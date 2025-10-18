כאן בונים: המזרח נחלש ולניקס יש הזדמנות

עונת ה-NBA אוטוטו כאן ועל פניו, המזרח נחלש - אולי אפילו יותר מאי פעם. טייריס הליברטון (אינדיאנה) וג'ייסון טייטום (בוסטון) ספגו פציעות אכזריות, ובעצם סיימו את העונה עוד לפני שהחלה. בבוסטון החליטו לאפס כוונות וגם באינדיאנה יצטרכו להתמודד עם תיאום ציפיות מחודש, כך ששתי הקבוצות הבכירות במזרח, נמצאות מחוץ לתמונה העונה. אז איך זה משפיע?

ובכן, נראה שהעונה הקונפרנס הזה הולך גם להיות פתוח ושוויוני מאי פעם. ניו יורק החליפה מאמן וקליבלנד עדיין מחפשת את האלפא דוג האולטימטיבי. דטרויט ואורלנדו, שתי קבוצות צעירות שנבנו בצורה שמזכירה במקצת את הדרך בה OKC התפתחה לקבוצה אלופה אשתקד, ינסו לעשות קפיצת מדרגה נוספת ולדגדג את הצמרת הגבוהה. ועדיין, גם השנה יהיו לא מעט קבוצות ששוב יחפשו בחירת דראפט גבוהה, על מנת למצוא את הפרנצ'ייז פלייר הבא שלהם.

אף אחד לא יופתע אם תמונת המזרח תשתנה משמעותית בטרייד דד-ליין, כשאפילו חזרה של לברון ג'יימס לכור מחצבתו (קליבלנד? אולי ניו יורק?) נלקחת בחשבון. בקיצור, למרות הכל, הולך להיות מאוד מעניין במזרח גם השנה. מתחילים.

קליבלנד קבאלירס

תחזית: 27:55

חמישייה: דריוס גרלנד, דונובן מיצ'ל, דיאנדרה האנטר, אוואן מובלי, ג'ארט אלן.

'ספיידרמן' כבר מתחיל להזכיר את הגרסה הקודמת שלו מיוטה - תותח בעונה הסדירה, שבקושי יורה בפלייאוף. לקאבס יש השנה הזדמנות להגיע הכי רחוק שאפשר, אבל אולי חסר לה אלפא דוג רציני שייקח אותה לארץ המובטחת, כי מיצ'ל הוא אולי בחור נחמד כמו ששאקיל אוניל קבע - אבל לא בטוח שהוא יכול. קני אטקינסון יקווה שהסגל יישאר בריא אחרי שגרלנד נפצע לו בפלייאוף, כשהוא מקווה שמובלי ייקח יותר אחריות בקראנץ' טיים. שני שחקני ספסל מסקרנים הצטרפו בינתיים - אחד הוא לארי נאנס ג'וניור, שאביו כיכב באותם מדים בשנות התשעים. השני הוא לונזו בול, שלא שיחק כדורסל בערך מאז הימים של נאנס סניור... בול בריא אגב, עוד יכול להתברר כתוספת כח משמעותית. ועוד לא דיברנו על לברון שאולי עוד יגיע עד לדד ליין.

דונובן מיטשל ודאריוס גארלנד (רויטרס)

ניו יורק ניקס

תחזית: 31:51

חמישייה: ג'יילן בראנסון, מיקל ברידג'ס, או ג'י אנונובי, קרל אנתוני טאונס, מיצ'ל רובינסון.

ניו יורק לא ממש השתנתה. זאת אומרת, להוציא את עמדת המאמן. וזה וואחד שינוי. טום ת’יבודו פוטר אחרי עוד אכזבת פלייאוף שקשה להתגבר עליה, עם שורה של החלטות גבוליות בלשון המעטה. מייק בראון הגיע במקומו. בראון הוא יותר "מאמן של שחקנים", אבל גם הוא לא ממש נחשב למומחה פלייאוף גדול, כך שהשמועות שמקשרת את חניכו לשעבר - הן לא הכי מופרכות.

מבחינת סגל, הניקס דווקא הצליחו להתחזק - בעיקר בספסל - מה שהיה עקב אכילס עבורם (לא שת’יבודו השתמש בו גם ככה). ג'ורדן קלרקסון, שצפוי להתאים לתבניות של בראון ושיתף פעולה עם ג'וש הארט, הוא שדרוג רציני לקבוצה. גם מיודענו גרשון יאבוסלה כאן, אבל עמדת מוביל הכדור לא עמוקה מספיק עם פרישתו המפתיעה של מלקולם ברוגדון (אולי ספנסר דינווידי שהתפנה פתאום יגיע במקומו?).

מייק בראון. יעשה מה שת'יבודו לא הצליח? (רויטרס)

אורלנדו מג'יק

תחזית: 35:47

חמישייה: ג'יילן סאגס, דזמונד ביין, פרנץ ואגנר, פאולו באנקרו, וונדל קרטר ג'וניור.

אורלנדו היא קבוצה נוספת שסבלה בפלייאוף מפציעה של שחקן מפתח (סאגס). ובכל זאת היא הציגה כדורסל טוב ובקיץ הביאה חיזוק משמעותי בטרייד גדול עם ממפיס. דזמונד ביין יכול להיות החתיכה הזו בפאזל שתזרז את תהליך הבנייה. טיוס ג'ונס שמכיר את ביין מצוין, הצטרף גם הוא וביחד עם האחים פרנץ ומוריץ ואגנר, וכמובן עם הבאנקר של פאולו, יש למג'יק אחלה קבוצה.

דזמונד ביין. אורלנדו הביאה חיזוק משמעותי (רויטרס)

דטרויט פיסטונס

תחזית: 37:45

חמישייה: קייד קנינגהאם, ג'יידן אייבי, אוסר תומפסון, טוביאס האריס, ג'יילן דורן.

אולי הקבוצה שהכי מזכירה את אוקלהומה סיטי בצורה שבה היא נבנתה. אייבי, תומפסון ובעיקר דורן, צפויים לעשות קפיצת מדרגה נוספת תחת ג'יי בי ביקרסטאף. על פניו, אין סיבה שהקבוצה הזו, שנתנה פייט אדיר לניקס בפלייאוף, לא תגיע רחוק יותר השנה. קנינגהאם הוא שחקן מיוחד שיכול לשמש כמוביל כדור מגוון, אבל גם כאיום קבוע על הסל (ומתחתיו). אם הוא ייתן את מה שנתן בפלייאוף וימשיך להתקדם, השמיים הם הגבול. לבסיס הצעיר הזה אפשר להוסיף גם את אייזיאה סטיוארט, קריס לאברט ודאנקן רובינסון שהגיע במקום טים הארדווי. אבל קחו בחשבון שהשארפ-שוּטר מאליק ביסלי, שהסתבך בפרשיית הימורים ומחכה להחלטת הליגה, לא יפתח את העונה עם חבריו.

שחקני דטרויט. הכי מזכירים את אוקלהומה (רויטרס)

אטלנטה הוקס

תחזית: 38:44

חמישייה: טריי יאנג, דייסון דניאלס, זכארי ריזאשה, ג'יילן ג'ונסון, קריסטפס פורזינגיס.

בשנים האחרונות ההוקס ניסו שוב ושוב למצוא כוכב על שיוכל לשתף פעולה עם יאנג, שנכנס לעונת חוזה קריטית מבחינתו - ומבחינת המועדון. אז הפעם נראה שהם הצליחו. פורזינגיס, אם יישאר בריא, הוא מסוג השחקנים שיכולים לפרוח ליד רכז וירטואוזי כמו יאנג. ריזאשה נמצא בתהליך התקדמות ומהספסל יעלו ניקייל אלכסנדר ווקר (החתמה מצוינת כפרי אייג'נט) ולוק קנארד, כך שאם הכל יתחבר, והמאמן קווין סניידר יצליח להחביא את החורים שהסטארים שלו עושים בהגנה, אטלנטה תצליח להימנע מפליי-אין סוף-סוף.

טריי יאנג. נכנס לשנת חוזה קריטית עבורו (רויטרס)

פילדלפיה 76

תחזית: 39:43

חמישייה: טייריס מקסי, קוונטין גריימס, ויג'יי אדג'קומב, פול ג'ורג', ג'ואל אמביד.

על פניו, החמישייה של הסיקסרס מאוד מסקרנת. מקסי, ג'ורג' ואמביד זה טריו עם פוטנציאל בלתי נגמר. כשכולם בריאים. תוסיפו להם רוקי מצוין שנבחר 3 בדראפט, ותקבלו קבוצה די מפחידה. על הנייר כמובן. בפועל, לכולם ברור שפציעות וימי חופש יזומים עוד יגיעו, כך שבכל מקרה נקבל הרבה דקות של קלי אוברה ואולי יהיה גם מקום לשני הקשישים, קייל לאורי ואריק גורדון.

ג'ואל אמביד. כשהוא בריא, זה פוטנציאל שלא נגמר (רויטרס)

מילווקי באקס

תחזית: 39:43

חמישייה: קווין פורטר ג'וניור, גארי טרנט ג'וניור, קייל קוזמה, יאניס אנטטקומפו, מיילס טרנר.

בארה"ב מתעקשים שזו הולכת להיות עונה מכרעת עבור עתידו של יאניס בוויסקונסין, אבל אם זה המצב, הסימנים לא מעודדים עבור ההנהלה. הבאקס שחררו את דמיאן לילארד הפצוע, החתימו את טרנר שיחליף בצבע את ברוק לופז (עזב לקליפרס), ומסביב לא השתנה יותר מדי. המאמן הוא עדיין דוק ריברס וקוזמה נשאר אותו קוזמה. אבל היי, יש את אלכס אנטטקומפו, עוד אח שהצטרף למשפחה בסגל. יאסו!

יאניס אנטטוקומפו. עונה מכרעת עבור עתידו (רויטרס)

טורונטו ראפטורס

תחזית: 40:42

חמישייה: עמנואל קוויקלי, אר ג'יי בארט, ברנדון אינגרם, סקוטי בארנס, יאקוב פלטל.

עם חמישייה סבירה פלוס, הקבוצה הקנדית שוב מוצאת את עצמה במקום לא הכי טוב באמצע. הפרידה ממסאי יוג'ירי בקיץ - מי שהיה אדריכל האליפות ההיא מ-2019, השאירה בור לא קטן. לפחות נכון לעכשיו, טורונטו עדיין לא החליטה איך להיבנות סביב בארנס, כשוויתרה בעבר על בחירת סיבוב ראשון תמורת פלטל, ויותר מאוחר גם על אחת עבור אינגרם (כך שגם טנקינג לא בא בחשבון), ובכלל לא ברור אם העסק יתחבר בסופו של דבר. הרוקי שכן הגיע, קולין מארי בוילס, נראה מצוין בהכנה, כשלצידו ספסל צעיר בראשות ג'ונתן מובו, גריידי דיק, אוצ'יי אבאג'י וג'יימיסון באטל. מה שכן, הראפטורס תמיד נלחמים, מציקים ליריבות ונותנים את המקסימום בכל משחק, כך שבסוף הקבוצה הזו יכולה להיות גם הפתעת המזרח.

מסאיי יוג'ירי. הפרידה ממנו השאירה בור (רויטרס)

בוסטון סלטיקס

תחזית: 41:41

חמישייה: דריק ווייט, אנפרני סיימונס, ג'יילן בראון, סם האוזר, נמיאס קוודה.

גם הסלטיקס איבדו את הכוכב הגדול שלהם לעונה שלמה כנראה (למרות שטייטום עושה סימנים של החלמה מהירה מהצפוי). אלא שבניגוד לאינדיאנה, השינויים בסגל נראים רציניים הרבה יותר. הספסל דליל, ג'רו הולידיי עבר לפורטלנד (תמורת סיימונס המצוין), פורזינגיס עזב, כמו גם אל הורפורד, ובסגל אין שום גבוה בכיר. עד כאן הבעיות, כי לסלטיקס יש עדיין כוכב על אחד וחצי (בראון ודריק ווייט), מאמן אדיר בדמות ג'ו מאזולה, ולב ירוק שתמיד פועם חזק. מספיק כנראה לפליי-אין. לא בטוח שיותר.

ג'ייסון טייטום. יחזור מוקדם מהצפוי לעזור לסלטיקס? (רויטרס)

אינדיאנה פייסרס

תחזית: 43:39

חמישייה: אנדרו נמהארד, בנדיקט מאת'ורין, ארון נייסמית', פסקל סיאקאם, אייזיאה ג'קסון.

הליברטון גמר את העונה עוד לפני שהחלה. טרנר סיים חוזה ועזב. אבל הפיינליסטית מאשתקד היא עדיין קבוצה חזקה מספיק בשביל להילחם על הפלייאוף. ואולי דווקא בגלל הסיבות המקלות והצורך לראות שחקנים אחרים מתעלים, נגלה שנמהארד או מאת'ורין (או אולי שניהם), הם בכלל שחקני אולסטאר.

טייריס הליברטון נראה מודאג. גם הפייסרס הפעם (רויטרס)

מיאמי היט

תחזית: 44:38

חמישייה: דביון מיצ'ל, נורמן פאוול, אנדרו וויגינס, ניקולה יוביץ', באם אדביו.

טיילר הירו החליט לעבור ניתוח בקיץ ואמור להחלים ולחזור אחרי הכריסמס. השאלה אם במיאמי ירצו לסכן אותו במידה והעונה הזו תיראה כמו שהפרשנים צופים שהיא תיראה. פאוול הוותיק הגיע, וויגינס יוביל לצד אדביו וטרי רוז'יר עדיין כאן, אבל זה לא יספיק כשהצוות המסייע כולל כמה צעירים כמו קל-אל ווייר, פלה לארסון וחאיימה חאקז, שרוצה להמשיך בהתקדמות שלו.

טיילר הירו. יחזור בכריסמס? (רויטרס)

שיקגו בולס

תחזית: 48:32

חמישייה: ג'וש גידי, קובי ווייט, אייזק אוקורו, מאטאס בוזליס, ניקולה ווצ'ביץ'.

תכלס, לבולס יש קבוצה נחמדה, אבל היא שוב מוצאת את עצמה בין בנייה מחדש לבין הסתפקות במה שיש. גידי חתם על חוזה חדש אחרי סיום נהדר לעונה הסדירה, ווייט הראה ניצוצות של שחקן טוב, בוזליס הוא בחירת דראפט מסקרנת וקווין הרטר יתמודד על מקום בחמישייה, אבל בסוף המטרה, כנראה, היא להפסיד כמה שיותר בדרך לטנקינג.

ג'וש גידי. חתם על חוזה חדש וימשיך בבולס (רויטרס)

שארלוט הורנטס

תחזית: 53:29

חמישייה: לאמלו בול, ברנדון מילר, קון קנופל, מיילס ברידג'ס, מוסה דיאבטה (מייסון פלאמלי).

קולין סקסטון היה פעם הבטחה. לאמלו בול יקווה לא להפוך לגרסה יותר נוצצת של חברו לקבוצה, אבל בסופו של דבר בשארלוט מקווים שאחת משתי בחירות הדראפט הגבוהות שלהם מהשנתיים האחרונות יפרוץ - קנופל וטיג'אני סאלון. אה, ויש את הקטע הזה שירדוף אחרי בול, זה שכל הילדים נדבקו בו, אתם יודעים, SIX SEVEN, שזה גם הגובה (בפיט כמובן) של הכוכב הגדול של שארלוט, שבמהלך החודשים האחרונים הפך גם לכוכב טיקטוק. תשאלו את הילדים שלכם.

לאמלו בול. SIX SEVEN (רויטרס)

וושינגטון וויזארדס

תחזית: 57:25

חמישייה: באב קרינגטון, סי ג'יי מקולום, קריס מידלטון, בילאל קוליבלי, אלכס סאר.

אחרי שהצליחה להיפטר מקוזמה בעונה שעברה ואחר כך גם מג'ורדן פוּל, בוויזארדס ייכנסו לעונת טנקינג שלישית ברציפות. קאם וויטמור, שהגיע מיוסטון תמורת 2 בחירות סיבוב שני, מסתדר טוב עם תהליך הבנייה מחדש, וצעירים כמו טריי ג'ונסון (בחירה 6 בדראפט האחרון), קוליבאלי וסאר, יקבלו הרבה דקות והרבה ניסיון. בינתיים הם גם יחפשו טרייד עבור מקולום (הגיע בטרייד על פוּל), ואולי גם חברו הטוב של דני אבדיה, קורי קיספרט.

בילאל קוליבאלי עולה ללייאפ. בצרפת הוא הרשים, עכשיו יקבל יותר דקות גם בוויזארדס (IMAGO)

ברוקלין נטס

תחזית: 58:24

חמישייה: יגור דמין, קאם תומאס, טרנס מאן, מייקל פורטר ג'וניור, ניק קלקסטון.

הגענו לקבוצה של שני הישראלים, בן שרף ודני וולף, שעדיין לא ברור כיצד הם הולכים להשתלב בה. מצד אחד, שרף יכול להגיע עד לחמישייה, אבל גם להידרדר לג'י ליג כדי להתפתח. הכל פתוח. וולף יכול גם הוא להתקדם, בעיקר אם קלקסטון יעבור בטרייד במהלך העונה. הציפיות בכל מקרה, צריכות להיות מותאמות למקום שלהם, שהולך להיבנות מחדש מהיסוד.