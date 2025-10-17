שנה עברה ואותו הדבר: תחושה של דה ז'ה וו 2.0

כמעט שנה עברה לה מההפסד הביתי הקודם לאולימפיאקוס לאחר החטאת שלשה על הבאזר של סייבן לי, שאתמול (חמישי) שיחק במדי אולימפיאקוס, וגם אז הצהובים כחולים נראו טוב מאוד כמו במספר משחקים שקדמו לאותו ערב בנובמבר 2024, כשאז שם הפרק של פודקאסט מכבי סל בו התכנסו לי נוף ומשה ברדה היה “תחושה של דה ז׳ה וו”, והערב נראה שהשם תחושה של דה ז׳ה וו 2.0, כאילו פרק ההמשך.

הפעם התכנסו משה ברדה, רוני בוסאני וגיא קופצ׳ינסקי שתמך מרחוק לפרק שעסק ברעידת האדמה שבעקבות המשא ומתן שמתנהל בין משפחת פדרמן למשפחת ווילף, על הצטרפותם של האחרונים למבנה הבעלות הנוכחי ולאחר מכן עסקנו בערב כדורסל שהיה לא פחות מאכזבה עצומה מבחינתה של מחזיקת גביע המדינה, שבעטה בדלי לאחר שכבר הובילה ביתרון דו ספרתי נגד החבורה של יורגוס ברצוקאס.

כמו כן עסקנו בפוזשן האחרון ומי שהיה צריך להיות על הפרקט, במה שהיה טוב ובמה שלא טוב (רמז: ה-ג-נ-ה). בנוסף, דנו בשאלה של התאמת הסגל לצוות האימון ואיפה הייתה ההתאמה האופטימלית, וסיימנו עם הכנה קצרה לריאל מדריד אותה תארח מכבי תל אביב בשבוע הבא, ביום רביעי בבלגרד, כמו גם מה היה ואם היה אפשר לקחת מהמשחק. האזנה נעימה.