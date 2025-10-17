יום שישי, 17.10.2025 שעה 22:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

פליק: דקו ביטל עונש שלי ללאמין ימאל? בולשיט

מאמן בארסה לקראת ג'ירונה מחר ב-17:15 (חי בערוץ ONE): "מי שפרסם את זה שקרן. ימאל ופרמין כשירים, לא ל-90 דק'". פראן טורס התווסף לרשימת הנעדרים

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

פגרת הנבחרות מאחורינו וזה הזמן לחזור ללחם והחמאה שלנו – הליגות. הליגה הספרדית תשוב לפעילות היום (שישי), אך מחר (17:15) האלופה תשוב אלינו כשברצלונה תארח את ג’ירונה לדרבי קטלוני לוהט, במטרה להלחיץ את ריאל מדריד, שבוע בלבד לפני הקלאסיקו הגדול שישוחק בסנטיאגו ברנבאו. ריאל אגב, תפגוש את חטאפה בראשון (22:0). המשחקים כמובן ישודרו בערוץ ONE.

יש חדשות טובות ויש חדשות רעות עבור האנזי פליק. בטובות, לאמין ימאל ופרמין לופס ערכו אימון מלא והם יהיו כשירים למשחק נגד מיצ’ל וחניכיו, אבל מי שהיה בספק ולא הצליח להתאמן הוא פראן טורס, שיחמיץ את ההתמודדות. מי שלא היה ספק לגבי כך שלא ישחקו הם ראפיניה, רוברט לבנדובסקי, ז’ואן גארסיה, גאבי, דני אולמו ומארק אנדרה טר שטגן, והם אכן לא ישחקו.

בינתיים, פליק התיישב מול המיקרופונים למסע”ת לקראת המשחק: “ג’ירונה קבוצה נהדרת, הפילוסופיה של המאמן שלה מבריקה, אני מאוד אוהב אותה. היא לא פתחה טוב את העונה, אבל השתפרה בשלושת המשחקים האחרונים. צריכים לשחק שונה מאשר נגד סביליה, לא היינו שם במיטבנו. כשאנחנו בשיא שלנו, אנחנו יכולים לנצח כל אחת. מה שחשוב זה להילחם, זה מה שאני רוצה”.

פראן טורס בטירוף (IMAGO)פראן טורס בטירוף (IMAGO)

על ההיעדרויות: “פראן טורס לא כשיר ואין לי איך לשנות את זה, נצטרך למצוא פיתרון לעמדת החלוץ. לאמין ימאל ופרמין לופס חוזרים, אבל לא כשירים לשחק 90 דקות. אצטרך לדעת לנהל את זה כמו שצריך. החיים של לאמין ימאל? מה שחשוב עבורי זה שהוא נותן את כל המאמצים באימונים ובגישה טובה. הוא התאמן חזק מאוד אחרי הפציעה, בחיים האישיים שלו לא אתערב. חייבים לחזור להציג את הכדורגל הטוב ביותר שלנו, אני דורש מהשחקנים שלי את הכדורגל הכי טוב שהם יכולים לשחק ולזה אני מצפה”.

כשנשאל על כך שרצה להעניש את לאמין ימאל ודקו התערב: “אני רוצה לדעת מאיפה התקשורת מביאה את הדברים האלה, כי זה שטויות. לא דקו ולא אף אחד במועדון אמרו לי כלום. יש להם אמון בי ובדרך בה אני עובד, ובחיים הם לא היו דורשים ממני משהו כזה. זה שטויות, אין לי שום דבר להסתיר, מי שאומר שזה נכון משקר”.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

עוד אמר: “איבדנו לא מעט שחקנים בשבועות האחרונים, בעיקר בהתקפה. יש שחקנים שאנחנו מקבלים חזרה, יש כאלה שעדיין לא, וגם אלו שחוזרים עדיין לא במוכנות המלאה שלהם. יש גם שחקנים ממחלקת הנוער שייתכן שיהיו אופציות במשחק נגד ג’ירונה”.

על רוברט לבנדובסקי: “הוא אמר לי בדיוק את מה שמאמן פולין אמר, שהוא באמת לא הרגיש כאב. אנחנו יודעים שאלו דברים שיכולים לקרות בפגרת נבחרת, זה לא קל עבור השחקנים וזה פוגע בנו המון, המסעות, הטיסות, נבחרת, קבוצה, טקס כדור הזהב. ראפיניה אחד החשובים בקבוצה וחסר לנו, הוא ישוב בקרוב, חייבים לנהל את זה כמו שצריך. אני לא מכיר מישהו ששומר על הגוף שלו כמו לבנדובסקי, אולי רק כריסטיאנו רונאלדו”.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

על קו ההגנה הגבוה: “כששומרים, אני תמיד אומר ששומרים על כולם. החלוץ צריך ליצור מצבים, אבל ההגנה רוצה שהחלוץ ילחץ. זו המנטליות שלנו, הקהל רוצה לראות אותנו נלחמים בכל רגע. אנחנו בתחילת עונה וכבר שתי נקודות מתחת לריאל, וגם הפסדנו באלופות, חייבים להילחם עם גישה טובה. ראפיניה? המטרה שיחזור לקלאסיקו, זו התוכנית והיא מתקדמת כמתוכנן”. 

לגבי המשחק במיאמי נגד ויאריאל: “אני מבין שיש שחקנים שלא שמחים מזה, אבל הליגה החליטה ואנחנו חייבים לשחק שם. תהיה לנו פגרה קטנה בזמן חג המולד, בין המשחק אחרון של השנה למשחק הראשון של השנה החדשה, חייבים לכבד את ההחלטות של הליגה הספרדית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */