריס, הכוכב האדום בלגרד גברה 75:90 על ריאל מדריד בביתה, אנדולו אפס נכנעה 95:81 לפנאתינייקוס, מונאקו ניצחה 84:90 את ולנסיה, וילבראן הפסידה 90:83 לוירטוס בולוניה וקירולבט באסקוניה ניצחה 79:91 את פרטיזן בלגרד.

הכוכב האדום בלגרד – ריאל מדריד 75:90

הבלאנקוס הגיעו למשחק אחרי שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג, אך זה נקטע היום, כשהקבוצה המארחת עשתה את הניצחון השלישי שלה ברציפות במפעל. הרבע הראשון הסתיים דווקא בהובלה של הקבוצה מבירת ספרד, אך משם, הקבוצה הסרבית ניצחה את כל שאר הרבעים וכאמור יצאו עם ידם על העליונה. קודי מילר-מקלנטיר הוביל את הקבוצה המנצחת עם 18 נקודות. ביום רביעי, ריאל פוגשת את מכבי תל אביב.

אנדולו אפס – פנאתינייקוס 95:81

הקבוצה הטורקית הגיעה למשחק במאזן 2:2, בו בין היתר גברה על מכבי ת”א ונכנעה להפועל תל אביב. לעומתם, החבורה היוונית באה עם מאזן חיובי 1:3, ויחסי הכוחות הברורים התבטאו גם במגרש, כשהאורחת ניצחה. המחצית הראשונה הייתה צמודה ביותר, אך הרבע השלישי נגמר ב-10:26 ליוונים ואנדולו התקשתה להתאושש בעשר הדקות האחרונות. משחק גדול לצ’די אוסמן, שסיים עם 26 נקודות.

מונאקו – ולנסיה 84:90

בעוד משחק מסקרן שהתרחש, הקבוצה מהנסיכות פגשה את זאת מספרד, כששתיהן הגיעו עם מאזן זהה 2:2. האורחת באה אחרי הפסד 100:93 להפועל תל אביב בניסיון להתאושש, אך לא הצליחה, אחרי מחצית ראשונה גרועה שהסתיימה ב-20 הפרש לצרפתים. ולנסיה עוד ניצחה את הרבע השלישי, אך זה לא הספיק.

וילבראן – וירטוס בולוניה 90:83

הקבוצה הצרפתית אירחה בביתה את האיטלקית, כששתיהן מגיעות מהחלק התחתון של הטבלה. לראשונה היה מאזן שלילי, ואילו לשנייה שני ניצחונות ושני הפסדים. היא השיגה בסופו של דבר את הניצחון השלישי הערב, אחרי משחק צמוד ומהפך גדול ברבע האחרון. קארסן אדוארדס בלט עם משחק מפלצתי שכלל 33 נקודות.

קירולבט באסקוניה – פרטיזן בלגרד 91:79

באחד משני המשחקים האחרונים של הערב, הקבוצה מחבל הבאסקים אירחה את הסרבים, כשזאת מספרד הגיעה מהמקום האחרון בטבלה עם 0 ניצחונות. לעומתה, האורחת הייתה עם מאזן 2:2. אחרי משחק מותח במיוחד, האורחת הצליחה להשיג את הניצחון, כשעבור המארחת זה אומר הפסד חמישי ברציפות במפעל.