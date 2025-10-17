ראשון לעונה: הפועל ב"ש ניצחה את נס ציונה

לאחר ששתיהן הפסידו במחזור הפתיחה להפועל ירושלים ומכבי תל אביב שמשחקות במפעלים האירופים, היום (שישי) עירוני נס ציונה הפסידה בביתה 95:88 להפועל באר שבע/דימונה, שהשיגה את ניצחון הבכורה שלה לעונה זו במסגרת המשחק שפתח את המחזור השני של ליגת ווינר סל. המארחת מנגד, עדיין לא ניצחה העונה בכל המסגרות.

המשחק נפתח טוב מבחינת הקבוצה הביתית שנראתה טוב ואף הובילה ביתרון דו ספרתי, בהובלת דסי רודריגז. מי שהצטיין בדקות אלה מהצד של הדרומיים היה יואב ויטלם שהיה אחראי לחמש נקודות רצופות. הרבע השני נראה אחרת כשהאורחים חזרו לעניינים ואף עלו ליתרון בהובלת סי ג’יי אלבי וברנדון אנג’ל.

הרבע השלישי היה חתום כמעט כולו על בן אדם אחד, קודי דמפס שפשוט עשה כל מה שהוא רצה על המגרש, הוא קלע 15 נקודות מתוך ה-19 של הדרומיים בכל הרבע. מהצד השני, רודריגז המשיך לבלוט אצל המארחת. הרבע המכריע החל באופן צמוד כששתי הקבוצות החליפו את ההובלה, אך לקראת דקות הסיום רצף קליעות מחוץ לקשת העניקו לחבורה של רמי הדר את יתרון השיא במשחק וסגרו את הסיפור.

קלעו לעירוני נס ציונה: דסי רודריגז (31 נקודות, 7 ריבאונדים), ספנסר וייס (15 נק’, 5 חטיפות), קייסי שפרד (12 נק’, 7 אסיסטים), אייזיה ווייטהד (10 נק’, 7 איבודים), אודוקה אזובוקיי (9 נק’, 9 ריבאונדים), לוטן אמסלם (6 נק’, 5 עבירות), איתי מושקוביץ (5 נק’).

קלעו להפועל באר שבע/דימונה: קודי דמפס (24 נקודות, 6 אסיסטים), יואב ויטלם (19 נק’, 5 אסיסטים), סי ג’יי אלבי (18 נק’, 6 אסיסטים, 6 ריבאונדים), ברנדון אנג'ל (14 נק’, 6 ריבאונדים, 5 איבודים), נטע סגל (7 נק’, 5 אסיסטים, 5 חטיפות), סם איוריו (6 נק’), מייקל פוסטר ג'וניור (5 נק’), טארין טוד (2 נק’).

רבע ראשון: 19:29 לעירוני נס ציונה

החמישייה של עירוני נס ציונה: קייסי שפרד, ספנסר וייס, אייזיה ווייטהד, אודוקה אזובוקיי, דסי רודריגז.

החמישייה של הפועל באר שבע/דימונה: טארין טוד, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, סם איוריו, יואב ויטלם.

המשחק נפתח עם שלשה נהדרת של ספנסר וייס. מהצד השני יואב ויטלם הגיב מהר וקלע חמש נקודות מהירות, הוא התחיל בשלשה והמשיך בלייאפ במהלך שלאחר מכן. דסי רודריגז סיים מתפרצת של נס ציונה בלייאפ קל. רודריגז הוסיף עוד שתי נקודות לאחר שחדר נהדר לצבע וסיים מתחת לסל, 14:5 לנס ציונה.

ויטלם מסר אסיסט נהדר לאנג’ל שקלע שתי נקודות וסחט גם עבירה, אך לא ניצל זאת בשביל לקלוע מהקו. מייקל פוסטר ג’וניור צלף שלשה פנויה לאחר שקיבל מסירה טובה מברנדון אנג’ל. ויטלם המשיך לככב ברבע הראשון, לאחר שקלע שתי נקודות נוספות. סי ג’יי אלבי חדר לסל ומסר לפוסטר שהוסיף שתי נקודות מתחת לסל. איתי מושקוביץ צלף מחוץ לקשת והעניק יתרון דו ספרתי ראשון במשחק לצד הכתום.

רבע שני: 48:49 להפועל באר שבע/דימונה

הדרומיים פתחו טוב את הרבע, אלבי קלע שתי נקודות והשלים ארבע נקודות רצופות לקבוצתו. לוטן אמסלם לקח ריבאונד התקפה וקלע שתי נקודות מתחת לסל. אנג’ל השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע סל, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. קייסי שפרד קלע שתי נקודות מתחת לסל וסחט גם עבירה, אך החטיא מהקו. אנג’ל סיים מהלך אדיר, תחילה הוא לקח ריבאונד התקפה ולאחר מכן הוא השלים מהלך של שלוש נקודות כשהוא קלע שתי נקודות וסחט עבירה בלתי ספוטיבית ואף דייק מהקו, 14 נקודות לברנדון אנג’ל באמצע הרבע השני.

ספנסר וייס הטעה את השומר שלו וניצל זאת על מנת לחדור לסל ולקלוע שתי נקודות. נטע סגל דייק מחוץ לקשת. אלבי המשיך להיות אגרסיבי בהתקפה וקלע שתי נקודות נוספות, הפער הצטמצם לשתי נקודות בלבד. קודי דמפס השווה את התוצאה לאחר שקלע שתי נקודות יפות מהצבע. הפועל באר שבע עלתה ליתרון ראשון במשחק לאחר שוויטלם דייק פעמיים מהקו. אלבי צלף שלשה נוספת. ויטלם חדר נהדר והוסיף שתי נקודות. שתי שניות לפני הירידה למחצית, רודריגז חדר לסל באופן אגרסיבי וניצל זאת על מנת לקלוע ולסחוט עבירה, הוא דייק גם מהקו.

רבע שלישי: 59:68 להפועל באר שבע/דימונה

המחצית השנייה נפתחה טוב מבחינת רודריגז שקלע ארבע נקודות רצופות. דמפס השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע סל, סחט עבירה ודייק מהקו. אייזיה ווייטהד חדר נהדר לצבע וסיים עם שתי נקודות. אלבי נכנס באגרסיביות אל הצבע ודייק מתחת לסל. לאחר הנעת כדור מהירה של הפועל באר שבע, דמפס המשיך את הרבע האדיר שלו כשדייק מחוץ לקשת, התקפה לאחר מכן הוא קלע והשלים חמש נקודות רצופות. דמפס דייק גם פעמיים מקו העונשין, ולאחר מכן גם סיים מתפרצת, 15 נקודות שלו רק ברבע השלישי.

רבע רביעי: 88:95 להפועל באר שבע/דימונה

נס ציונה פתחה טוב עם שתי שלשות, אך דמפס המשיך ללהוט עם שלשה מהצד השני. רודריגז השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע שתי נקודות, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. דמפס היה חם וקלע שתיים נוספות. וייס צלף שלשה. סם איוריו דייק גם הוא מחוץ לקשת. נטע סגל, חדר וסיים לייאפ. המומנטום של באר שבע צבר תאוצה, ויטלם רשם שמונה נקודות רצופות כשצלף שתי שלשות והוסיף עוד סל לשתי נקודות. שש נקודות רצופות של רודריגז לא הספיקו כשמנגד, איוריו סגר את הסיפור עם שלשה משלו.