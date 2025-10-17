יום שישי, 17.10.2025 שעה 16:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

19,000 אוהדי בית"ר הבטיחו את מקומם בטדי

טירוף בבירה: לקראת המשחק מול אשדוד בשני, האצטדיון כמעט יהיה כמעט מלא: "רוצים להמשיך במומנטום". וגם: מנדי ושועה ייעדרו, בקבוצה פרגנו לטבארש

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

לאחר פגרת הנבחרות שהסתיימה לה, ליגת העל חוזרת אלינו הסופ”ש, כאשר ביום שני הקרוב, בית”ר ירושלים, שסופרת שלושה ניצחונות רצופים, רוצה להמשיך במומנטום החיובי, כשהיא תפגוש את מ.ס אשדוד באצטדיון טדי, שיהיה כמעט מלא.

כאמור, אוהדי בית”ר בטירוף לקראת המשחק מול הקבוצה מעיר הנמל, כאשר לא פחות מ-19,000 הבטיחו את מקומם כבר בטדי, כשבנוסף מי שייעדרו מהמשחק הם אריאל מנדי שפצוע וירדן שועה כמובן שהורחק מול הפועל פתח תקווה.

מי שצפוי לחזור לסגל הוא ירין לוי, לוי לא צפוי לפתוח בהרכב אך נראה שהוא יקבל דקות ראשונות כמחליף. גם גיל כהן חוזר מפציעה ויהיה כשיר למשחק. בבית״ר פרגנו לקשר אילסון טבארש, שעלה עם נבחרתו כף ורדה למונדיאל. 

אילסון טבארש (עמרי שטיין)אילסון טבארש (עמרי שטיין)

ההרכב שיעלה יצחקי למשחק ביום שני כולל את ירדן כהן כמגן שמאלי במקום מנדי, טימוטי מוזי אצילי וקאלו צפויים לפתוח בחוד, בקישור טבארש, מיכה ועדי יונה או זיו בן שימול. 

“חוזרים מהפגרה ורוצים להמשיך את המומנטום של המחזורים האחרונים, יצחקי עבר עם השחקנים על הליקויים מהמשחק מול פתח תקווה ונגיע מוכנים למשחק בטדי”, מסכמים בבית וגן.

