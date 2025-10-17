יום שישי, 17.10.2025 שעה 13:41
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
112-76מכבי אתא ביאליק2
115-86מכבי נווה שאנן3
105-75הפועל ב.א.גרבייה4
95-85מ.ס. טירה5
82-64הפועל כרמיאל6
88-106מ.כ. צעירי טירה7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
38-44הפועל טירת הכרמל12
36-15הפועל מגדל-העמק13
311-54צעירי טמרה14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
06-24הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
124-105מכבי קרית מלאכי1
115-135מכבי קרית גת2
105-96מ.כ. כפ"ס3
108-86מ.ס. דימונה4
96-95מ.כ. ירושלים5
86-7 5הפועל הרצליה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
711-66בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

אבו שלמה המורחק לצמיתות, הורחק פעם נוספת

מוחמד ג'בארין, בעל תפקיד בעבר בהפועל אום אל פאחם, הורחק בידי ביהמ"ש לצמיתות מכל תפקיד במועדון, אלא שנצפה במגרשים. ביה"ד הטיל הרחקה עד נובמבר

אבו שלמה (איציק בלניצקי)
אבו שלמה (איציק בלניצקי)

מה קורה פה? למרות הצהרתו בבית המשפט המחוזי בחיפה, מוחמד ג'בארין (אבו שלמה) נצפה באוגוסט האחרון באימוני הפועל אום אל פאחם, אלא שמאז, הוא ממשיך להופיע במגרשים או בסביבת המועדון, למרות הקביעה החד משמעית של בית המשפט ודבריו של אבו שלמה לשופט, מוחמד עלי. כלומר, על אבו שלמה להתרחק מהפועל אום אל פאחם לצמיתות.

בפועל? מוחמד ג'בארין נמצא בהפועל אום אל פאחם, הקרובה לליבו. במהלך ההתמודדות בין הפועל בית שאן להפועל אום אל פאחם, משחק שהתסיים ב-1:2 למקומיים, נצפה מוחמד ג'בארין ועל כן ציין זאת רמי חורי בדו"ח השופט שלו, כשלאחר מכן נקבע כי אבו שלמה עולה לדין נוכח “עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות”.

אף על פי שאבו שלמה מורחק לצמיתות מהפועל אום אל פאחם, מכל תפקיד כזה או אחר במועדון, במישרין או בעקיפין, הדיין בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, עו”ד נעם ליובין, קבע כי מוחמד ג'בארין אשם תחת סעיף האישום עליו הובא לדין ועל כן הרחיקו עד ל-16/11/2025, לצד מתן קנס כספי בגובה 1,000 שקלים, סכום כסף שג'בארין יצטרך להיפרד ממנו.

נדמה כי בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל והדיין שקיבל את התיק לא התייחסו לעומקו של עניין ולא הגיעו להחלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה, שם ניתנה החלטה חד משמעית בעניינו של מוחמד ג'בארין (אבו שלמה). כך שלהחלטה להרחיקו עד ל-16/11/2025 אין כל תוקף בפועל, הרי שמורחק כאמור, לצמיתות, מתוקף החלטת בית משפט.

מעבר לכך, גם הפועל אום אל פאחם, כמועדון, עלו לדין בעקבות האירועים במשחק מול הפועל בית שאן, בו הפסידו, כאמור, 2:1 להפועל בית שאן. בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל מצא לנכון, כי המועדון אשם תחת הסעיפים “התנהגות בלתי הולמת” ו-”עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" והטיל על המועדון קנס כספי בגובה 3,000 שקלים, בפועל.

דו"ח השופט:

“לאחר שריקת סיום המשחק, נכנסו למגרש מספר אנשי צוות מקבוצת הפועל אום אל פאחם, אשר סירבו להזדהות למרות שביקשתי את שמותיהם, בעקבות התנהגותם, הוצאתי שלושה כרטיסים אדומים, האיש הראשון ניגש לעברי למרחק של כשני מטרים, דיבר בטון מאיים, איים עליי באופן ישיר וקילל אותי, את אימי ואת אחותי בקללות מבישות.

“השני היה אדם שקוראים לו אבו שלמה, אשר זיהיתי אותו כיוון שהוא מוכר מהתקשורת, אך אינני יודע את שמו המלא, הוא פנה אליי בערבית ואמר: ‘אנתא זאלם’ (אתה לא צודק), וחזר על כך שלוש פעמים ברצף, תוך כדי שהוא מחמם את האווירה ותורם להחרפת המצב, השלישי התנהג באופן דומה לראשון.

“קילל ואיים עליי גם הוא, והתקרב לעבר האזור שעמדתי בו בצורה מאיימת לפי דברי העוזר פאוז, כל השלושה ירדו מהיציע שאיכלס את הפועל אום אל פאחם וירדו ממנו למגרש לאחר שריקת הסיום הראשון והשלישי קיללו ואיימו עליי, בעוד שהשני לא קילל, אך תרם להסלמת המתח בהתנהגותו ובאמירותיו החוזרות שלושתם נכנסו אל כר הדשא עד כמעט אליי בתוך המגרש.

“בשטח נכח מאבטח אחד בלבד הם התנהגו באופן מאיים, הן בדיבור, הן בקללות והן בתנועות הגוף. שחקני הפועל אום אל פאחם התערבו ומנעו את התקרבותם עד להגעת המאבטח, וגם לאחר הגעתו, השלושה המשיכו לאיים ולצעוק לעברי. בנוסף, במהלך המשחק, שחקן בית שאן מספר 17, ביקש ממני להוציא לו כרטיס צהוב בזמן חילוף, סירבתי לבקשתו, ולאחר מכן הוא ניסה לעכב את יציאתו מהמגרש. בדרכו החוצה הוא דחף שחקן יריב בכוונה, ככל הנראה מתוך מטרה לקבל כרטיס צהוב”.

