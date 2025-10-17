יום שישי, 17.10.2025 שעה 09:32
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
183-256באיירן מינכן1
144-126בורוסיה דורטמונד2
138-86לייפציג3
126-86שטוטגרט4
118-126באייר לברקוזן5
109-116פ.צ. קלן6
916-176איינטרכט פרנקפורט7
89-96פרייבורג8
88-66המבורג9
79-86סט. פאולי10
712-96הופנהיים11
714-96ורדר ברמן12
713-86אוניון ברלין13
613-116אוגסבורג14
510-86וולפסבורג15
410-56מיינץ16
312-56בורוסיה מנשנגלדבאך17
311-46היידנהיים18

מפתיע: ברצלונה מעוניינת בחלוץ פיסניק אסלאני

דיווח ב'סקיי ספורטס': הקטלונים חושבים על היום שאחרי לבנדובסקי וסימנו את שחקן נבחרת קוסובו והופנהיים בן ה-23, שפורח בבונדסליגה. מספריו בפנים

|
פיסניק אסלאני (IMAGO)
פיסניק אסלאני (IMAGO)

האם אחד הכישרונות הכי גדולים בליגה הגרמנית בדרכו לקאמפ נואו? אחד הכתבים בגרמניה ושל ה’סקיי ספורטס’, פלוריאן פלטנברג, מדווח דיווח כי ברצלונה עוקבת מקרוב אחר פיסניק אסלאני, חלוץ הופנהיים ונבחרת קוסובו, כשברקע סעיף שחרור שצפוי להיכנס לתוקף בקיץ הקרוב.

על פי הדיווח, החלוץ בן ה-23 מחזיק בסעיף שחרור כתוב שיאפשר לו לעזוב את המועדון הגרמני בתום העונה. בברצלונה כבר קיבלו עדכון על כך ועוקבים בדריכות אחר מצבו.

אסלאני, שנחשב לאחד החלוצים המבטיחים בבונדסליגה, רשם העונה מספר הופעות מרשימות וכבש שערים חשובים במדי הופנהיים. בראיון שהעניק לאחרונה ל’בילד’ הגרמני, אמר: "המועדון שאני חולם לשחק בו תמיד היה ברצלונה, תמיד רציתי לשחק שם”.

רוברט לבנדובסקי. מי יהיה היורש? (IMAGO)רוברט לבנדובסקי. מי יהיה היורש? (IMAGO)

אסלאני הוא חלוץ גבוה שמתנשא לגובה של מטר ו-91 סנטימטרים, וכאמור הוא מייצג את נבחרת קוסובו, אצלה יש לו כבר 10 הופעות ושני שערים בגיל 23. הוא נולד בברלין, אך בחר לייצג את קוסובו, ולמרות שאת דרכו החל בנוער של אוניון ברלין, את הפריצה שלו עשה באלברסברג, אצלה רשם 19 שערים ו-10 בישולים ב-37 הופעות.

כעת הוא משחק בהופנהיים, ויש לו כבר 17 הופעות במדים הכחולים בהן הוא רשם חמישה שערים ושני בישולים. בנוסף הוא הספיק לשחק גם באוסטריה וינה לתקופה קצרה.

