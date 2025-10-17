יום שישי, 17.10.2025 שעה 10:00
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

האדיה מתכנן מהפכה בהרכב מול הפועל חיפה

המאמן החדש יערוך מחר (19:30) בכורה מחודשת על הקווים של בני ריינה וישיב את עמוס, חבשי וג'אבר להגנה. מאבק על מקום ב-11 לצד אלמקייס במרכז המגרש

|
אדהם האדיה (עמרי שטיין)
אדהם האדיה (עמרי שטיין)

כאשר היא ממוקמת במקום הלפני אחרון בליגה עם נקודה אחת מתוך 18 אפשריות, ואחרי שהייתה הקבוצה הראשונה בליגת העל שהחליטה לפטר את מאמנה סלובודאן דראפיץ' ולמנות במקומו את אדהם האדיה, בני ריינה תנסה מחר להשיג ניצחון ליגה ראשון מחר (שבת, 19:30) מול הפועל חיפה שרחוקה מריינה עד כדי שבע נקודות.

אדהם האדיה יחסר את הבלם מילאדין סטבנוביץ', אנטוניו ספר ואיאד חלאילי הפצועים. לשער יחזור השוער הוותיק גד עמוס שלא פתח במשחק האחרון מול אשדוד. עאיד חבשי יפתח במרכז ההגנה בזמן שעבדאללה ג'אבר ישוב לשחק בעמדת המגן השמאלי.

בקישור יש למאמן התלבטות בין שניים משלושת השחקנים הבאים: סער פדידה, איהאב גנאים או עמנואל בנדה. שניים מהם ישחקו לצד עילאי אלמקייס כאשר בחלק הקדמי.

מוחמד שכר. מקומו מובטח (חגמוחמד שכר. מקומו מובטח (חג'אג' רחאל)

מקומו של מוחמד שכר בטוח לצד זה טורבו ואווסו קוואבנה הגנאי: "אנחנו חייבים להתחיל לאסוף נקודות ולא משנה מי היריבה שנשחק מולה. במצב שלנו בטבלה עם נקודה אחת, ניצחון ייתן לנו הרבה אוויר להמשך".

ההרכב המשוער: גד עמוס, נאאל ח'וטבא, עאיד חבשי, ג’וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהב גנאים (עמנואל בנדה), סער פדידה, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, זה טורבו ואווסו קוואבנה.

