יום ראשון, 19.10.2025 שעה 09:01
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

שנה עברה ואותו הדבר: תחושה של דה ז'ה וו 2.0

פודקאסט מכבי בכדורסל סיכם 95:94 מאכזב לאולימפיאקוס, כשנה לאחר מפגש דומה מאוד מול היוונים: המהלך האחרון, מה חובה לשפר ומה אפשר לקחת. האזינו

|
תמיר בלאט (IMAGO)
תמיר בלאט (IMAGO)

כמעט שנה עברה לה מההפסד הביתי הקודם לאולימפיאקוס לאחר החטאת שלשה על הבאזר של סייבן לי, שאתמול (חמישי) שיחק במדי אולימפיאקוס, וגם אז הצהובים כחולים נראו טוב מאוד כמו במספר משחקים שקדמו לאותו ערב בנובמבר 2024, כשאז שם הפרק של פודקאסט מכבי סל בו התכנסו לי נוף ומשה ברדה היה “תחושה של דה ז׳ה וו”, והערב נראה שהשם תחושה של דה ז׳ה וו 2.0, כאילו פרק ההמשך.

הפעם התכנסו משה ברדה, רוני בוסאני וגיא קופצ׳ינסקי שתמך מרחוק לפרק שעסק ברעידת האדמה שבעקבות המשא ומתן שמתנהל בין משפחת פדרמן למשפחת ווילף, על הצטרפותם של האחרונים למבנה הבעלות הנוכחי ולאחר מכן עסקנו בערב כדורסל שהיה לא פחות מאכזבה עצומה מבחינתה של מחזיקת גביע המדינה, שבעטה בדלי לאחר שכבר הובילה ביתרון דו ספרתי נגד החבורה של יורגוס ברצוקאס.

כמו כן עסקנו בפוזשן האחרון ומי שהיה צריך להיות על הפרקט, במה שהיה טוב ובמה שלא טוב (רמז: ה-ג-נ-ה). בנוסף, דנו בשאלה של התאמת הסגל לצוות האימון ואיפה הייתה ההתאמה האופטימלית, וסיימנו עם הכנה קצרה לריאל מדריד אותה תארח מכבי תל אביב בשבוע הבא, ביום רביעי בבלגרד, כמו גם מה היה ואם היה אפשר לקחת מהמשחק. האזנה נעימה.

