"עלייה? נדבר בסוף הסיבוב, כרגע זה עדיין רחוק"

מכבי הרצליה היא אחת מהפתעות העונה בליגה הלאומית, כשאתמול היא צברה ניצחון נוסף בדמות 0:2 על הפועל ר"ג, שביסס אותה, לפחות זמנית במקום הראשון בטבלה.

אלעד בראון סיכם בסיום: "אני שמח שאנחנו מוליכים את הטבלה בשלב הזה, אבל יש עוד המון משחקים ונקודות בקופה. נישאר צנועים, עם הרגליים על הקרקע וכבר בשישי הבא יש לנו את כפר קאסם. המחצית הראשונה הייתה הכי טובה שלנו השנה, נראינו טוב ויכולנו להגדיל את התוצאה עם קצת יותר ריכוז".

המאמן הוסיף: "בחצי השני קצת נסוגנו אחורה, אבל יחד עם זאת יכולנו גם להגדיל את התוצאה כי רמת גן היו מאוד חשופים מאחורה. אני גאה מאוד בשחקנים שלי על שלוש הנקודות היקרות הללו".

פתיחת העונה המוצלחת: "בכדורגל הכול אפשרי. אני שמח שזה הולך לנו, כרגע אנחנו עם 20 נקודות ואני גאה מאוד בשחקנים שלי. אני שמח מאיך שנראינו היום ואני מקווה שיהיה לנו המשך כזה".

אם יש סיכוי לעלייה: "מכבי הרצליה צריכה לעבור את המשחק הבא, להישאר צנועה, לעבוד קשה ולהשתפר. אחרי ניצחונות זה כיף להשתפר. עלייה? נדבר לקראת סוף הסיבוב וזה יהיה יותר רלוונטי. כרגע זה רחוק".

מנגד, הפועל ר"ג ומיכאל זנדברג שוב כשלו מול אחת מקבוצות הצמרת: "נענשנו על טעויות. דיברנו לפני המשחק על כך שהרצליה היא קבוצה שמענישה וזה הכוח שלה. היא עשתה את זה פעמיים במחצית הראשונה. התעשתנו מהר, השתלטנו על המשחק והגענו להמון מצבים. קשה לחזור מ-2:0 בטח שהמזל לא איתך והכדור לא נכנס, נלמד את מה שצריך מהמחצית הראשונה וניקח את מה שהיה טוב בשנייה".

חוסר היציבות: "זה עוד לא התחבר לחלוטין. מה שחשוב בליגה הזאת הוא לשמור על יציבות: לא עמדנו במבחן הזה היום, אבל לא נרים ידיים. כמו שאחרי שני הפסדים לא תלינו דגל שחור ויצאנו לרצף של ארבעה משחקים ללא הפסד, נמשיך הלאה".

שחקני הרצליה חוגגים עם אוהד ברזילי (חגי מיכאלי)

התוצאות במפגשים מול הגדולות: "נגד בני יהודה ונגד מכבי פ"ת זה נראה ממש לא טוב, אבל היום זה היה משחק שונה לחלוטין. אני לא יודע לנתח מה חסר לנו נגד הקבוצות האלה, אבל עובדה שנגד קריית ים כן עשינו את הדברים כמו שצריך. אני חושב שהדברים תלויים בנו. כשנעשה את הדברים כמו שצריך, אז זה לא ישנה מי היריבה. ברגע שאנחנו לא עושים את הדברים שלנו, אין לנו למי לבוא בטענות".

מדוע תרזיא תומא עדיין לא משחק: "הוא לא התאמן הרבה זמן והוא עדיין בטרום עונה. הוא עובד קשה, אנחנו מצמידים לו תזונאית ומאמן כושר. זה לא עניין של משקל, אלא של כושר משחק והוא עדיין לא נמצא שם. אני בטוח שכשהוא ישתחרר וייכנס לכושר, אנחנו נרוויח שחקן טוב מאוד".