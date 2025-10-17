יום שני, 20.10.2025 שעה 21:16
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1612-179אייאקס4
1513-149כרונינגן5
1417-259ניימיכן6
1414-179טוונטה אנסחדה7
1311-189אוטרכט8
1313-139פורטונה סיטארד9
1322-139ספרטה רוטרדם10
1215-159הירנביין11
1016-159גו אהד איגלס12
917-89אקסלסיור רוטרדם13
816-109נאק ברדה14
817-99זוולה15
718-129טלסטאר16
716-109וולנדם17
327-79הראקלס אלמלו18

"הכי טוב באייאקס": בהולנד נתנו ציון 6.5 לגלוך

בתקשורת העלו כתבה נרחבת על תרומתם של 7 שחקני הרכש במועדון, הישראלי זכה לציון הכי גבוה ולמחמאות: "הייטינחה צריך לפנות לו מקום בהרכב הפותח"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

באתר ההולנדי VoetbalPrimeur פורסמה סקירה מקיפה על שבעת שחקני הרכש של אייאקס, שנרכשו הקיץ תמורת סכום כולל של כ-50 מיליון אירו. בין כולם, מי שבלט במיוחד הוא אוסקר גלוך, שזכה לציון הגבוה ביותר, 6.5, לצד הבלם היפני קו איטקורה. למעשה, גלוך היה אחד משני שחקני הרכש היחידים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בסקירה, והוא הוגדר כשחקן שהציג ניצוצות אמיתיים של איכות בשבועות האחרונים, כשבמאזנו שלושה שערים ובישול ב-10 משחקים.

“כשאוהדי אייאקס שמעו שגלוך אכן מגיע הקיץ לאמסטרדם תמורת 14.75 מיליון אירו, הם היו נרגשים מאוד. הישראלי היה אחד הכוכבים הבולטים של רד בול זלצבורג, וכבר הוכיח את עצמו בליגת האלופות כשהרשים בעונה שעברה בין היתר מול פיינורד. גלוך היה אמור להפוך לקשר היצירתי שחסר לאייאקס בעונה הקודמת. בתחילה, המאמן הייטינחה שילב את הקשר בהופעות באופן הדרגתי: אחרי שתי הופעות ממושכות כמחליף, גלוך נכנס להרכב הפותח, אך במהרה דעך שוב. בדיוק כפי שעשה עם מורו, גם הפעם הייטינחה אמר בגלוי לאחר המשחק מול וולנדאם שהוא מצפה ליותר מגלוך, שלא הצליח להשפיע כשהוצב באגף השמאלי”, נכתב בהולנד.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

“במשחקים האחרונים לפני פגרת הנבחרות, גלוך היה השחקן הטוב ביותר של אייאקס. מול פ.ס.וו הוא שינה את מהלך המשחק כששיחק כחלוץ, ובמשחק מול נאק ברדה הצליח להתחמק מהיכולת הקבוצתית הרעה וכבש שער. אף על פי כן, שבוע לאחר מכן הייטינחה השאיר את גלוך על הספסל במשחק מול ספרטה, מכיוון שלא עקב אחרי השחקן שלו במהלך השער של נאק. באצטדיון הט קסטיל היה זה דווקא גלוך שהציל את אותו הייטינחה, כשעלה מהספסל, בישל שער וכבש בעצמו כדי להשוות את התוצאה מ-3:1 ל-3:3. בסך הכל, אוהדי אייאקס סוף סוף ראו מקרוב את האיכויות של גלוך במשחקים האחרונים. כעת, הייטינחה רק צריך לפנות לו מקום קבוע בהרכב הפותח”, הוסיפו.

בסיכום הכתבה נכתב כי אף אחד משחקני הרכש של אייאקס לא קיבל ציון 7 או יותר, אך הודגש שאם גלוך ואיטקורה "ימשיכו במגמת השיפור שלהם, יש סיכוי טוב שיעברו את רף ה-7". בנוסף נכתב כי במועדון מקווים לראות את גלוך ממשיך להוכיח את עצמו ולהיות חלק קבוע בהרכב.

הייטינחה וגלוך (IMAGO)הייטינחה וגלוך (IMAGO)

כך הפך אוסקר גלוך לאחת מנקודות האור הבודדות של אייאקס בפתיחת העונה, וזכה לשבחים נדירים בתקשורת ההולנדית על היכולת, האופי והתרומה שלו, גם כשנכנס מהספסל והצליח לשנות משחקים.

