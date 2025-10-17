ורק תנסו לעצור אותה: מכבי אחי נצרת בטופ

במזג אוויר נינוח יצא לו לדרך היום (שישי) המחזור השישי בליגה א' צפון. המוליכה, מכבי אחי נצרת, שאירחה את הפועל ע. באקה אל גרבייה, רשמה 2:3 דרמטי, הרי שבדקות הסיום נדמה היה כי באקה חוזר לעניינים.

מעבר לכך, מ.ס. טירה רשמה 3:5 ענק על הפועל עירוני כרמיאל, כשהעולה החדשה עם הפסד ליגה ראשון לעונה. מכבי אתא ביאליק רשמה 0:2 על מכבי נווה שאנן, באותה תוצאה ניצחה עירוני נשר את הפועל מגדל העמק. 0:3 חלק להפועל טירת הכרמל מול הפועל בית שאן.

מחר יינעל המחזור כאשר צעירי אום אל פאחם תתמודד מול מכבי נוג'ידאת (14:00), בזמן שהפועל בני מוסמוס תפגוש את הפועל אום אל פאחם (20:30). צמד המשחקים יתקיימו באצטדיון השלום באום אל פאחם.

מכבי אחי נצרת – הפועל ע. באקה אל גרבייה 2:3

"ניצחון סופר חשוב. השגנו בדיוק את מה שרצינו מתחילת העונה, עד כה, 15 נקודות לפני הפגרה בת השבוע", כך סיכם בדבריו עלאא סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת ל-ONE. במועדון לא מתביישים להגיד שאם הקבוצה תמשיך ביכולת הזו בחודש-חודשיים הקרובים, הרי שתחזק את השורות ותלך עד הסוף – בחזרה לליגה הלאומית, לאחר שלוש שנים של היעדרות.

שחקני באקה אל גרבייה (חג'אג' רחאל)

עלאא סאיג (חג'אג' רחאל)

חמזה מוואסי עולה גבוה (חג'אג' רחאל)

איברהים אבו אחמד (חג'אג' רחאל)

עלי חטיב בועט (חג'אג' רחאל)

עלי חטיב (חג'אג' רחאל)

לאחר 10 דקות משחק, מכבי אחי נצרת קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, כשאל הכדור ניגש עלי ח'טיב, כשמול הראל עטיא לא התבלבל וקבע 0:1. בדקה ה-26 זה הפך כבר ל-0:2 משער של אברהים אבו אחמד. גם במחצית השנייה אחי נצרת רקדה כשבדקה ה-52 ח'אלד סלימאן סגר 0:3. רק בדקות הסיום באקה התעוררה והבקיעה משערים של גיא קליין (80') ופראס תלחמי (95').

במחצית הראשונה, כולל בחלקו הראשון של המחצית השנייה, אחי נצרת הייתה עדיפה כמעט בכל פרמטר. ככל שהתקדמה ההתמודדות, אחי נצרת התעייפה ובאקה אל גרבייה לחצה גבוה ואף כמעט והשיגה ולו נקודה. "מחצית ראשונה לא טובה", ציין בדבריו מוחמד עוודי בדבריו ל-ONE. "בדיעבד, אם המשחק היה נמשך, יכולנו להשיג לכל הפחות נקודה", סיכם עוודי.

יאזן עואד בטירוף (חג'אג' רחאל)

איברהים אבו אחמד בטירוף (חג'אג' רחאל)

איברהים אבו אחמד בטירוף (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)

עלי חטיב חוגג (חג'אג' רחאל)

שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – מ.ס. טירה 5:3

למרות אדומים לגולן אלקסלסי ועומר אלדר, הקבוצה של גל ברשאן ממשיכה בשלה. במחצית, זה היה 1:4 לטירה, משערים של איתי ישי, אחמד מצרי, אחמד רביע וסאלח ספיה, בעוד לכרמיאל צימק התוצאה אינן אדריאל גונסלס. למרות חיסרון מספרי, כאמור, אחמד רביע הוסיף שער נוסף מצידו, בעוד לכרמיאל צימקו פעם נוספת אינעלם אברהם ועומרי וגנר.

כרמיאל, העולה החדשה, בהפסדה הראשון לעונה הנוכחית. טירה כבר במקום השלישי, כשלרשותה 12 נקודות, שלוש נקודות פחות ממכבי אחי נצרת, המוליכה. למרות ההפסד, בכרמיאל לא התרגשו מהתוצאה וידעו כי גם יום שחור שכזה יבוא עליהם. זהו שכר לימוד מבחינתם. בטירה, על אף הניצחון, לא מעלים את האף למעלה, הרי שמול הפועל בית שאן יחסרו צמד שחקנים חשובים.

גל ברשאן ואנשי מ.ס. טירה (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נווה שאנן 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: שחף ספיר ומוחמד אבו ראס)

עירוני נשר – הפועל מגדל העמק 0:2 (הבקיעו לנשר: אופיר מזרחי וספיר רזון)

הפועל בית שאן – הפועל טירת הכרמל 3:0 (הבקיעו לטירת הכרמל: נאור עבודי, אורי סונגו ובנימין צ'גה)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה 1:2 (המשחק בעיצומו) (הבקיעו לטמרה: אחמד אעמר וסובחי שקיר; הבקיע לעראבה: היתם דיב)

צעירי אום אל פאחם – מכבי נוג'ידאת (18/10, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל אום אל פאחם (18/10, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:30)