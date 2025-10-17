דיונים בממשלת בריטניה לגבי הגעת קהל מכבי

ממשלת בריטניה מפעילה לחץ כבד על הרשויות המקומיות והמשטרה במטרה לבטל את ההחלטה למנוע מאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק מול אסטון וילה שייערך ב־6 בנובמבר בווילה פארק. לפי דיווח ב-’BBC’, הדיונים בנושא מתנהלים בקצב מהיר במיוחד, כאשר מעורבים בהם שרים בכירים וראש הממשלה עצמו.

על פי הדיווח, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הביע "זעם" מההחלטה ואמר כי יעשה "כל שביכולתו כדי להבטיח שכל האוהדים יוכלו להגיע למשחק". דוברו הרשמי הדגיש כי אף שמדובר בהחלטה מבצעית של כוחות הביטחון, הממשלה "זכאית לחלוטין להביע את עמדתה בנושאים של עקרון והגינות".

הוא הוסיף: "הכדורגל מאחד בין אנשים כבר עשרות שנים, וכל אחד צריך להיות מסוגל להגיע למשחק בלי לחשוש מאלימות או מאיומים – בלי קשר לדתו, לאומיותו או הרקע שלו. אסור שנגיע למצב שבו נצטרך לומר לאנשים להישאר בבית רק כי אי אפשר להגן עליהם או מפני שהם עלולים להיות קורבנות לגזענות".

גלי וזיוי חזרו מהשבי וטסו מעל בלומפילד!

בלשכת ראש הממשלה מסרו כי שרים ממשרדי הממשלה השונים, בהם משרד הפנים, משרד התרבות ומשרד השיכון, פועלים במשותף עם המשטרה והרשות המקומית כדי למצוא פתרון שיאפשר לכל האוהדים ליהנות מהמשחק בבטחה.

שרת התרבות ליסה ננדי קיימה דיון מיוחד בנושא ובחנה צעדים שיכולים להבטיח את ביטחונם של האוהדים, בעוד שר השיכון, הקהילות והממשל המקומי, סטיב ריד, שוחח עם מועצת העיר ברמינגהאם. בנוסף, במשרד הפנים פועלים לספק למשטרה סיוע במימון ובכוח אדם כדי לאפשר את קיום המשחק עם קהל משני הצדדים.

במקביל, ראש עיריית ווסט מידלנדס, ריצ’רד פארקר, הצטרף לקריאות לשנות את ההחלטה ואמר כי יש לשקול מחדש את האיסור, כל עוד הממשלה תסייע במימון הוצאות האבטחה.

אוהדי מכבי תל אביב מדליקים אבוקות (עידן בן אבו)

"הספורט נועד לאחד בין אנשים, וכל מי שאוהב כדורגל צריך לקבל את ההזדמנות להיות שם. יחד עם זאת, בראש סדר העדיפויות שלנו נמצא ביטחונם של התושבים והמבקרים סביב ברמינגהאם והאצטדיון, זה החשוב ביותר".

גם יו"ר מועצת העיר ברמינגהאם, ג'ון קוטון, הביע התנגדות נחרצת להחלטה ואמר כי ראש הממשלה צדק כשכינה אותה "שגויה". לדבריו, "אסור למנוע מאוהדים להגיע למשחק בגלל חשש מאלימות או איומים. פניתי כבר לגורמים הרלוונטיים כדי לבחון מחדש את ההחלטה בדחיפות, ברמינגהאם והכדורגל צריכים להיות פתוחים לכולם".

בבריטניה מזכירים כי זו אינה הפעם הראשונה העונה שבה נאסר על אוהדים להתלוות לקבוצתם בחו"ל בשל חששות ביטחוניים, מקרים דומים נרשמו כבר בצרפת ובאיטליה, אך במקרה של מכבי תל אביב נראה שהנושא קיבל ממד פוליטי ראשון במעלה, עם מעורבות ישירה של ראש הממשלה ושרים בכירים.