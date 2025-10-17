יום שישי, 17.10.2025 שעה 19:13
ליגת ווינר סל 25-26
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
2174-1532עירוני נס ציונה
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

עוד מכה לנס ציונה: טי ג'יי קליין ייעדר כחודש

אחרי שגילו על פציעתו של דמיון לי, הכתומים ייחסרו לתקופה הקרובה גם את הגבוה המתאזרח, שסובל מקרע במפשעה. גל שטרנברג עזב את נתניה וחתם בלאומית

|
טי ג'יי קליין (אורן בן חקון)
טי ג'יי קליין (אורן בן חקון)

עירוני נס ציונה ממשיכה לסבול מפציעות. לאחר שהתרגלה לרעיון שדמיון לי ייעדר מהחודשיים הראשונים של העונה, התגלה היום (שישי) כי טי ג'יי קליין סובל מקרע במפשעה והוא יחמיץ כארבעה שבועות. 

המתאזרח (31, 2.0 ), שתרם שש נקודות ב-23 דקות משחק, במחזור הראשון, מול הפועל ירושלים, שיחק בישראל בעבר גם בירושלים, מכבי ת''א והפועל חולון. כעת נס ציונה תיאלץ להסתדר בלעדיו בחודש הקרוב.

כאמור, הגבוה צפוי להחמיץ לא פחות מחודש משחקים, כאשר היום זה כבר המפגש הראשון שהוא מחמיץ כשבשעה זו נס ציונה פוגשת את הפועל באר שבע. בנוסף, קליין צפוי להחמיץ גם את המשחקים הבאים: הפועל תל אביב בחוץ, הפועל חולון בבית, הפועל גליל עליון בחוץ ואליצור נתניה בבית.

עוד בליגה, גל שטרנברג שוחרר מאליצור נתניה וחתם במדי מ.כ עוטף הדרום מהליגה הלאומית. שטרנברג (25, 2.06), שחתם בקיץ כשעוד לא היה ברור באיזו ליגה תשחק נתניה, רוצה לקבל יותר דקות משחק ולכן חזר לליגה השנייה. בעונה שעברה שיחק שטרנברג בהפועל מגדל העמק/יזרעאל ולפני כן שיחק במכבי רעננה והפועל ת''א.

