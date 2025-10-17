עוד מכה לנס ציונה: טי ג'יי קליין ייעדר כחודש

עירוני נס ציונה ממשיכה לסבול מפציעות. לאחר שהתרגלה לרעיון שדמיון לי ייעדר מהחודשיים הראשונים של העונה, התגלה היום (שישי) כי טי ג'יי קליין סובל מקרע במפשעה והוא יחמיץ כארבעה שבועות.

המתאזרח (31, 2.0 ), שתרם שש נקודות ב-23 דקות משחק, במחזור הראשון, מול הפועל ירושלים, שיחק בישראל בעבר גם בירושלים, מכבי ת''א והפועל חולון. כעת נס ציונה תיאלץ להסתדר בלעדיו בחודש הקרוב.

כאמור, הגבוה צפוי להחמיץ לא פחות מחודש משחקים, כאשר היום זה כבר המפגש הראשון שהוא מחמיץ כשבשעה זו נס ציונה פוגשת את הפועל באר שבע. בנוסף, קליין צפוי להחמיץ גם את המשחקים הבאים: הפועל תל אביב בחוץ, הפועל חולון בבית, הפועל גליל עליון בחוץ ואליצור נתניה בבית.

עוד בליגה, גל שטרנברג שוחרר מאליצור נתניה וחתם במדי מ.כ עוטף הדרום מהליגה הלאומית. שטרנברג (25, 2.06), שחתם בקיץ כשעוד לא היה ברור באיזו ליגה תשחק נתניה, רוצה לקבל יותר דקות משחק ולכן חזר לליגה השנייה. בעונה שעברה שיחק שטרנברג בהפועל מגדל העמק/יזרעאל ולפני כן שיחק במכבי רעננה והפועל ת''א.