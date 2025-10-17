יום שבת, 18.10.2025 שעה 04:14
205-159מכבי הרצליה1
178-198מכבי פ"ת2
167-119הפועל ראשל"צ3
155-158מ.ס קריית ים4
1411-159הפועל ר"ג5
149-118הפועל כפר שלם6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

"עלייה? נדבר בסוף הסיבוב, כרגע זה עדיין רחוק"

בראון אחרי חזרת הרצליה לפסגה: "המחצית הראשונה הייתה הכי טובה שלנו השנה". זנדברג: "זה עוד לא התחבר לחלוטין, תלוי בנו". וגם: למה תומא לא משחק

|
שחקני מכבי הרצליה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי הרצליה חוגגים (חגי מיכאלי)

מכבי הרצליה היא אחת מהפתעות העונה בליגה הלאומית, כשאתמול היא צברה ניצחון נוסף בדמות 0:2 על הפועל ר"ג, שביסס אותה, לפחות זמנית במקום הראשון בטבלה.

אלעד בראון סיכם בסיום: "אני שמח שאנחנו מוליכים את הטבלה בשלב הזה, אבל יש עוד המון משחקים ונקודות בקופה. נישאר צנועים, עם הרגליים על הקרקע וכבר בשישי הבא יש לנו את כפר קאסם. המחצית הראשונה הייתה הכי טובה שלנו השנה, נראינו טוב ויכולנו להגדיל את התוצאה עם קצת יותר ריכוז".

המאמן הוסיף: "בחצי השני קצת נסוגנו אחורה, אבל יחד עם זאת יכולנו גם להגדיל את התוצאה כי רמת גן היו מאוד חשופים מאחורה. אני גאה מאוד בשחקנים שלי על שלוש הנקודות היקרות הללו".

פתיחת העונה המוצלחת: "בכדורגל הכול אפשרי. אני שמח שזה הולך לנו, כרגע אנחנו עם 20 נקודות ואני גאה מאוד בשחקנים שלי. אני שמח מאיך שנראינו היום ואני מקווה שיהיה לנו המשך כזה".

אם יש סיכוי לעלייה: "מכבי הרצליה צריכה לעבור את המשחק הבא, להישאר צנועה, לעבוד קשה ולהשתפר. אחרי ניצחונות זה כיף להשתפר. עלייה? נדבר לקראת סוף הסיבוב וזה יהיה יותר רלוונטי. כרגע זה רחוק". 

בראון:שמח על המקום הראשון אבל יש עוד דרך

מנגד, הפועל ר"ג ומיכאל זנדברג שוב כשלו מול אחת מקבוצות הצמרת: "נענשנו על טעויות. דיברנו לפני המשחק על כך שהרצליה היא קבוצה שמענישה וזה הכוח שלה. היא עשתה את זה פעמיים במחצית הראשונה. התעשתנו מהר, השתלטנו על המשחק והגענו להמון מצבים. קשה לחזור מ-2:0 בטח שהמזל לא איתך והכדור לא נכנס, נלמד את מה שצריך מהמחצית הראשונה וניקח את מה שהיה טוב בשנייה".

חוסר היציבות: "זה עוד לא התחבר לחלוטין. מה שחשוב בליגה הזאת הוא לשמור על יציבות: לא עמדנו במבחן הזה היום, אבל לא נרים ידיים. כמו שאחרי שני הפסדים לא תלינו דגל שחור ויצאנו לרצף של ארבעה משחקים ללא הפסד, נמשיך הלאה". 

שחקני הרצליה חוגגים עם אוהד ברזילי (חגי מיכאלי)שחקני הרצליה חוגגים עם אוהד ברזילי (חגי מיכאלי)

התוצאות במפגשים מול הגדולות: "נגד בני יהודה ונגד מכבי פ"ת זה נראה ממש לא טוב, אבל היום זה היה משחק שונה לחלוטין. אני לא יודע לנתח מה חסר לנו נגד הקבוצות האלה, אבל עובדה שנגד קריית ים כן עשינו את הדברים כמו שצריך. אני חושב שהדברים תלויים בנו. כשנעשה את הדברים כמו שצריך, אז זה לא ישנה מי היריבה. ברגע שאנחנו לא עושים את הדברים שלנו, אין לנו למי לבוא בטענות".

מדוע תרזיא תומא עדיין לא משחק: "הוא לא התאמן הרבה זמן והוא עדיין בטרום עונה. הוא עובד קשה, אנחנו מצמידים לו תזונאית ומאמן כושר. זה לא עניין של משקל, אלא של כושר משחק והוא עדיין לא נמצא שם. אני בטוח שכשהוא ישתחרר וייכנס לכושר, אנחנו נרוויח שחקן טוב מאוד".

