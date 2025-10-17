19,000 אוהדי בית"ר הבטיחו את מקומם בטדי

לאחר פגרת הנבחרות שהסתיימה לה, ליגת העל חוזרת אלינו הסופ”ש, כאשר ביום שני הקרוב, בית”ר ירושלים, שסופרת שלושה ניצחונות רצופים, רוצה להמשיך במומנטום החיובי, כשהיא תפגוש את מ.ס אשדוד באצטדיון טדי, שיהיה כמעט מלא.

כאמור, אוהדי בית”ר בטירוף לקראת המשחק מול הקבוצה מעיר הנמל, כאשר לא פחות מ-19,000 הבטיחו את מקומם כבר בטדי, כשבנוסף מי שייעדרו מהמשחק הם אריאל מנדי שפצוע וירדן שועה כמובן שהורחק מול הפועל פתח תקווה.

מי שצפוי לחזור לסגל הוא ירין לוי, לוי לא צפוי לפתוח בהרכב אך נראה שהוא יקבל דקות ראשונות כמחליף. גם גיל כהן חוזר מפציעה ויהיה כשיר למשחק. בבית״ר פרגנו לקשר אילסון טבארש, שעלה עם נבחרתו כף ורדה למונדיאל.

אילסון טבארש (עמרי שטיין)

ההרכב שיעלה יצחקי למשחק ביום שני כולל את ירדן כהן כמגן שמאלי במקום מנדי, טימוטי מוזי אצילי וקאלו צפויים לפתוח בחוד, בקישור טבארש, מיכה ועדי יונה או זיו בן שימול.

“חוזרים מהפגרה ורוצים להמשיך את המומנטום של המחזורים האחרונים, יצחקי עבר עם השחקנים על הליקויים מהמשחק מול פתח תקווה ונגיע מוכנים למשחק בטדי”, מסכמים בבית וגן.