האדיה מתכנן מהפכה בהרכב מול הפועל חיפה

כאשר היא ממוקמת במקום הלפני אחרון בליגה עם נקודה אחת מתוך 18 אפשריות, ואחרי שהייתה הקבוצה הראשונה בליגת העל שהחליטה לפטר את מאמנה סלובודאן דראפיץ' ולמנות במקומו את אדהם האדיה, בני ריינה תנסה מחר להשיג ניצחון ליגה ראשון מחר (שבת, 19:30) מול הפועל חיפה שרחוקה מריינה עד כדי שבע נקודות.

אדהם האדיה יחסר את הבלם מילאדין סטבנוביץ', אנטוניו ספר ואיאד חלאילי הפצועים. לשער יחזור השוער הוותיק גד עמוס שלא פתח במשחק האחרון מול אשדוד. עאיד חבשי יפתח במרכז ההגנה בזמן שעבדאללה ג'אבר ישוב לשחק בעמדת המגן השמאלי.

בקישור יש למאמן התלבטות בין שניים משלושת השחקנים הבאים: סער פדידה, איהאב גנאים או עמנואל בנדה. שניים מהם ישחקו לצד עילאי אלמקייס כאשר בחלק הקדמי.

מוחמד שכר. מקומו מובטח (חג'אג' רחאל)

מקומו של מוחמד שכר בטוח לצד זה טורבו ואווסו קוואבנה הגנאי: "אנחנו חייבים להתחיל לאסוף נקודות ולא משנה מי היריבה שנשחק מולה. במצב שלנו בטבלה עם נקודה אחת, ניצחון ייתן לנו הרבה אוויר להמשך".

ההרכב המשוער: גד עמוס, נאאל ח'וטבא, עאיד חבשי, ג’וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהב גנאים (עמנואל בנדה), סער פדידה, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, זה טורבו ואווסו קוואבנה.