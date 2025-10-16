לימבומבה ומוסה בתמונת ההרכב של קריית שמונה

לאחר תוצאת התיקו המתסכלת במחזור שעבר מול הפועל חיפה, שכללה החמצת שני פנדלים ולא מעט מחמאות, עירוני קריית שמונה תארח ביום שבת את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע, בתחילתה של סדרת משחקים לא פשוטה הכוללת מפגשים מול מכבי תל אביב ומכבי נתניה.

המאמן שי ברדה ייהנה מסגל מלא, כאשר על פי המסתמן, אחד מבין אנתוני לימבומבה ועלי מוסה צפויים לפתוח בהרכב. כריסטיאן מרטינס, ששיחק עם נבחרת פנמה, ישוב היום לארץ ויינכח רק באימון המסכם. לאחר האימון מחר, יוחלט אם יפתח, כאשר אם לא, אביב אברהם ישתלב ב-11 לצידם של אריאל שרצקי וסאקו בנגורה.

"בשנה שעברה, כשבק"ש שיחקו פה, ידענו לתת פייט ולא הגיע לנו להפסיד. אנחנו הוכחנו שאנחנו מסוגלים לעשות צרות לקבוצות הגדולות וגם הפעם ננסה לעשות את זה", אמרו במועדון.

בנושא אחר, בק"ש ניסו לאחרונה לצרף שחקן חיזוק נוסף לסגל, בעיקר בחלק ההתקפי, כאשר בשל סגירת חלון ההעברות, מדובר היה בשחקן חופשי בלבד. פנייה נעשתה לקשר יונתן כהן, אך במועדון הבינו שהאחרון לא התלהב להגיע כשבנוסף פערים כספיים מנעו מהצדדים התקדמות וכרגע הוא ירד מהפרק.