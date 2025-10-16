יום חמישי, 16.10.2025 שעה 14:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

לימבומבה ומוסה בתמונת ההרכב של קריית שמונה

הקבוצה של ברדה תפגוש את המוליכה באר שבע: מחר יוחלט אם מרטינס שיתאמן אימון אחד יפתח, אברהם בכוננות. פנייה נעשתה לכהן, הפערים הכספיים הכריעו

|
אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)
אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)

לאחר תוצאת התיקו המתסכלת במחזור שעבר מול הפועל חיפה, שכללה החמצת שני פנדלים ולא מעט מחמאות, עירוני קריית שמונה תארח ביום שבת את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע, בתחילתה של סדרת משחקים לא פשוטה הכוללת מפגשים מול מכבי תל אביב ומכבי נתניה.

המאמן שי ברדה ייהנה מסגל מלא, כאשר על פי המסתמן, אחד מבין אנתוני לימבומבה ועלי מוסה צפויים לפתוח בהרכב. כריסטיאן מרטינס, ששיחק עם נבחרת פנמה, ישוב היום לארץ ויינכח רק באימון המסכם. לאחר האימון מחר, יוחלט אם יפתח, כאשר אם לא, אביב אברהם ישתלב ב-11 לצידם של אריאל שרצקי וסאקו בנגורה.

"בשנה שעברה, כשבק"ש שיחקו פה, ידענו לתת פייט ולא הגיע לנו להפסיד. אנחנו הוכחנו שאנחנו מסוגלים לעשות צרות לקבוצות הגדולות וגם הפעם ננסה לעשות את זה", אמרו במועדון.

בנושא אחר, בק"ש ניסו לאחרונה לצרף שחקן חיזוק נוסף לסגל, בעיקר בחלק ההתקפי, כאשר בשל סגירת חלון ההעברות, מדובר היה בשחקן חופשי בלבד. פנייה נעשתה לקשר יונתן כהן, אך במועדון הבינו שהאחרון לא התלהב להגיע כשבנוסף פערים כספיים מנעו מהצדדים התקדמות וכרגע הוא ירד מהפרק.

