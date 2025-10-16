יום שלישי, 21.10.2025 שעה 05:56
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

מכה לגליל: בלייקס נפצע וייעדר לתקופה ארוכה

הגארד, שנבחר לכוכב המחזור הראשון, נפצע בברך במשחק מול הפועל העמק ביום ראשון האחרון. בקבוצה מחפשים מחליף והודיעו כי תקופת ההחלמה תהיה ממושכת

ג'יילן בלייקס (לילך וויס-רוזנברג)
ג'יילן בלייקס (לילך וויס-רוזנברג)

בשורה רעה מאוד להפועל גליל עליון. הגארד ג'יילן בלייקס נפגע בברכו במהלך המשחק מול הפועל העמק ביום ראשון האחרון בכפר בלום במסגרת המחזור הראשון בליגה.

כזכור, הקבוצה מהגליל פתחה את הליגה בצורה טובה מאוד מבחינתה, עם ניצחון ראשון ו-65:75 על העמק, אך כעת במועדון הודיעו הודיע כי תקופת החלמתו של בלייקס תהיה ממושכת, ובקבוצה יחלו לחפש לו מחליף. 

בלייקס הצטיין במשחק ביום ראשון ואף נבחר לכוכב המחזור הראשון בליגה, כאשר סיפק 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ושלוש חטיפות. בלייקס (24, 1.87) הגיע לגליל מאוניברסיטת סטנפורד, כאשר לפניה שיחק במכללת דיוק.

