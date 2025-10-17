יום שישי, 17.10.2025 שעה 16:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אדניי ישוב להרכב הפותח, דגני ושחר רוזן כשירים

הפועל פ"ת תנסה לשוב לנצח מול הפועל י-ם מחר ב-19:15: המגן והבלם בתמונת ה-11, קליי או סונגה ירדו לספסל. עומר פרץ: "המיקום של היריבה קצת מטעה"

|
שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף (חגי מיכאלי)

לאחר שני הפסדים רצופים, האחרון כואב במיוחד לבית"ר ירושלים בטדי, הפועל פ"ת תשוב מחר (שבת, 19:15) מהפגרה ותארח את הפועל ירושלים, הקבוצה היחידה שלא צברה ולו נקודת ליגה אחת העונה. המאמן עומר פרץ ייהנה מסגל מלא: אוראל דגני ושחר רוזן, שנעדרו בטדי, שבו לאימונים מלאים ויהיו כשירים, כאשר גם שביט מזל, שנעדר מאחד האימונים בשל מחלה, כשיר ולקח חלק בשני האימונים האחרונים.

פרץ לא תרגל בבירור את החוליה הקדמית וניכר שהוא מתלבט, כאשר ג'יימס אדניי אמור לשוב ל-11, וקליי או צ'אפיוקה סונגה צפויים לפנות את מקומם ואילו מזל, אשר בקבוצה מרוצים מאוד מיכולתו עד כה, יפתח. בחלק האחורי, ישנה התלבטות אם להחזיר את דגני הכשיר במקומו של מתן גושה, כשהתלבטות קיימת גם בין דרור ניר לבין שחר רוזן.

"יש לנו משחק מול יריבה קשה. התוצאות שלה בליגה לא היו טובות מתחילת השנה, אבל הם צירפו שחקנים חזקים וזו קבוצה שרצה כמה שנים ביחד. המיקום של הפועל ירושלים בטבלה קצת מטעה כי יש להם איכויות נורא גבוהות ואנחנו נערכים בהתאם. זה יהיה משחק סופר מעניין ואנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

עומר פרץ (אורן בן חקון)עומר פרץ (אורן בן חקון)

"המשחק האחרון בטדי אכזב אותנו מבחינת התוצאה ומבחינת כמות ספיגת השערים. זה משהו שלא מאפיין כ"כ את הקבוצה בשנה וקצת שאני נמצא פה ואנחנו רוצים להפחית את כמות השערים שאנחנו סופגים. יש לנו קבוצה מוכשרת וטובה שעובדת על המגרש ובאופן יחסי כמות המצבים שמגיעים נגדנו היא לא גדולה, אבל נגד בית"ר זה לא עזר לנו כ"כ. אנחנו צריכים להישאר מרוכזים", הוסיף.

פרץ סיכם: "יש לנו סגל מלא למשחק, התחרות היא מאוד טובה על המקום בהרכב ובסגל. אני רואה את החבר'ה מתאמנים במהלך השבוע וזה תענוג לראות אותם. הרבה איכות ותשוקה כמו שצריך להיות בכל קבוצה. זה מה שרצינו שיהיה פה ואני מאמין שאנחנו בכיוון טוב".

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, מתן גושה (אוראל דגני), שחר רוזן (דרור ניר), תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, צ'אפיוקה סונגה (קליי), ג'וסלין טאבי ושביט מזל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */