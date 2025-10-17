יום שישי, 17.10.2025 שעה 17:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
108-96הפועל ב.א.גרבייה6
88-106מ.כ. צעירי טירה7
87-95הפועל כרמיאל8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-75הפועל טירת הכרמל10
611-66הפועל בית שאן11
58-65הפועל עראבה12
311-54צעירי טמרה13
38-16הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
06-24הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
711-66בית"ר יבנה8
610-76הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
53-25הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

ורק תנסו לעצור אותה: מכבי אחי נצרת בטופ

המחזור ה-6 בליגה א' צפון: הקבוצה של עלאא סאיג רשמה 2:3 דרמטי מול באקה אל גרבייה. 0:2 לאתא ביאליק על נווה שאנן, 3:5 משוגע לטירה על כרמיאל

|
שחקני מכבי אחי נצרת מודים לקהל בסיום (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת מודים לקהל בסיום (חג'אג' רחאל)

במזג אוויר נינוח יצא לו לדרך היום (שישי) המחזור השישי בליגה א' צפון. המוליכה, מכבי אחי נצרת, שאירחה את הפועל ע. באקה אל גרבייה, רשמה 2:3 דרמטי, הרי שבדקות הסיום נדמה היה כי באקה חוזר לעניינים. 

מעבר לכך, מ.ס. טירה רשמה 3:5 ענק על הפועל עירוני כרמיאל, כשהעולה החדשה עם הפסד ליגה ראשון לעונה. מכבי אתא ביאליק רשמה 0:2 על מכבי נווה שאנן, באותה תוצאה ניצחה עירוני נשר את הפועל מגדל העמק. 0:3 חלק להפועל טירת הכרמל מול הפועל בית שאן.

מחר יינעל המחזור כאשר צעירי אום אל פאחם תתמודד מול מכבי נוג'ידאת (14:00), בזמן שהפועל בני מוסמוס תפגוש את הפועל אום אל פאחם (20:30). צמד המשחקים יתקיימו באצטדיון השלום באום אל פאחם.

מכבי אחי נצרת – הפועל ע. באקה אל גרבייה 2:3

"ניצחון סופר חשוב. השגנו בדיוק את מה שרצינו מתחילת העונה, עד כה, 15 נקודות לפני הפגרה בת השבוע", כך סיכם בדבריו עלאא סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת ל-ONE. במועדון לא מתביישים להגיד שאם הקבוצה תמשיך ביכולת הזו בחודש-חודשיים הקרובים, הרי שתחזק את השורות ותלך עד הסוף – בחזרה לליגה הלאומית, לאחר שלוש שנים של היעדרות.

שחקני באקה אל גרבייה (חגשחקני באקה אל גרבייה (חג'אג' רחאל)
עלאא סאיג (חגעלאא סאיג (חג'אג' רחאל)
חמזה מוואסי עולה גבוה (חגחמזה מוואסי עולה גבוה (חג'אג' רחאל)
איברהים אבו אחמד (חגאיברהים אבו אחמד (חג'אג' רחאל)
עלי חטיב בועט (חגעלי חטיב בועט (חג'אג' רחאל)
עלי חטיב (חגעלי חטיב (חג'אג' רחאל)

לאחר 10 דקות משחק, מכבי אחי נצרת קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, כשאל הכדור ניגש עלי ח'טיב, כשמול הראל עטיא לא התבלבל וקבע 0:1. בדקה ה-26 זה הפך כבר ל-0:2 משער של אברהים אבו אחמד. גם במחצית השנייה אחי נצרת רקדה כשבדקה ה-52 ח'אלד סלימאן סגר 0:3. רק בדקות הסיום באקה התעוררה והבקיעה משערים של גיא קליין (80') ופראס תלחמי (95').

במחצית הראשונה, כולל בחלקו הראשון של המחצית השנייה, אחי נצרת הייתה עדיפה כמעט בכל פרמטר. ככל שהתקדמה ההתמודדות, אחי נצרת התעייפה ובאקה אל גרבייה לחצה גבוה ואף כמעט והשיגה ולו נקודה. "מחצית ראשונה לא טובה", ציין בדבריו מוחמד עוודי בדבריו ל-ONE. "בדיעבד, אם המשחק היה נמשך, יכולנו להשיג לכל הפחות נקודה", סיכם עוודי.

יאזן עואד בטירוף (חגיאזן עואד בטירוף (חג'אג' רחאל)
איברהים אבו אחמד בטירוף (חגאיברהים אבו אחמד בטירוף (חג'אג' רחאל)
איברהים אבו אחמד בטירוף (חגאיברהים אבו אחמד בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חגשחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)
עלי חטיב חוגג (חגעלי חטיב חוגג (חג'אג' רחאל)
שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חגשחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – מ.ס. טירה 5:3

למרות אדומים לגולן אלקסלסי ועומר אלדר, הקבוצה של גל ברשאן ממשיכה בשלה. במחצית, זה היה 1:4 לטירה, משערים של איתי ישי, אחמד מצרי, אחמד רביע וסאלח ספיה, בעוד לכרמיאל צימק התוצאה אינן אדריאל גונסלס. למרות חיסרון מספרי, כאמור, אחמד רביע הוסיף שער נוסף מצידו, בעוד לכרמיאל צימקו פעם נוספת אינעלם אברהם ועומרי וגנר.

כרמיאל, העולה החדשה, בהפסדה הראשון לעונה הנוכחית. טירה כבר במקום השלישי, כשלרשותה 12 נקודות, שלוש נקודות פחות ממכבי אחי נצרת, המוליכה. למרות ההפסד, בכרמיאל לא התרגשו מהתוצאה וידעו כי גם יום שחור שכזה יבוא עליהם. זהו שכר לימוד מבחינתם. בטירה, על אף הניצחון, לא מעלים את האף למעלה, הרי שמול הפועל בית שאן יחסרו צמד שחקנים חשובים.

גל ברשאן ואנשי מ.ס. טירה (באדיבות המועדון)גל ברשאן ואנשי מ.ס. טירה (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נווה שאנן 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: שחף ספיר ומוחמד אבו ראס)

עירוני נשר – הפועל מגדל העמק 0:2 (הבקיעו לנשר: אופיר מזרחי וספיר רזון)

הפועל בית שאן – הפועל טירת הכרמל 3:0 (הבקיעו לטירת הכרמל: נאור עבודי, אורי סונגו ובנימין צ'גה)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה 1:2 (המשחק בעיצומו) (הבקיעו לטמרה: אחמד אעמר וסובחי שקיר; הבקיע לעראבה: היתם דיב)

צעירי אום אל פאחם – מכבי נוג'ידאת (18/10, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל אום אל פאחם (18/10, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:30)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */