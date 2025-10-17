אבו שלמה המורחק לצמיתות, הורחק פעם נוספת

מה קורה פה? למרות הצהרתו בבית המשפט המחוזי בחיפה, מוחמד ג'בארין (אבו שלמה) נצפה באוגוסט האחרון באימוני הפועל אום אל פאחם, אלא שמאז, הוא ממשיך להופיע במגרשים או בסביבת המועדון, למרות הקביעה החד משמעית של בית המשפט ודבריו של אבו שלמה לשופט, מוחמד עלי. כלומר, על אבו שלמה להתרחק מהפועל אום אל פאחם לצמיתות.

בפועל? מוחמד ג'בארין נמצא בהפועל אום אל פאחם, הקרובה לליבו. במהלך ההתמודדות בין הפועל בית שאן להפועל אום אל פאחם, משחק שהתסיים ב-1:2 למקומיים, נצפה מוחמד ג'בארין ועל כן ציין זאת רמי חורי בדו"ח השופט שלו, כשלאחר מכן נקבע כי אבו שלמה עולה לדין נוכח “עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות”.

אף על פי שאבו שלמה מורחק לצמיתות מהפועל אום אל פאחם, מכל תפקיד כזה או אחר במועדון, במישרין או בעקיפין, הדיין בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, עו”ד נעם ליובין, קבע כי מוחמד ג'בארין אשם תחת סעיף האישום עליו הובא לדין ועל כן הרחיקו עד ל-16/11/2025, לצד מתן קנס כספי בגובה 1,000 שקלים, סכום כסף שג'בארין יצטרך להיפרד ממנו.

נדמה כי בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל והדיין שקיבל את התיק לא התייחסו לעומקו של עניין ולא הגיעו להחלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה, שם ניתנה החלטה חד משמעית בעניינו של מוחמד ג'בארין (אבו שלמה). כך שלהחלטה להרחיקו עד ל-16/11/2025 אין כל תוקף בפועל, הרי שמורחק כאמור, לצמיתות, מתוקף החלטת בית משפט.

מעבר לכך, גם הפועל אום אל פאחם, כמועדון, עלו לדין בעקבות האירועים במשחק מול הפועל בית שאן, בו הפסידו, כאמור, 2:1 להפועל בית שאן. בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל מצא לנכון, כי המועדון אשם תחת הסעיפים “התנהגות בלתי הולמת” ו-”עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" והטיל על המועדון קנס כספי בגובה 3,000 שקלים, בפועל.

דו"ח השופט:

“לאחר שריקת סיום המשחק, נכנסו למגרש מספר אנשי צוות מקבוצת הפועל אום אל פאחם, אשר סירבו להזדהות למרות שביקשתי את שמותיהם, בעקבות התנהגותם, הוצאתי שלושה כרטיסים אדומים, האיש הראשון ניגש לעברי למרחק של כשני מטרים, דיבר בטון מאיים, איים עליי באופן ישיר וקילל אותי, את אימי ואת אחותי בקללות מבישות.

“השני היה אדם שקוראים לו אבו שלמה, אשר זיהיתי אותו כיוון שהוא מוכר מהתקשורת, אך אינני יודע את שמו המלא, הוא פנה אליי בערבית ואמר: ‘אנתא זאלם’ (אתה לא צודק), וחזר על כך שלוש פעמים ברצף, תוך כדי שהוא מחמם את האווירה ותורם להחרפת המצב, השלישי התנהג באופן דומה לראשון.

“קילל ואיים עליי גם הוא, והתקרב לעבר האזור שעמדתי בו בצורה מאיימת לפי דברי העוזר פאוז, כל השלושה ירדו מהיציע שאיכלס את הפועל אום אל פאחם וירדו ממנו למגרש לאחר שריקת הסיום הראשון והשלישי קיללו ואיימו עליי, בעוד שהשני לא קילל, אך תרם להסלמת המתח בהתנהגותו ובאמירותיו החוזרות שלושתם נכנסו אל כר הדשא עד כמעט אליי בתוך המגרש.

“בשטח נכח מאבטח אחד בלבד הם התנהגו באופן מאיים, הן בדיבור, הן בקללות והן בתנועות הגוף. שחקני הפועל אום אל פאחם התערבו ומנעו את התקרבותם עד להגעת המאבטח, וגם לאחר הגעתו, השלושה המשיכו לאיים ולצעוק לעברי. בנוסף, במהלך המשחק, שחקן בית שאן מספר 17, ביקש ממני להוציא לו כרטיס צהוב בזמן חילוף, סירבתי לבקשתו, ולאחר מכן הוא ניסה לעכב את יציאתו מהמגרש. בדרכו החוצה הוא דחף שחקן יריב בכוונה, ככל הנראה מתוך מטרה לקבל כרטיס צהוב”.