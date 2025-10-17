יום שישי, 17.10.2025 שעה 09:58
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"רוצים כדורגל יצירתי, כבר לא יכולים לאבד נק'"

בחיפה דרוכים לפני נתניה מחר ב-20:00: "פלורס חייב להבין לאן הגיע", המאמן יחפש הכרעה מהירה. ירמקוב יעלה בשער, אגבה באמצע, סייף מגן. וגם: נהואל

|
שחקני מכבי חיפה מודים לקהל (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה מודים לקהל (שחר גרוס)

אחרי שהשיגה שתי נקודות בלבד מתשע אפשריות בשלושת מחזורי הליגה שקדמו לפגרת הנבחרת, מכבי חיפה תנסה לחזור מחר (שבת, 20:00) למסלול הניצחונות כאשר תארח בסמי עופר את מכבי נתניה. כ-800 כרטיסים בלבד נותרו לטובת אוהדי חיפה בזמן שנראה שיציע אוהדי מכבי נתניה שיכול להכיל כ-3,000 יהיה עם מאות אוהדים בלבד .

עבדולאי סק וקנג'י גורה יחזרו רק היום להתאמן אחרי שחזרו מנבחרתם, ורק היום באימון המסכם למשחק דייגו פלורס יתרגל את ההרכב המסתמן ונראה שיהיו מספר שינויים לעומת ההרכב שפתח במשחק הקודם. סק צפוי לפתוח בהרכב במרכז ההגנה לצד ליסב עיסאת, הבלם השלישי שון גולדברג סובל מכאבים בכתפו ולא צפוי להיות בסגל הקבוצה.

חיפה תחסר מחר את אחד משחקניה הכי משמעותיים מתחילת העונה, פייר קורנו, שאת מקומו ימלא קני סייף. לשער הקבוצה יחזור גיאורגי ירמקוב שחזר מפציעה. אחד השינויים המרכזים בקישור יהיה הצבתו לראשונה של פיטר אגבה בהרכב, ככל הנראה על חשבון מתיאס נהואל שעד כה מגלה יכולת בינונית ומטה.

פלורס: "ירמקוב יחזור לשער ביום שבת"

פלורס לאורך כל הדרך נתן לנהואל את המפתחות במרכז השדה על מנת לנסות ולתת לקשר הארגנטינאי את כל הביטחון לחזור לעצמו ולהצדיק את הכסף הגדול שהושקע בו. בפועל, נהואל התקשה להיות האיש שיעשה הבדל. זאת גם הסיבה שפלורס צפוי להעדיף לשחק עם אגבה, עלי מוחמד ואיתן אזולאי כקשר קדמי יותר. 

פלורס מודע לרצון הגדול של אנשי המועדון לראות כדורגל הרבה יותר שמח וקבוצה התקפית יותר מזאת שעד היום ניתן היה לראות. המאמן מחפש הכרעה מהירה מחר מול נתניה והדרישה לעשות גם הפעם משחק לחץ גבוה כבר בהתחלה, כפי שקרה בכל המשחקים האחרונים, רק שהפעם עם יותר מחץ בהתקפה.

“פלורס מבין טוב מאוד היום שאנחנו רוצים לראות כדורגל הרבה יותר יצירתי ושמח וכי אנחנו כבר לא יכולים לאבד יותר נקודות, בטח במשחקים הקרובים ובכללי במשחק מחר מול מכבי נתניה. שום תוצאה פרט לניצחון לא תתקבל כאן. פלורס חייב להבין לאן הוא הגיע ומהן הדרישות מהקבוצה. רוצים לראות כאן כדורגל יצרתי ושמח. יש לנו את כל הכלים כדי לעשות זאת”, אמרו בחיפה. 

