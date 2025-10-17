יום שישי, 17.10.2025 שעה 16:22
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

"ויתר על מסיבת בר המצווה כדי לטוס לאנפילד"

הסיפור המצמרר של דניאל פרץ ז"ל, גיבור ישראל שגופתו הוחזרה במסגרת ההסכם, שנהרג בטנק במלחמת חרבות ברזל: "האהבה שלו לקבוצה הייתה מגיל קטן"

|
דניאל פרץ ז
דניאל פרץ ז"ל (פרטי)

השבוע הובא למנוחות סרן דניאל פרץ, גיבור ישראל מיד בנימין שגופתו הוחזרה במסגרת ההסכם. דניאל פיקד בשביעי לאוקטובר על טנק בנחל עוז – שידוע בשמו "טנק פרץ". דניאל ז"ל הוא בנו של הרב דורון פרץ, יו"ר תנועת המזרחי העולמית, ונולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. דניאל ובני משפחתו הם אוהדים מושבעים של אלופת אנגליה קבוצת ליברפול. 

אביו הרב דורון פרץ סיפר: "דניאל בהיותו נער ויתר על מסיבת בר המצווה ובתמורה ביקש מאביו לטוס לאנפילד בליברפול לצפות במשחק של קבוצתו האהודה ובאותו משחק שידוע כמשחק ‘ההחלקה של סטיבן ג'רארד’".

אילן פרץ, דודו של דניאל הוסיף: "האהבה שלו לליברפול הייתה מגיל קטן, הוא לא אהב שום קבוצה אחרת בארץ או בעולם והאמת שהוא קיבל את האהבה מהאבא וממני". על צעיף היחידה שבה שירת הוא דאג שבצד האחורי יופיע הכיתוב לעולם לא תצעדי לבד (YNWA).

הרב דורון פרץ בקבר של בנו עם צעיף של ליברפול (פרטי)הרב דורון פרץ בקבר של בנו עם צעיף של ליברפול (פרטי)
טנק פרץ שעליו פיקד דניאל ז"ל (פרטי)טנק פרץ שעליו פיקד דניאל ז"ל (פרטי)
אורי משיח ורון קשתי (פרטי)אורי משיח ורון קשתי (פרטי)
