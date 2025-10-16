מכה לגליל: בלייקס נפצע וייעדר לתקופה ארוכה

בשורה רעה מאוד להפועל גליל עליון. הגארד ג'יילן בלייקס נפגע בברכו במהלך המשחק מול הפועל העמק ביום ראשון האחרון בכפר בלום במסגרת המחזור הראשון בליגה.

כזכור, הקבוצה מהגליל פתחה את הליגה בצורה טובה מאוד מבחינתה, עם ניצחון ראשון ו-65:75 על העמק, אך כעת במועדון הודיעו הודיע כי תקופת החלמתו של בלייקס תהיה ממושכת, ובקבוצה יחלו לחפש לו מחליף.

בלייקס הצטיין במשחק ביום ראשון ואף נבחר לכוכב המחזור הראשון בליגה, כאשר סיפק 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ושלוש חטיפות. בלייקס (24, 1.87) הגיע לגליל מאוניברסיטת סטנפורד, כאשר לפניה שיחק במכללת דיוק.