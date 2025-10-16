יום חמישי, 16.10.2025 שעה 21:43
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

בפולין רואים את לבנדובסקי באתלטיקו מדריד

האם החלוץ ירצה להישאר בברצלונה לעונה נוספת או שיעדיף להמשיך לשחק בליגה הספרדית לפני הרפתקה בערב הסעודית או בארצות הברית? במדינתו כבר חוזים

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

עתידו של רוברט לבנדובסקי מתחיל להתבהר. תחילה בזכות פתיחת עונה טובה מבחינה התקפית, אך כעת גם בשל פציעתו השנייה העונה, שעוררה ויכוחים בטענה כי דחק בעצמו יתר על המידה במשחקי הנבחרת עד שספג קרע. בפולין כבר ברור כי ברצלונה לא תאפשר לו להישאר לעונה חמישית במועדון, גם אם החלוץ עצמו היה רוצה בכך.

עוד נכתב כי עדיפותו של לבנדובסקי היא להישאר באירופה, שם יש לו מספר מחזרות. מילאן כבר הוזכרה כאחת מהן, ועתה גם האפשרות של אתלטיקו מדריד עולה על הפרק, כאשר דייגו סימאונה מעריך מאוד את השחקן, במיוחד אם יוכל להגיע ללא עלות העברה.

העיתונאי מתאוש שווינצ’יצקי טען כי עתידו של לבנדובסקי אכן נמצא באירופה: "מילאן היא אפשרות, אבל יש לי תיאוריה שלבנדובסקי ישחק עונה אחת באתלטיקו מדריד. הוא יכול להצליח שם לצד אלכסנדר סורלות’, ואתלטיקו כבר החתימה בעבר שחקנים כמו דויד וייה ולואיס סוארס. בנוסף, יש עניינים אישיים שצריך לפתור", אמר הפרשן הספורטיבי הפולני.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

לבנדובסקי עצמו מעדיף להישאר בברצלונה, גם אם בתפקיד משני יותר ובהפחתת שכר, אך במועדון הקטלוני לא מתכוונים לקבל החלטה לפני סיום העונה. בברצלונה שומרים על ראש פתוח, אך הפציעות האחרונות של החלוץ מצביעות על כך שהמועדון נוטה לאפשר לו לעזוב בתום חוזהו, כדי לחסוך בעלות השכר הגבוה. זו גם הסיבה שבמועדון עוקבים מקרוב אחר שוק החלוצים במטרה לבצע החתמה אסטרטגית, אם כי מדובר בהשקעה גדולה במיוחד, והמצב הכלכלי הנוכחי של המועדון מקשה על כך ללא מכירות.

סביבתו של לבנדובסקי כבר קיבלה פניות ממספר קבוצות בערב הסעודית ובליגת ה־MLS, אף שהוא עדיין לא בטוח אם ברצונו לסיים את הקריירה ברמה הגבוהה באירופה. בשבועות האחרונים נפגש סוכנו, פיני זהבי, עם נציגי מילאן, קבוצה שהביעה נכונות לצרפו אם יעזוב את ברצלונה. גם יובנטוס עוקבת אחרי מצבו. לפי הדיווחים, כרגע אין הצעות רשמיות, משום שהפולני מעדיף להמתין להחלטת ברצלונה לפני פתיחת משא ומתן עם מועדונים אחרים.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

אתלטיקו מדריד, מצידה, תמיד ידעה לנצל הזדמנויות מברצלונה, וביצעה עסקאות מוצלחות גם כלכלית וגם מקצועית. הדוגמה האחרונה היא לואיס סוארס, שהתיר את חוזהו בקאמפ נואו והפך למנהיג ההתקפה של אתלטיקו בעונה שבה זכתה באליפות. גם דויד וייה סיפק תוצאות מצוינות בתקופתו שם. כעת נותר לראות כיצד יתפקד לבנדובסקי עד סיום העונה, אך איש אינו מפקפק בכך שאם יישאר בריא, הוא עדיין אחד ה"קילרים" הגדולים של הכדורגל האירופי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
